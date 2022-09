Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«The Telegraph»: Großbritanniens Probleme werden wieder sichtbar

LONDON: Die britische Regierung will Maßnahmen zur Krisenbewältigung bekanntgeben. Dazu meint der Londoner «Telegraph» am Montag:

«Wenn die Staatstrauer am Dienstag zu Ende geht, wird die harte Realität der Probleme des Landes wieder sichtbar werden. Wir werden eine Reihe von Ankündigungen der Regierung erleben, die darauf abzielen, einige der Versprechen zu erfüllen, die Liz Truss während ihres Wahlkampfes für das Amt der Premierministerin gemacht hat. (...)

Als erstes wird es um Einzelheiten zu den finanziellen Hilfen gehen, die Unternehmen erhalten sollen, um mit den steigenden Energiepreisen fertig zu werden. Viele Firmenchefs hatten beklagt, dass sie bei der Ankündigung einer Obergrenze der Rechnungen von privaten Haushalten von 2500 Pfund (rund 2850 Euro) im Unklaren darüber gelassen wurden, welche Unterstützung sie erhalten würden. Dies war zum Teil dem Stillstand der politischen Aktivitäten während der Trauerzeit geschuldet und muss jetzt korrigiert werden. (...)

Am Freitag wird der neue Finanzminister Kwasi Kwarteng ein Sofortpaket vorlegen, das unter anderem eine Senkungen der Sozialversicherungsbeiträge und der Unternehmenssteuern vorsieht. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die kommenden Tage den Rest der Legislaturperiode von Liz Truss als Premierministerin definieren werden.»

«El Mundo»: Ungarn ist ein trojanisches Pferd in der EU

MADRID: Zum Vorschlag der Europäischen Kommission, Ungarn wegen Korruption und anderer Verstöße gegen den Rechtsstaat Zahlungen in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt zu kürzen, schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Montag:

«Schon viel zu lange ist das illiberale Regime von (Ungarns Regierungschef Viktor) Orban mit der Mitgliedschaft des Landes in der Europäischen Union völlig unvereinbar. Die unaufhaltsame autoritäre Abdrift von Budapest löst im 21. Jahrhundert Entsetzen aus. Ungarn ist zu einem trojanischen Pferd im EU-Club geworden. Allein um das eigene Überleben zu sichern, muss sich die EU mit diesem Problem auseinandersetzen. Brüssel muss dafür zu sorgen, dass die unveräußerlichen Werte der EU erhalten bleiben.»

«Tages-Anzeiger»: Atomendlager müssen vollen Schutz gewährleisten

ZÜRICH: Zur Schweizer Entscheidung, ein Atomendlager direkt an der deutschen Grenze zu bauen, schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Die Atomfrage polarisiert und mobilisiert in Deutschland viel heftiger als in der Schweiz, die Auseinandersetzungen werden erheblich härter geführt. Das wird zu spüren sein, sobald sich die Deutschen selbst konkreter damit beschäftigen, wo ihr Atommüll eigentlich lagern soll. (...)

Die Menschen in Südbaden sorgen sich freilich nicht nur wegen des Schweizer Vorhabens, sondern befürchten auch, dass ein ungleich größeres deutsches Endlager ebenfalls vor ihrer Haustür entstehen könnte. Wie in Frankreich und in der Schweiz neigen mittlerweile auch in Deutschland Fachleute dazu, den sogenannten Opalinuston für das geeignetste Lagergestein zu halten. Dieser Ton kommt aber vor allem in Baden-Württemberg vor, zuweilen unweit der Schweizer Grenze. Dass der Schutz aller Menschen in den von Endlagern betroffenen Regionen umfassend gewährleistet werden muss, unabhängig davon, auf welcher Seite der Grenze diese leben, versteht sich von selbst.»

«Volkskrant»: EU-Strafmaßnahmen funktionieren auch in Ungarn

AMSTERDAM: Zum Vorgehen der EU-Kommission gegen Ungarn meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Finanzielle Sanktionen funktionieren auch bei Autokraten wie dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Das Vorhaben der EU-Kommission, Subventionen für Ungarn in Höhe von 7,5 Milliarden Euro einzufrieren, sorgt dafür, dass Budapest nun bereit zu sein scheint, gegen weit verbreitete Korruption, Vetternwirtschaft und Betrügereien vorzugehen.

