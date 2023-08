Von: Björn Jahner | 06.08.23

BANGKOK: Thailands Hauptstadt Bangkok ist die am meisten besuchte Stadt der Welt mit rund 22 Millionen internationalen Besuchern, so eine jüngste Übersicht des renommierten Online-Reiseblogs „Travelness“. Thailand kann sich zudem über zwei weitere Städte in den Top 20 freuen: Phuket und Pattaya landen auf den Plätzen 14 und 15 mit jeweils 9,89 bzw. 9,44 Millionen internationalen Gästen. Auch Paris und London finden sich unter den ersten drei Plätzen.

Travelness beschreibt Bangkok als eine Stadt, die den Besuchern sowohl modernen städtischen Komfort mit Megamalls und modernen Räumlichkeiten bietet als auch die Möglichkeit, sich den faszinierenden Tempeln und Schreinen hinzugeben. Kulinarische Genüsse locken auf den unzähligen Straßenmärkten mit vielfältigen Aromen von würzig über sauer bis süß und salzig. Die schwimmenden Märkte sind eine weitere unvergessliche Erfahrung, die man auf einem Boot erkunden kann.

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) vermeldet stolz, dass der Tourismus in Thailand vom 1. Januar 2023 bis zum 24. Juli 2023 Einnahmen von über 1,12 Billionen Baht (32 Milliarden US-Dollar) generiert hat. Die Prognose für das Jahr 2023 sieht vor, dass Thailand die Marke von 25 Millionen ausländischen Besuchern erreichen und damit 2,38 Billionen Baht (64,50 Milliarden US-Dollar) einnehmen wird. Als Teil ihrer strategischen Ausrichtung für den Zeitraum 2023 bis 2027 hat sich Thailand das Ziel gesetzt, das touristische Angebot weiter zu verbessern und nachhaltige Standards zu fördern. Dabei möchte das Land seine Soft Power nutzen, um hochwertigen und verantwortungsbewussten Tourismus zu fördern und weiterzuentwickeln.