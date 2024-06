Zeitungen zum Geschehen am Montag

«Washington Post»: Biden sollte auf die Umfragen hören

WASHINGTON: Zu den schlechten Umfragewerten für Präsident Joe Biden vor der Präsidentenwahl in den USA im November schreibt die «Washington Post»:

«Präsident Biden hat ein Umfrageproblem, und er sollte das zugeben. Der Präsident hängt hinter dem vermutlichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im Durchschnitt um einen Prozentpunkt zurück. Bidens Zustimmungsrate steht bei um die 38 Prozent - eine der niedrigsten für einen amtierenden Präsidenten seit Jahrzehnten. Das Bild ist noch schlimmer in sogenannten Swing States, wo Biden in fünf der sechs von ihm 2020 gewonnenen zurückliegt (...) Monatelang haben es die demokratischen Strategen, Bidens Wahlkampfteam und sogar der Präsident selbst nicht geschafft, auf diese Zahlen angemessen zu reagieren. (...) Als Reaktion auf diese Ergebnisse hat Biden nicht nur einzelne Umfragen angegriffen, sondern das Umfragewesen allgemein (...) Das ist keine Haltung, auf der man einen Präsidentschaftswahlkampf aufbauen kann (...) Umfragen zurückzuweisen, ist politisches Fehlverhalten und bei dieser bedeutungsvollen Wahl gefährlich für das Land. Statt anzunehmen, dass die Umfragen falschliegen, sollte Biden davon ausgehen, dass sie recht haben - und entsprechend handeln.»

«Rossijskaja Gaseta»: Wozu das Spektakel in der Schweiz?

MOSKAU: Die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» kritisiert am Montag die Schweiz als Gastgeber der Ukraine-Konferenz:

«Es ist schwer zu verstehen, womit die Schweiz gerechnet hat, indem sie als vorgeblich neutraler Staat eine Konferenz zur Ukraine veranstaltete. Der einstige Ruhepunkt Europas hat den politischen Auftrag von jenseits des Ozeans verfehlt, sie hat ihre völlige Nichteignung als Ort für ernsthafte internationale Gespräche bewiesen. (...) Es verwundert nicht, dass die Schweizer Präsidentin Viola Amherd in ihrer Eröffnungsrede sagte: Ein Friedensprozess ohne Russland ist undenkbar. Doch warum das teure Spektakel, wenn die Schweizer von vornherein verstanden haben, dass diese Aktion null praktische Wirkung hat?»

«La Repubblica»: Putin zunehmend unter Druck

MAILAND: Zu Wladimir Putins Forderungen an die Ukraine für Frieden in der Region schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Montag:

«Die aktuelle diplomatische Dynamik Russlands mit Putins «Friedensvorschlag» für die Ukraine verrät in Wirklichkeit die Zweifel und die wachsenden Sorgen des russischen Führers. (...) Tatsächlich wird das Bild für Moskau komplizierter: Bei den Europawahlen sind zwar politische Formationen auf dem Vormarsch, die gegen das Verteidigungsengagement für die Ukraine sind, aber nicht genug, um die Mehrheit zugunsten Kiews zu kippen oder die EU-Politik entscheidend in Richtung einer Abkehr von US-Positionen zu beeinflussen. (...)

Die von den USA, den G7 und einigen Nato-Ländern getroffenen Entscheidungen, die Ukraine finanziell und militärisch weiter zu unterstützen, sind Elemente, die die dringende Wiederaufnahme der Initiativen Putins bedingt haben. (...) Abgesehen vom Propaganda-Charakter seines Vorschlags wird die wachsende Besorgnis Putins immer offensichtlicher.

Wenn Moskau die vollständige Beherrschung des Luftraums verliert, wird es für die die Armee immer schwieriger, an der breiten Frontlinie im Donbass schnell voranzukommen. Dies wird mit Sicherheit zu einer Schwächung der Verhandlungsposition Moskaus bei künftigen Gesprächen führen. In diesem verwirrenden Gesamtbild steht fest, dass Russland den Kampf um die politische Kontrolle oder den Einfluss auf die Ukraine bereits verloren hat.»

«De Tijd»: Friedensverhandlungen sind kaum näher gerückt

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Montag die Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz:

«Russland war nicht eingeladen, die Supermacht China nahm nicht teil und andere wichtige Länder wie Indien, Brasilien und Südafrika schickten weniger hochrangige Vertreter. Zudem wurde die Abschlusserklärung nicht von allen Teilnehmern unterzeichnet, obwohl sie gar nicht besonders scharf formuliert war. Für eine Reihe von Ländern ist der Krieg in der Ukraine ein weit entfernter regionaler Konflikt, in dem sie nicht Partei ergreifen wollen oder können.

Ja, es gibt eine breite Unterstützung für die Ukraine - zumindest in Worten. Nein, Moskau ist nicht völlig isoliert. Das ist die Schlussfolgerung, die man aus dieser Konferenz ziehen kann. Wirkliche ernsthafte Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau zur Beendigung des Krieges sind dadurch kaum näher gerückt.

Die Kämpfe vor Ort gehen weiter. Russland ist hier im Vorteil. Die Ukraine ist in der Defensive und kann nicht viel mehr tun, als russische Angriffe abzuwehren. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass es für Russland praktisch unmöglich ist, den Krieg zu gewinnen, weil die Ukraine starke Verbündete hat. Das muss Putin inzwischen klar sein. Beide Lager sind zwar kriegsmüde. Aber noch ist keines von beiden bereit, schmerzhafte Zugeständnisse zu machen, die zu einer Friedensvereinbarung führen könnten.»

«Tages-Anzeiger»: Frieden lässt sich nicht herbeireden

ZÜRICH: Zur Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Frieden lässt sich nicht herbeireden, Frieden ist nur möglich, wenn beide Kriegsparteien ihn anstreben. Oder wenn eine Partei gewinnt und den Frieden erzwingt. Beides ist nicht der Fall. Vor allem ist Russland nicht an einem Ende der Kämpfe interessiert. Das zeigt das kurz vor Konferenzbeginn von Putin ventilierte sogenannte Friedensangebot, das nichts anderes ist als eine arrogante Aufforderung zur Kapitulation. (.)

Leider ist es wohl illusorisch, anzunehmen, dass die Ukraine das gesamte Staatsgebiet zurückerobern kann. Die Verzögerungen der westlichen Hilfe haben es den Russen erlaubt, die Frontlinien so stark zu befestigen, dass sie kaum mehr durchbrochen werden können. Die Ukraine sollte jedoch in die Lage gebracht werden, die russischen Streitkräfte entscheidend zu schwächen, damit sie nicht noch weiter vorrücken. Die Zeit drängt, in Washington will Putin-Bewunderer Donald Trump zurück ins Weiße Haus.

Über einen Frieden, der nichts zu tun hat mit einem russischen Diktatfrieden, kann man erst reden, wenn die Ukraine wieder eine Position der Stärke eingenommen hat. Dann kann sie mit den Russen verhandeln. Spekuliert wird, dass das in der Wüste Saudi-Arabiens geschehen soll. Auf dem Weg dahin war das Treffen in der kühlen Bergluft auf dem Bürgenstock ein erster Schritt.»