Von: Redaktion DER FARANG | 01.03.19

CHIANG MAI: Bei Razzien in zwei Häusern im Stadtteil Mae Rim hat die Drogenpolizei einen Amerikaner und eine Thai festgenommen, die in einem Labor Cannabisprodukte und andere Drogen hergestellt hatten.



​Die Beamten fanden Cannabis getrocknet, flüssig, in Tablettenform und als Pflanzen vor. Die Polizei war dem 44 Jahre alten Amerikaner und der 37-jährigen Frau über eine Website auf die Spur gekommen, über die das Paar auch illegale Droge namens Dianabal DS sowie Sedativa der Diazepam-Gruppe verkauft hatten. Bei einem Einsatz stellten Polizisten 100.000 Beruhigungstabletten sicher. Die Untersuchung erstreckte sich auf ein Haus an der Soi Duangdee, in dem Maschinen zur Herstellung von Medikamenten sowie getrocknetes und flüssiges Cannabis gefunden wurden. Bei einer Razzia in einem anderen Haus in Moo 3 wurden weitere Maschinen sichergestellt. Die konfiszierten Gegenstände haben nach Angaben der Ermittler einen Wert von 14 Millionen Baht. Der Amerikaner war bei seiner Verhaftung im Besitz von Betäubungsmitteln und hatte sein Visum überzogen.