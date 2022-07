Von: Björn Jahner | 23.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Eine halbe Million Dosen Pockenimpfstoff, die in den letzten 40 Jahren in Kühlhäusern gelagert wurden, können sicher zur Vorbeugung gegen Affenpocken verwendet werden, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit.

Die Bekanntgabe wurde veröffentlicht, nachdem in Thailand der erste bestätigte Fall von Affenpocken aufgetreten ist – ein 27-jähriger Nigerianer, der nach seiner Ankunft in Phuket letzte Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der infizierte Mann hat Berichten zufolge am Donnerstag das Krankenhaus ohne Genehmigung verlassen und wird nun von der Polizei, der Einwanderungsbehörde und der Seuchenschutzbehörde gesucht.

Eine Probe des gelagerten Pockenimpfstoffs wurde im Mai von der Abteilung für medizinische Wissenschaften des Ministeriums für öffentliche Gesundheit zur Untersuchung eingesandt.

Der Generaldirektor des Ministeriums Dr. Suphakit Sirilak erklärte am Freitag, der Impfstoff habe fünf Qualitätstests bestanden: Aussehen, physikalisch-chemische Eigenschaften, Sicherheit, Identität und Potenz.

Der Pockenimpfstoff wurde in den Jahren 1979 und 1980 hergestellt und in 10.000 Röhrchen mit jeweils 50 Dosen gelagert. Die Dosen wurden dann in Pulverform gelagert und bei einer Temperatur zwischen 2 und 8 Grad Celsius gekühlt.

Dr. Suphakit sagte, sie könnten im Falle eines gesundheitlichen Notfalls verwendet werden, wenn sich die Krankheit in Thailand ausbreitet und die Regierung nicht in der Lage ist, neue Impfstoffvorräte zu kaufen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat drei Arten von Pockenimpfstoffen zugelassen – die zweite, dritte und vierte Generation. Zwischenzeitlich hat die US Food and Drug Administration auch Impfstoffen der dritten Generation zur Vorbeugung von Affenpocken die Zulassung erteilt.