Zeitungen zum Geschehen am Donnerstag

«The Times»: Blankoscheck für Labour wäre unklug

LONDON: Bei der britischen Parlamentswahl könnte die Labour-Partei Umfragen zufolge einen überwältigenden Sieg einfahren. Dazu meint die Londoner «Times» am Donnerstag:

«Wählt Rishi Sunak: Er wird ohnehin verlieren. Ein inspirierender Wahlslogan ist das nicht. Unter den gegebenen Umständen ist der Premierminister jedoch zu dem Schluss gekommen, dass dies der einzige Pfeil ist, den er noch im Köcher hat. Bei der Vorstellung des Wahlprogramms der Konservativen forderte Sunak die Wähler auf, Sir Keir Starmer nicht den «Blankoscheck» einer übermäßig großen parlamentarischen Mehrheit auszustellen, damit dieser nicht für eine «sehr lange Zeit» an der Macht bleibt. (...)

Vieles von der Labour-Politik - soweit sie bereits angekündigt wurde - erscheint durchaus vernünftig, einschließlich der Reform des Planungssystems und des Gesundheitswesens. Aber eine absolute Mehrheit von, sagen wir, 200 Abgeordneten und eine offizielle Opposition, die auf weniger als 100 Abgeordnete geschrumpft ist, würde Sir Keir tatsächlich einen Blankoscheck ausstellen: die Befugnis, sein Mandat auf jede Art und Weise auszulegen, die er für richtig hält. (...) Die Warnungen der Konservativen vor einer Super-Mehrheit mögen die verzweifelten letzten Atemzüge einer Regierung sein, die auf dem Weg in die Vergessenheit ist. Aber es ist etwas dran an dem Argument, dass manche Erfolge in der Politik zu groß sein können - selbst für die Sieger.»