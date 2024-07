Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«Corriere della Sera»: Britische Wahl kann viele Vorteile bringen

ROM: Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» befasst sich mit der Parlamentswahl in Großbritannien an diesem Donnerstag:

«Acht Jahre nach dem Referendum, das das Vereinigte Königreich vom Kontinent getrennt hat, könnte in dieser ersten Juli-Woche die Post-Brexit-Phase beginnen: der Aufbau einer neuen Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Großbritannien hat viel zu gewinnen, wenn es seine Beziehung zum europäischen Markt und zur politischen Einheit Europas wiederherstellt. Und die EU kann große Vorteile daraus ziehen, insbesondere in einer Zeit internationaler Unruhen, von Kriegen und einer sich verändernden Weltwirtschaft.

Es ist dieser zweite Aspekt, über den in den letzten Jahren wenig gesprochen wurde: Die Briten haben für ihre Entscheidung und für die Unfähigkeit ihrer konservativen Regierungen, den Brexit positiv zu gestalten, einen Preis bezahlt. Aber auch die Europäer haben - wenn auch im Verborgenen - unter den negativen Folgen des Referendums von 2016 zu leiden. Wenn die politischen Veränderungen, die auf dem Kontinent und in London heranreifen, dazu führen, dass diese doppelte Realität anerkannt wird, wären die Vorteile für alle erheblich.»

«de Volkskrant»: Richter gewähren Trump diktatorische Freiheiten

AMSTERDAM: Die niederländischen Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch die Entscheidung des Obersten Gerichts der USA zur Immunität von US-Präsidenten:

«237 Jahre nach der Ausarbeitung der US-Verfassung, ist der Grundsatz, dass niemand im Lande über dem Gesetz steht, aufgehoben worden. Sechs von neun Richtern des Obersten Gerichts entschieden, dass ein Präsident nicht für Handlungen belangt werden kann, die er im Amt begangen hat. Er kann zwar immer noch für Taten verfolgt werden, die nicht in den Bereich seiner Dienstpflichten gehören, aber wo die Grenze zu ziehen ist, muss erst noch rechtlich geklärt werden. Bis auf Weiteres könnte ein Präsident also alles tun und lassen, was er will. (...)

Das ist eine schockierende Ausweitung der Macht eines der mächtigsten Ämter der Welt. Die USA werden damit in unbekanntes Terrain geführt. Vor allem im Hinblick auf die bevorstehende Wahl, die nach dem derzeitigen Stand der Dinge Donald Trump gewinnen wird. (...)

Das Urteil deutet erneut auf einen der schwächsten Punkte der US-Demokratie: die Ernennung der obersten Richter durch den Senat und den Präsidenten. Die Republikaner haben während Trumps Amtszeit drei von ihnen durch extrem konservative Loyalisten ersetzt. Diese drei waren ausschlaggebend dafür, dass nun einem Präsidentschaftskandidaten potenziell diktatorische Freiheiten gewährt werden, wobei Trump gar kein Hehl daraus macht, dass er sie benutzen will.»