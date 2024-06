Zeitungen zum Geschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.06.24 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

«The Guardian»: Gefahr eines Krieges mit der Hisbollah wächst

LONDON: Der Londoner «Guardian» warnt am Samstag vor einer Eskalation der Gefechte zwischen Israel und der vom Libanon aus operierenden proiranischen Schiitenmiliz Hisbollah:

«Die vergangenen acht Monate haben zwar gezeigt, dass die Konfliktparteien ihre Aktionen genau kalibrieren, während sie ihren Tonfall verschärfen. Dennoch ist die Aussicht auf einen großflächigen Krieg gewachsen. US-Außenminister Antony Blinken etwa verweist auf die Gefahr einer Fehleinschätzung. Das größere Risiko könnte die Eigendynamik sein, die von wiederholten Gefechten ausgeht, die langsam, aber stetig eskalieren, wobei jede Seite einen größeren Konflikt als unausweichlich ansieht.

Für viele Bewohner im Norden Israels war es nach den Schrecken des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober undenkbar, mit der Hisbollah vor der Haustür weiterzuleben. Seitdem hat die Hisbollah bewiesen, dass sie Israel über einen längeren Zeitraum und zu relativ geringen Kosten bedrohen kann. (...)

Jede der beteiligten Seiten hat eigentlich Gründe, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Der Stellung der Hisbollah wird durch die aktuelle Situation gestärkt, und der Iran will kein Abschreckungsmittel gegen einen Angriff auf seine Atomanlagen verspielen. Der Libanon liegt bereits am Boden. Und für Israel wäre ein allumfassender Konflikt ein existenzielles Risiko, anders als es der Einmarsch in den Gazastreifen war. Die USA haben bereits gewarnt, dass die Raketenabwehrsysteme im Norden Israels überwältigt werden könnten, womit sie Berichten zufolge auch innenpolitische Bedenken zum Ausdruck brachten.»

«NZZ»: Frankreich hat schwerwiegende strukturelle Probleme

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Einleitung von Defizitverfahren der EU gegen mehrere Mitgliedstaaten:

«Aufsehenerregend daran ist, dass auch Frankreich und Italien betroffen sind: Immerhin handelt es sich bei ihnen nach Deutschland um die größten Volkswirtschaften der EU. (.) Beide Länder sollten nun große Anstrengungen unternehmen, um die sogenannten Maastricht-Kriterien zu erfüllen.

Allerdings scheint Frankreich nicht den Willen aufzubringen, das Problem anzupacken - das Verfahren der EU droht zur Farce zu werden. Frankreichs Ministerpräsident Gabriel Attal hat bereits Ausflüchte gemacht. Er sagte, man habe bei der Fiskalpolitik Fortschritte erzielt, sei dann aber wegen der Pandemie und des Ukraine-Krieges vom Weg abgekommen.

Das ist eine politische Aussage, die den bevorstehenden Wahlen geschuldet ist. Tatsächlich betreibt Frankreich seit vielen Jahren eine nicht nachhaltige Fiskalpolitik. In den vergangenen 15 Jahren hat das Land die Defizitgrenze von 3 Prozent 14 Mal überschritten. Die fiskalischen Probleme haben also keine konjunkturellen Ursachen, etwa weil die Wirtschaft plötzlich schwach liefe und die Steuereinnahmen dadurch sänken. Vielmehr handelt es sich um schwerwiegende strukturelle Schwierigkeiten.»