Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«Verdens Gang»: Bidens schwierige Entscheidung

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Donnerstag die Debatte um die Eignung von US-Präsident Joe Biden als Präsidentschaftskandidat:

«Zieht er sich freiwillig zurück? Kann er herausgedrängt werden? Oder übersteht er den Sturm, ganz im Sinne der Geschichte, die er immer über sich selbst erzählt hat, dass der gute, alte Joe nach jedem Schlag, den ihm das Leben versetzt hat, wieder aufsteht?

Biden kann sich theoretisch zurückziehen und Delegierte und Spender bitten, den Kandidaten zu unterstützen, auf den er verweist. Würde die Partei dem zustimmen? Für sie ist es ein Dilemma aus der Hölle: entweder mit einem stark geschwächten Präsidenten in die Wahl zu gehen, der sie mit großer Wahrscheinlichkeit verliert. Oder zu versuchen, in Rekordzeit einen neuen Kandidaten aufzubauen, der die Wahl mit großer Wahrscheinlichkeit verliert. Die nächsten Stunden und Tage werden entscheidend sein. Der Einzige, der die Situation zu einer Art Chance verwandeln kann, ist Biden selbst.»

«La Stampa»: Biden hat keinen langen Atem mehr

ROM: Die italienische Zeitung «La Stampa» legt US-Präsident Joe Biden am Donnerstag den Verzicht auf eine weitere Kandidatur nahe:

«Die Tragödie von Joe Biden besteht darin, dass nur er allein den Schritt zurück machen kann, den er nicht machen will, den die Umstände aber diktieren. Wenn er das nicht tut, wird er das Präsidentschaftsrennen in ein langes Warten auf ein Ergebnis verwandeln, das von vornherein festzustehen scheint. Natürlich haben immer die Wähler das letzte Wort (...), aber kein politischer Führer, weder in Amerika noch anderswo, kann daran denken, Wahlen zu gewinnen, wenn er nicht den Enthusiasmus seiner Partei, die Überzeugung seiner politischen Freunde und Verbündeten, den Kredit der Medien und das Geld der Spender hat.

Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen sind ein langer Marathon, der erst auf dem letzten Kilometer entschieden wird. Da muss man mit genügend Atem in der Lunge und Muskeln in den Beinen ankommen. Joe Biden hat sie nicht mehr. Ein anderer oder eine andere könnte sie haben.»

«The Times»: Labour muss sich Vertrauen des Volkes verdienen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag den absehbaren Sieg der Labour-Partei bei den Parlamentswahlen in Großbritannien:

«Der Weg der Labour Party an die Macht war von Langeweile geprägt. Sie hat keine visionäre Perspektive für das kommende Jahrzehnt präsentiert. Stattdessen hat die Partei auf das Versagen der Konservativen gesetzt, die von 14 Jahren an der Regierung erschöpft sind. (...)

Die Wirtschaft ist anfällig und der Handlungsspielraum ist stark eingeschränkt. Die zentrale Frage der kommenden Jahre wird sein, wie stark die Entschlossenheit des Labour-Vorsitzenden Sir Keir (Starmer) sein wird, die auf den Staat fixierten Instinkte seiner Partei abzulehnen und sich für radikale Lösungen aus dem privaten Sektor einzusetzen.

«Change» (Wandel) ist ein eingängiges Schlagwort, aber tatsächliche Veränderungen in Form von Produktivitätssteigerungen, der Überwindung von Eigeninteressen im öffentlichen Sektor, der Erlangung von Energiesouveränität, der Reform des Gesundheitswesens, der Schaffung bezahlbarer Wohnungen und der Modernisierung der Infrastruktur werden eine enorme Herausforderung darstellen.

Diese Zeitung möchte, dass die nächste Regierung erfolgreich ist, und sie wird nicht mit Lob sparen, wenn dies der Fall sein sollte. Aber Labour muss sich das Vertrauen des britischen Volkes erst noch verdienen.»