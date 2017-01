Die PDF-Ausgabe DER FARANG 01/2017 ist online!

BANGKOK/CHONBURI: Als Folge des verheerenden Verkehrsunfalls in Chonburi mit 25 Toten hat die Polizei am Dienstagnachmittag auf dem Highway zwischen Chonburi und Bangkok Minibusse kontrolliert und...

HUA HIN: Immobilien in Strand­destinationen an der Westküste wie Hua Hin und Cha-am erfreuen sich sowohl unter ausländischen als auch einheimischen Käufern guter Nachfrage. Eine Studie von...

BANGKOK: In der Neujahrsnacht starb nach einer Schießerei in einem Nachtclub ein 33 Jahre alter Mann. Nach einem Bericht von „Thairath“ war es zwischen zwei Gruppen im Long Chom Restaurant im...

BANGKOK: Der Promoter One Championship wird im neuen Jahr zwei Mixed Martial Arts in Bangkok ausrichten. Und zwar am 11. März und 9. Dezember in der Impact Arena Muang Thong Thani. Insgesamt...