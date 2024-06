Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

de Volkskrant»: Putin will dem Westen Angst machen

AMSTERDAM: Zum Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nordkorea heißt es am Dienstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Ob es nun um die Drohung mit Atomwaffen oder die Zusammenarbeit mit seinem nordkoreanischen Pendant Kim Jong Un geht - mit beidem versucht Putin, dem Westen Angst zu machen. (.) Auf den ersten Blick sind Russland und Nordkorea perfekte Partner, die durch ihre Abneigung gegen den Westen verbunden sind. Zuweilen scheint sich sogar ein autoritäres Triumvirat mit China anzubahnen. Hinter den Kulissen steht jedoch ein tiefes Misstrauen zwischen den drei Ländern der Zusammenarbeit im Weg.

Auch wenn Bilder aus Pjöngjang einen anderen Eindruck vermitteln sollen, sind die Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea rein geschäftsmäßig. Trotz feuriger Bekundungen einer antiimperialistischer Kameradschaft weiß Kim Jong Un, dass seine Zweckehe mit Putin zu Ende sein wird, sobald Russland auf ihn verzichten kann. Dann wird Pjöngjang wieder an den Rand gedrängt. Bis dahin nutzt Kim die Situation für sich aus.

Putin ist bewusst, dass in Peking Unruhe hinsichtlich der russischen Absichten gegenüber Nordkorea entstehen könnte, da Chinas Staatschef Xi Jinping sowohl Moskau als auch Pjöngjang gegenüber misstrauisch ist und nur ungern außen vor gelassen werden möchte. Die chinesische Regierung hat bislang kaum auf russische Vorschläge für Sicherheitskonsultationen zwischen den drei Ländern oder eine Teilnahme Nordkoreas an russisch-chinesischen Militärübungen reagiert.»

«NZZ»: Schutz des Völkerrechts sollte Anliegen aller Staaten sein

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die russlandfreundliche Haltung von Staaten des Globalen Südens zum Ukraine-Krieg:

«Eigentlich kann es keinen Staat kaltlassen, wenn ein Land einen Nachbarn überfällt, seine Städte mit Bomben überzieht und Teile seines Territoriums besetzt. In großen Teilen der Welt wird der Ukraine-Krieg aber als ein Konflikt zwischen Russland und dem Westen gesehen. Gerade in vielen traditionell russlandfreundlichen Staaten hält sich hartnäckig die Ansicht, Kiew habe mit seiner Hinwendung zum Westen den Krieg selbst verschuldet und Russland verteidige sich nur dagegen, dass die Nato in seine Einflusssphäre vordringe. (.)

All dies kann aber keine Rechtfertigung dafür sein, selbst nicht das Gewaltverbot und die territoriale Integrität hochzuhalten. Es geht im Ukraine-Konflikt nicht darum, zwischen Russland und dem Westen zu wählen. Im Zentrum steht die Achtung der elementaren Prinzipien des Völkerrechts, deren Verteidigung im Interesse aller friedliebenden Staaten ist. Es ist bedauerlich, dass es (bei der Ukraine-Konferenz) auf dem Bürgenstock nicht gelungen ist, davon auch Indien, Mexiko, Südafrika, Saudi-Arabien und andere Staaten des sogenannten Globalen Südens zu überzeugen.»