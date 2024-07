Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Hospodarske noviny»: Prorussische Populisten tun sich zusammen

PRAG: Zu den Plänen der ungarischen Fidesz-Partei unter Ministerpräsident Viktor Orban, der österreichischen FPÖ unter Herbert Kickl und der tschechischen ANO des Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis, eine neue rechte Fraktion im EU-Parlament zu gründen, schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Montag:

«Zwar wäre es übertrieben zu behaupten, dass Babis sich mit dem schlimmsten Bodensatz der europäischen Politik verbündet. Denn in verschiedenen Mitgliedstaaten gibt es noch weit unappetitlichere Parteien. Es lässt sich aber sagen, dass er unter denjenigen politischen Strömungen, die in Europa wirklich einflussreich sind, eine der schlimmsten ausgewählt hat.

Viktor Orban hat Ungarn während seiner Regierungszeit aus einer normalen Demokratie in ein Land verwandelt, das nicht mehr ganz demokratisch ist. In Österreich liegen die Freiheitlichen in Umfragen vor der Nationalratswahl im September vorn, aber die anderen großen Parteien schließen es aus, mit ihnen in eine Koalition zu gehen. (...)

Babis hat sich definitiv eingereiht in die Riege der rorussischen Populisten. Das ist das Ende eines Mannes, der seine ANO-Bewegung einst als eine liberale und proeuropäische Kraft gegründet hatte. Hat sich seit dieser Zeit die EU grundlegend geändert - oder Babis selbst? Es dürfte das Letztere sein, falls es ihm nicht schon immer nur ums Kalkül gegangen ist.»

«Aftonbladet»: Europa hält den Atem an

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert den Ausgang der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich:

«Weder die Franzosen noch Macrons eigene Regierungsmannschaft waren bereit für die Neuwahl. Der Präsident hat beschlossen, sie nach einem schlechten Ergebnis bei der EU-Wahl eigenhändig auszurufen. Die Wahl ist dabei eine Angelegenheit für ganz Europa. Frankreich ist eine tragende Säule nicht nur in der Nato, sondern auch in der EU. Mit Blick auf die Spannungen - und die Spaltung - im Land kann das Ergebnis der zweiten Wahlrunde am 7. Juli nicht nur zu parlamentarischem Chaos, sondern auch zu großen Demonstrationen führen. Bis zu diesem nächsten Wahlgang haben wir nun noch eine Woche. Da Macrons Lager so weit zurückliegt, dürfte sich ein Teil seiner Wähler am 7. Juli umentscheiden. Hoffentlich retten die Franzosen ihr Land am kommenden Sonntag erneut aus den Klauen des Rechtsextremismus. Bis dahin halten sie und der Rest Europas den Atem an.»

«La Stampa»: Macron hat Spiel verloren

TURIN: Die italienische Zeitung «La Stampa» befasst sich am Montag mit der Parlamentswahl in Frankreich:

«Mit seiner Entscheidung, die Abgeordnetenkammer aufzulösen, wollte Präsident Emmanuel Macron eine Front von Republikanern um sich scharen, um sich als einziges echtes Bollwerk gegen die extreme Rechte zu positionieren und wie 2017 und 2022 seine politische Wette erneut gewinnen. Aufgrund der zahlreichen Spaltungen zwischen der gemäßigten Linken und der radikalen Linken von Jean-Luc Mélenchon rechnete er nicht damit, dass sich diese Kräfte für die Wahl in Form einer neuen Volksfront zusammenschließen.

Emmanuel Macron hat dieses Spiel verloren. Der Präsident sieht sich mit einem Land konfrontiert, das in drei Lager gespalten ist, mit der sehr realen Möglichkeit, dass die republikanische Rechte und die Linke zum ersten Mal nicht in der Lage sein werden, sich zu verbünden, um die extreme Rechte an der Macht zu hindern.»

«El País»: Einheit angesichts der extremen Rechten

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag den Ausgang der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich:

«Der Sieg des Rassemblement National (...) in der ersten Runde der Parlamentswahl nimmt die (...) anderen Parteien in die Verantwortung. Entweder sie schließen sich in der zweiten Runde zusammen, um Marine Le Pens RN zu besiegen, oder sie riskieren, in einer Woche den Weg für eine rechtsextreme Regierung in Frankreich zu ebnen (...). Der Wiederaufbau der sogenannten republikanischen Front (...) dürfte nicht schwierig sein. Dabei müsste in Bezirken, in denen sich drei Kandidaten für den zweiten Wahlgang qualifiziert haben und einer von ihnen der RN angehört, derjenige zurücktreten sollte, der im ersten Wahlgang die wenigsten Stimmen erhalten hat.(...)

Ab hier werden die Dinge kompliziert. (...) Die extreme Rechte hat sich strategisch so entwickelt, dass sie weniger Ablehnung erfährt. (...) Zudem setzen viele Wähler der Mitte und der gemäßigten Rechten (...) die Partei von Le Pen mit der von Jean-Luc Mélenchon, dem Vorsitzenden von La France Insoumise, gleich. (...) Zum Glück scheint es eine Bereitschaft zu geben, diese Unterschiede zu überbrücken. Präsident Emmanuel Macron (...) rief zu einer «breiten, eindeutig demokratischen und republikanischen Union» auf. (...) Um zu verhindern, dass die extreme Rechte an die Macht kommt, müssen die anderen (...) ihre Differenzen beiseitelegen und denjenigen unterstützen, der die extreme Rechte besiegen kann.»

«The Guardian»: Biden sollte sich zurückziehen

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Montag die Debatten in den USA um die erneute Kandidatur des 81-jährigen Präsidenten Joe Biden:

«Biden durch jemand anderen zu ersetzen, wäre zu diesem späten Zeitpunkt riskant. Es gibt keinen offensichtlichen Kandidaten für eine Krönung, selbst wenn die potenziellen Anwärter dazu gebracht werden könnten, persönlichen Ehrgeiz und politische Differenzen beiseitezuschieben. Kamala Harris, die Vizepräsidentin, hat ähnlich miserable Umfragewerte wie Biden. Der Parteitag der US-Demokraten im August würde zwar eine Bühne für Bewerber bieten, aber die Partei würde dann mit einem relativ unbekannten und weitgehend unerprobten Kandidaten in die Wahl gehen.

Allerdings ist Biden zwar bekannt, jedoch unbeliebt. Er wurde am Donnerstag (beim Fernsehduell gegen Donald Trump) erneut getestet und hat versagt. Biden hat sein Land gerettet, indem er 2020 kandidierte. Aber die TV-Debatte hat viele zu dem Schluss gebracht, dass die beste Möglichkeit für ihn, sein Land 2024 erneut zu retten, darin besteht, sich zurückzuziehen. Diejenigen, die ihm am nächsten stehen, müssen nicht an seine persönlichen Interessen denken, sondern an die Interessen des Landes. Die Demokraten sind in zwei gleichermaßen unangenehmen Alternativen gefangen. Wie auch immer sie sich entscheiden, sie müssen das Ruder in die Hand nehmen, bevor es zu spät ist. Wenn das Schiff kentert, ist nicht nur die Partei in Gefahr, sondern auch die amerikanische Demokratie.»