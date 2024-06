Zeitungen zum Geschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.06.24 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

«DNA»: Rechtsnationale in Frankreich wollen Verfassung verwischen

STRAßBURG: Zu den verfassungsfeindlichen Vorstößen im Programm des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen in Frankreich bei der anstehenden Parlamentswahl schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Freitag:

«(...) Überall diskutieren Experten für öffentliches Recht darüber, was im Programm des Rassemblement National verfassungsgemäß wäre und was nicht. Nehmen wir den Vorschlag, Doppelstaatler von bestimmten, als «sensibel» bezeichneten Posten auszuschließen. Er verstößt gegen den in der Verfassung verankerten Grundsatz der Gleichheit aller Bürger. (...) Die «Priorität für Franzosen», seit vierzig Jahren feste Forderung der (Vorgängerpartei Front National) FN und des RN, verstößt gegen die Grundrechte und -freiheiten, die der Verfassungsrat «allen Personen, die sich auf dem Gebiet der Republik aufhalten», garantiert. Und widerspricht nebenbei dem europäischen Recht. (...)

Die Idee, unter 30-Jährige von der Einkommenssteuer zu befreien, verstößt gegen den Grundsatz der Gleichheit vor der Steuer - das RN hat hier übrigens einen Rückzieher gemacht. (...) Marine Le Pen ist Juristin: Sie weiß, dass ein großer Teil des RN-Programms verfassungswidrig ist. Aber eine Idee zu formulieren, bedeutet bereits, sie möglich zu machen. Und die unsichtbaren Grenzen des republikanischen Rechts nach und nach zu verwischen.»

«Verdens Gang»: Biden zuzusehen ist schmerzhaft

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Freitag das TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden:

«Bidens wichtigste Aufgabe vor dieser Debatte war es, die Wähler davon zu überzeugen, dass er gut qualifiziert ist, das Land in den nächsten vier Jahren zu führen. Das ist ihm nicht gelungen.

Stattdessen hat sein schwacher Auftritt die Unruhe in der Demokratischen Partei über seine Kandidatur noch vergrößert. Manchmal war es schmerzhaft, Biden dabei zuzusehen, wie er um die richtigen Worte rang.

Bei einer im amerikanischen Fernsehen übertragenen Präsidentschaftsdebatte geht es um mehr als um unterschiedliche politische Ansichten. Wichtig ist, wie sich die Kandidaten präsentieren.

Biden hat diese Debatte verloren. Nicht, weil Donald Trump eine gute Leistung zeigte, sondern weil Biden schwach wirkte. Wenn man den guten Willen in die Gleichung einbezieht, könnte man sagen, dass Biden die besten politischen Inhalte und das beste Realitätsverständnis hat. Aber es wird schwierig, vielleicht sogar unmöglich sein, den Eindruck eines strauchelnden Präsidenten zu ändern.»

«Repubblica»: Meloni marginalisiert Italien bei EU-Personalien

ROM: Die italienische Zeitung «La Repubblica» meint am Freitag zur Entscheidung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, sich bei der Nominierung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit zu enthalten:

«Vielleicht hofft die Ministerpräsidentin, mit dieser zweideutigen Entscheidung eine Vorzugsbehandlung bei der Verteilung der Stellen in der EU-Kommission zu bekommen. Vielleicht hat sie auch Zusicherungen in diesem Sinne erhalten. Aber mit Sicherheit befreit ihre Position Italien nicht aus dem Zustand der Marginalisierung, in den es durch fehlende Repräsentanz seiner Regierung geraten ist.

Meloni hat es vorgezogen, im Ghetto der Anti-Europäer zu bleiben und hat auch das Land, das sie vertritt, in die politische Quarantäne hineingezogen. Es war keine erzwungene Entscheidung. Italien ist in den Augen der europäischen Staats- und Regierungschefs wichtiger als die Frage, wer das Land regiert. Selbst wenn die, die es regiert, eine Vertreterin der extremen Rechten ist. Deshalb wurden in dieser Nacht der langen Messer (...) die Klingen wieder in die Scheide gesteckt.»

«The Times»: Meloni ist erbost über Brüsseler Kuhhandel

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag die Art und Weise, in der die Auswahl des EU-Spitzenpersonals nach der Europawahl erfolgt:

«Wenn es darum geht, die wichtigen Posten der EU-Kommission zu besetzen, ist ein Kuhhandel angesagt. Dabei kommt es auf die Größe an - sowohl in Bezug auf die Länder als auch auf das Gewicht der jeweiligen paneuropäischen Parteienbündnisse, aus denen sich das Europäische Parlament zusammensetzt. Und wie immer neigen Deutschland und Frankreich dazu, das Verfahren zu dominieren. (...)

Italiens populistische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni protestiert gegen die jüngsten Machenschaften im Zusammenhang mit der Europawahl. Sie spricht von einer Intrige durch EU-Staats- und Regierungschefs unter der Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, die sich wie «Oligarchen» verhalten und EU-freundliche Kandidaten der Mitte und der linken Mitte für Spitzenpositionen bevorzugen und dabei die Wahlgewinne populistischer Parteien ignorieren würden. (...)

