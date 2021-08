Chiang Mai öffnet sich mit begleiteten Touren

CHIANG MAI: Unter dem Motto „Charming Chiang Mai“ will sich die „Rose des Nordens“ im Oktober für vollständig geimpfte ausländische Touristen ohne Quarantäne öffnen. Anders als beim Sandbox-Modell in Phuket sind die Urlauber in Chiang Mai verpflichtet, unter Anleitung zu reisen. Reiseveranstalter übernehmen die volle Verantwortung und sollen den Touristen Sicherheit garantieren.

Reiseveranstalter und die staatliche Tourismusbehörde (TAT) haben neun Programme zu verschiedenen Themen ausgearbeitet, z. B. Golftouren, Gesundheit und Wellness, medizinische Pakete und Familienprogramme. Nach dem jetzigen Plan müssen die Touristen am ersten Tag in ihrem Hotelzimmer bleiben, während sie auf das Ergebnis des Covid-19-Tests warten. Ab dem zweiten Tag können sie im Rahmen des im Voraus gebuchten Programms an jeden beliebigen Ort reisen und nach Ablauf von zwei Wochen in Chiang Mai in andere Provinzen reisen. Die TAT und Chiang Mais Gouverneur wollen den Plan am 24. August erneut diskutieren, bevor sie ihn dem staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration zur Genehmigung vorlegen.