Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«El País»: Putin geht leichtsinniges Risiko ein

MADRID: Zum Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nordkorea, wo der Kremlchef ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft zwischen Moskau und Pjöngjang unterzeichnete, schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Der Kreml begräbt die jahrzehntelangen multilateralen Bemühungen zur Eindämmung des nordkoreanischen atomaren Wettrüstens. Der Besuch von Wladimir Putin in Nordkorea stellt einen gefährlichen qualitativen Sprung dar, nicht nur im russischen Krieg gegen die Ukraine, sondern auch in Bezug auf die nuklearen Fähigkeiten des Regimes von Kim Jong Un. Es besteht die Gefahr, dass das komplizierte strategische Gleichgewicht in der Region Asien-Pazifik destabilisiert wird. (...)

Putin geht ein leichtsinniges Risiko ein, indem er einem Regime, das noch bis vor wenigen Jahren praktisch völlig isoliert war, Legitimität verschafft und sich mit einem launischen und unberechenbaren Diktator verbündet, der auf Kosten des Leidens seiner Bevölkerung auf ein gefährliches atomares Wettrennen gesetzt hat. Einmal mehr zeigt der russische Präsident auf unverantwortliche Weise, dass er keine Skrupel hat, die internationale Stabilität auf unbekanntes Terrain zu führen.»

«Financial Times»: Krieg im Libanon wäre gefährlich für Israel

LONDON: Die Londoner «Financial Times» warnt am Freitag vor der Gefahr eines Krieges zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon:

«Nach monatelangen grenzüberschreitenden Zusammenstößen zwischen der Hisbollah und Israel hat sich der Ton zwischen den beiden Feinden beunruhigend verschärft. Israel sagt, es habe «operative Pläne für eine Offensive im Libanon» genehmigt; die Hisbollah, die vom Iran unterstützte libanesische militante Gruppe, sagt, sie würde «ohne Regeln» und «ohne Einschränkungen» kämpfen. Diese Drohungen mögen übertrieben sein, aber sie erhöhen das Risiko einer Fehleinschätzung, die zu einem umfassenden Krieg führen könnte.

Die unbedachte Aufheizung des Konflikts sollte aufhören. Das Säbelrasseln unterstreicht nur, wie gefährliche das Spiel ist, das beide Seiten seit Monaten spielen. (...) Aber das Letzte, was die Israelis brauchen, ist, in einen weiteren, tieferen Konflikt hineingezogen zu werden. Monatelange israelische Luftschläge haben die Dynamik vor Ort bereits verändert und einige Hisbollah-Kämpfer von der Grenze zurückgedrängt. Frühere israelische Kriege im Libanon haben es nicht geschafft, die Hisbollah zu zähmen oder zu schwächen - und im Jahr 2006 hatte sich Israel in einem monatelangen Krieg mit der militanten Gruppe eine blutige Nase geholt.»

«Hospodarske noviny»: Eine neue Achse des Bösen

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Freitag zur Asienreise des russischen Präsidenten Wladimir Putin:

«Die beiden Diktatoren, Russlands Wladimir Putin und Nordkoreas Kim Jong Un, haben während des pompösen Besuchs in dieser Woche einen Vertrag über gegenseitigen Beistand im Falle einer Aggression geschlossen. Das klingt sehr nach Kalter Krieg und spiegelt die tiefe Veränderung in den Beziehungen der beiden Länder seit dem Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine wider. Auf den ersten Blick scheint es ein pragmatisches Abkommen zu sein: Putin erhält Zugang zu Munition und Raketen für seinen Krieg, Kim wiederum Lebensmittel und Technik für seine Atomwaffen. Doch auf den zweiten Blick wird klar, dass es der Keim für etwas ist, was man mit den Worten des früheren US-amerikanischen Präsidenten George W. Bush eine neue Achse des Bösen nennen könnte. (...) Wir dürfen zwar über den großen Pomp und den Kitsch bei dem Treffen der beiden Diktatoren und wiedergefundenen Freunde lachen. Doch wir sollten die Gefahren, welche ein solches Bündnis für die Welt der liberalen Demokratien bedeutet, nicht unterschätzen.»

«NZZ»: Schweizerische Nationalbank sollte etwas Pulver trocken halten

ZÜRICH: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent gesenkt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Die Schweizer Wirtschaft mag zwar nur moderat wachsen. Sie hat in den letzten paar Quartalen aber positiv überrascht, und die Arbeitslosigkeit verharrt auf niedrigem Niveau. Und weil auch in Europa die Konjunktur jüngst wieder an Schwung gewonnen hat, rechnet selbst die SNB damit, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz mittelfristig durch eine stärkere Auslandsnachfrage schrittweise verbessern werde. Das ist kein Umfeld, das nach monetärer Anschubhilfe ruft. (.)

Wenn nun die SNB erneut zu einer Abwertung des Frankens beiträgt, mag dies die Exporteure freuen. Damit verbunden ist aber die Gefahr, dass über höhere Importpreise auch die Inflation wieder anziehen könnte.

Gewiss, Geldpolitik ist die Kunst des Abwägens. Selten ist eine Ausgangslage völlig klar, auch dieses Mal nicht. Doch je nebliger die Sicht, desto empfehlenswerter, für Unabsehbares etwas Pulver trocken zu halten. So ist es durchaus möglich, dass die Verunsicherung rund um Frankreichs Wahlen oder eine andere - heute noch unsichtbare - Krise den Franken bald wieder hochschnellen lässt. Dann muss die SNB den Zins senken können, ohne gleich wieder bei Negativzinsen zu landen. Spielraum hierzu hat sie nun ohne zwingenden Grund verkleinert.»

«Corriere della Sera»: Neuer Anfang für Südafrika?

MAILAND: Zur angestrebten Regierung der Nationalen Einheit nach den Wahlen in Südafrika schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Freitag:

«Ein neuer Anfang oder eine Rückkehr zur Vergangenheit? Diese Frage stellen sich die Südafrikaner wenige Tage nach dem historischen Abkommen zwischen dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC), Mandelas Bewegung, und der wirtschaftsliberalen Demokratischen Allianz (DA), der «Partei der Weißen». Im Vergleich zu vor dreißig Jahren hat sich alles verändert. Der ANC hat nicht mehr die Mehrheit und kann die Bedingungen nicht diktieren. Und die weiße Minderheit ist heute nicht mehr diejenige, die von Frederik de Klerk vertreten wird, dem Vorsitzenden der Nationalen Partei, die die Apartheid in Südafrika eingeführt hat.

Die Bewegung von John Steenhuisen ist zukunftsweisend. Natürlich gibt es weiterhin ideologische Differenzen zwischen ANC und DA. Und die sind tief. Vom wirtschaftlichen Ansatz bis zur Außenpolitik. (...) Aber jetzt ist der Klebstoff für alle die Notwendigkeit, ein Land wiederzubeleben. (...) Hat es die DA im Gebiet der ehemaligen Kapprovinz nicht geschafft, das von Desmond Tutu angestrebte Prinzip der Regenbogennation am besten umzusetzen? Die Geschichte nimmt manchmal unerwartete Wege. Es könnte ein weißer Mann sein, dem es gelingt, den Traum Mandelas zu verwirklichen.»