Es wäre ratsam, Meloni zu beschwichtigen. Wie die Ernennung aller Kandidaten muss auch die von Ursula von der Leyen durch das EU-Parlament bestätigt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, dass liberale und sozialistische Abgeordnete, die gegen von der Leyens Unterstützung für Israel und die Verwässerung von Umweltmaßnahmen sind, sie erfolgreich sabotieren. Das könnte dann mit Hilfe Melonis verhindert werden, die sich gut mit von der Leyen versteht.»

«El Mundo»: Bolivien steht am Rande des Zusammenbruchs

MADRID: Zum Putschversuch in Bolivien schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«Die Macht von (Ex-Präsident Evo) Morales ist groß: Er beherrscht die Gewerkschaften der Landarbeiter und einen Großteil des Justizapparats, er heizt soziale Proteste an und behindert die Arbeit der Regierung von (Luis) Arce, die außerdem von der Gefahr einer großen Wirtschaftskrise aufgrund der Erschöpfung der Devisenreserven bedroht wird. Die Auseinandersetzungen innerhalb der (Regierungspartei) MAS treiben Bolivien ins Chaos. (...)

Dies ist bereits das zweite Mal innerhalb von fünf Jahren, dass die verfassungsmäßige Ordnung erschüttert wird. Dies offenbart die chronische Instabilität und die Unsicherheit in Bolivien. Es ist das Land, das seit 1950 die meisten Staatsstreiche erlebt hat. Die Herausforderungen sind enorm, das Land steht am Rande des Zusammenbruchs. Das demokratische System wurde durch einen Populismus schwer beschädigt, der nicht nur eine autoritäre Ausrichtung hat, sondern auch in einen ungewissen Machtkampf verwickelt ist.»

«de Volkskrant»: Augen des Westens sind auf Kenia gerichtet

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Freitag die gewalttätigen Proteste gegen Steuererhöhungen in Kenia:

«Wird Kenias Präsident William Ruto den Geist zurück in die Flasche bekommen? Das ist die große Frage nach den massiven Protesten, die diese Woche gegen die geplanten Steuererhöhungen auf Güter des täglichen Bedarfs wie Brot, Zucker und Windeln ausgebrochen sind.

Mit seiner unerwarteten Kehrtwende durch die Rücknahme des umstrittenen Gesetzentwurfs ist der Konflikt längst noch nicht ausgestanden. Trotz der Zusage, mit den Demonstranten zu sprechen, gingen junge Menschen am Donnerstag erneut auf die Straße. Und nach der Polizeigewalt, bei der am Dienstag 23 Demonstranten getötet wurden, war die Wut der Protestierenden diesmal noch größer.

Ruto muss nun versuchen, die Proteste zu unterdrücken, ohne dabei übermäßige Gewalt anzuwenden. Er weiß, dass die Augen des Westens - bei dem er einen guten Ruf genießen möchte - auf ihn gerichtet sind, und er wird die Unzufriedenheit der Demonstranten ernst nehmen müssen. Die von der jungen Generation geforderten Reformen stehen jedoch im Widerspruch zu den Interessen der etablierten Eliten, zu denen er selbst gehört und auf deren Unterstützung er nicht verzichten kann. Ein teuflisches Dilemma, das Versprechungen auch anderer afrikanischer Staatschefs immer wieder zunichtegemacht hat.»

«NZZ»: Erstarken politischer Ränder gefährdet den Euro

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» macht am Freitag auf Gefahren für den Euro aufmerksam:

«Um eine unvollendete Währungsunion wie die Euro-Zone funktionsfähig zu halten, in der es zwar eine gemeinsame Geld-, aber keine gemeinsame Fiskalpolitik gibt, benötigen die Mitglieder aufgrund der unterschiedlichen nationalen Kulturen und Interessen einen hohen politischen Willen zur Kooperation. Dieser war in den vergangenen Jahren meist vorhanden - und dennoch musste erst die Europäische Zentralbank (EZB) als Ausputzer einspringen, um im Jahr 2012 die Schuldenkrise zu beruhigen. Der Wille zur Kooperation dürfte aber in den kommenden Jahren durch das Erstarken der politischen Ränder in Europa abnehmen.

Parteien vom rechten (und linken) Rand wehren sich nämlich meist noch stärker gegen die in den Maastricht-Verträgen vereinbarten finanzpolitischen Vorgaben als ihre Pendants aus der Mitte. (.) Das Erstarken der politischen Ränder in Frankreich, Italien und etlichen anderen Ländern der Euro-Zone geschieht ferner zu einem Zeitpunkt, in dem die Staatsschulden ohnehin sehr hoch sind und die Einhaltung der Maastricht-Kriterien für viele Mitglieder in weiter Ferne liegt. (.)

Dass die EZB aber tatsächlich auch einer Regierung erneut als Retter in der Not zu Hilfe eilt, die politisch sehr weit rechts steht, sollte man nicht als gegeben ansehen. Die Notenbank könnte außerdem auch Hilfen mit strengen wirtschaftlichen Konditionen versehen - was in Frankreich oder Italien wohl auf große Empörung stoßen würde.»