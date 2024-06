Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 26.06.24 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

«The Guardian»: Verteidigung der Pressefreiheit darf nicht ruhen

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Mittwoch den Deal zwischen Wikileaks-Gründer Julian Assange und der US-Justiz:

«Die Anklage gegen ihn wegen Spionage war ein schlechter und zynischer Schachzug. Sie bezog sich auf Hunderttausende von geleakten Dokumenten über die Kriege in Afghanistan und im Irak sowie auf diplomatische Telegramme, die von Wikileaks in Zusammenarbeit mit dem «Guardian» und anderen Medienorganisationen veröffentlicht wurden. Diese Dokumente enthüllten entsetzliche Verfehlungen der USA und anderer Regierungen, die andernfalls nicht aufgedeckt worden wären - und für die trotz der Verfolgung von Assange bisher niemand zur Rechenschaft gezogen wurde.

Nationale Sicherheitsgesetze sind notwendig. Aber man muss auch anerkennen, dass Regierungen Geheimnisse nicht nur aus guten, sondern auch aus schlechten Gründen zu bewahren versuchen. (...)

Die politische Lösung für diese langwierige Saga ist zu begrüßen, insbesondere angesichts der Auswirkungen auf die Gesundheit von Assange, der jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft in London und dann im Belmarsh-Gefängnis festsaß. Aber die Bedrohung der Pressefreiheit ist weiterhin nicht vorbei. Auch ihre Verteidigung darf nicht ruhen.»

«Corriere della Sera»: Assange hat US-Justiz verändert

ROM: Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» meint am Mittwoch zur Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange:

«Vielleicht fühlte sich (US-Präsident) Joe Biden in der Verantwortung, einen anderen Weg aufzuzeigen als Länder wie China, Russland, die Türkei und der Iran, wo Dissidenten verhaftet, in Schauprozessen verurteilt und zum Sterben ins Gefängnis gesteckt werden, wie es in China mit dem Nobelpreisträger Liu Xiaobo geschah. Assange hat nach 14 Jahren gerichtlicher Verfolgung die amerikanische Justiz verändert.

Die USA haben endlich erkannt, dass er kein Verbrechen begangen, sondern die Möglichkeit eröffnet hat, unschätzbare Quellen zu überprüfen. Es war aber unmöglich, die gesamte Anklage fallen zu lassen - der Form wegen, aber auch der Substanz: Einen Aktivisten jahrelang vor Gericht zu stellen und dann zu sagen «Wir haben uns geirrt» hätte auch finanziellen Schaden bedeutet. Es hätte die Möglichkeit eröffnet, eine Entschädigung zu fordern. Daher die Einigung.»

«The Telegraph»: Aufdeckung von US-Militärpraktiken war gerechtfertigt

LONDON: Zum Deal zwischen Wikileaks-Gründer Julian Assange und der US-Justiz meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Mittwoch:

«Viele halten Assange für einen Egozentriker, einen Möchtegern-Märtyrer, der es anscheinend geschafft hat, die meisten Menschen vor den Kopf zu stoßen, darunter auch viele seiner früheren Unterstützer. Die Amerikaner betrachten ihn als Staatsfeind. Seine Unterstützer hingegen sehen in ihm eine Anti-Establishment-Figur, die die Öffentlichkeit über Aktivitäten informiert, die der Staat zu vertuschen versucht. (...)

Es gibt Hinweise darauf, dass er einen Teil seiner Informationen durch Hackerangriffe und nicht durch Whistleblower erhalten hat. Zudem hat Assange nicht ausreichend der Sorgfaltspflicht hinsichtlich der zu veröffentlichenden Inhalte Genüge getan. Und seine Verbindungen zu Russland wurden nie vollständig aufgeklärt.

Aber kaum jemand kann bestreiten, dass die Aufdeckung einiger US-Militärpraktiken im öffentlichen Interesse lag und daher gerechtfertigt war. Wenn Staaten versuchen, Menschen zum Schweigen zu bringen, müssen wir immer bereit sein, völlig unparteiisch zu fragen, warum sie das tun.»

«NZZ»: Assange ist Täter und Opfer zugleich

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Deal zwischen Wikileaks-Gründer Julian Assange und der US-Justiz:

«Gemäß der Vereinbarung bekennt sich Assange der Widerhandlung gegen die Spionage-Gesetzgebung für schuldig, doch wird der Großteil der Anklagepunkte fallengelassen. Damit sorgen die USA dafür, dass Assange für seine Geheimnisverletzungen nicht ungestraft davonkommt und dass eine abschreckende Wirkung bestehen bleibt. (.)

Die nun getroffene Vereinbarung macht deutlich, dass Assange Täter und Opfer zugleich ist. So muss Assange zugeben, in verschwörerischer Absicht vertrauliche Verteidigungs- und Sicherheitsdaten beschafft und veröffentlicht zu haben. Dass der umstrittene Espionage Act (US-Gesetz zur Bestrafung von Spionage) im Falle Assanges wegen der Publikation geheimer Informationen greift, könnte laut Kritikern Investigativjournalisten in aller Welt abschrecken und damit die Pressefreiheit einschränken. Allerdings hatte sich Assange stets als Gegner der klassischen Medien gesehen und auch nie wie ein Journalist im herkömmlichen Sinne gearbeitet. Er ließ vor der Veröffentlichung der Daten auf seiner Plattform keine redaktionelle Verantwortung walten und nahm damit die Gefährdung zahlreicher Informanten in Afghanistan und im Irak in Kauf.»