Den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte wird die Nachricht von den Milliarden-Sanktionen sicher erfreut haben. Schließlich hat er sich im Sommer 2020 für den «Rechtsstaatstest» eingesetzt - einen neuen Mechanismus, um den europäischen Geldhahn zuzudrehen, wenn das Empfängerland nicht garantieren kann, dass die Mittel korrekt verwendet werden. Ungarn, das sich seinerzeit gemeinsam mit Polen vehement gegen diesen neuen Sanktionsmechanismus gewehrt hatte, bekommt ihn nun als erstes Land zu spüren.

Seit mehr als einem Jahrzehnt beklagen Brüssel, andere europäische Hauptstädte und das Europäische Parlament Missstände bei der Verwendung von EU-Milliarden für Ungarn. Orban ließ das kalt. Er bestritt die Vorwürfe und ließ weiter zu, dass sich seine Freunde auf Kosten der europäischen Steuerzahler bereicherten.»

«Nepszava»: Mit Hokuspokus kommt Orban in Brüssel nicht mehr durch

BUDAPEST: Über die Kürzung von EU-Fördergeldern, die die EU-Kommission dem Mitgliedsland Ungarn androht, schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava»:

«Die Brüsseler Kommission hat die Nase voll vom Katz-und-Maus-Spiel, welches die ungarische Regierung (von Ministerpräsident Viktor Orban) seit gut einem Jahrzehnt mit ihr treibt. Zwar will sie mit Budapest eine Einigung erzielen, doch auf falsche Versprechen hin kann sie die Euro-Milliarden doch nicht fließen lassen, wenn (...) diese am Ende bei irgendwelchen Vertrauten des Regierungschefs landen. (...) Mit dem üblichen Hokuspokus wird man in Budapest jetzt nicht mehr durchkommen, denn Brüssel wartet ab, ob die neu einzurichtende Behörde zur Bekämpfung der Korruption bei öffentlichen Ausschreibungen tatsächlich unabhängig von der Regierung arbeiten wird. (...) Und schließlich ist nicht zu vergessen, dass auch das Europaparlament Druck auf die Kommission ausüben kann. Wenn es meint, dass diese sich zu nachgiebig gegenüber Ungarn verhält, kann es ihr mit einem Misstrauensantrag zu Leibe rücken. Brüssel kann es sich also nicht mehr leisten, auf Orbans Blendereien hereinzufallen.»

«Chicago Tribune»: Queen-Beisetzung ein Spektakel für die Ewigkeit

CHICAGO: Die britische Königin Elizabeth II. wird am Montag im Rahmen eines Staatsbegräbnisses beigesetzt. Dazu schreibt der «Chigago Tribune»:

«Die Gästeliste für die Westminster-Abbey-Beisetzung (...) ist mit ihren führenden Staatsvertretern aus aller Welt ein besonderer Anblick. Auf der Liste zu finden ist Präsident Joe Biden (...). Außerdem die Präsidenten Emmanuel Macron aus Frankreich, Izchak Herzog aus Israel, Andrzej Duda aus Polen, Recep Tayyip Erdogan aus der Türkei und Yoon Suk Yeol aus Südkorea. (...) Wir könnten die ganze Seite füllen. Aber Sie verstehen, was gemeint ist. Viele von ihnen sind der Königin nicht zur Treue verpflichtet; mitnichten sind alle Monarchisten. Aber es ist dennoch wahrscheinlich, dass sie erscheinen werden. Gewiss hat es seit Menschengedenken keine Beerdigung gegeben, die mit Blick auf die Vielfalt und Macht der Teilnehmer vergleichbar gewesen wäre, und aller Voraussicht nach werden nur wenige von uns etwas Vergleichbares in Zukunft miterleben. (...) Der für Montagmorgen geplante Spektakel (...) wird mit Sicherheit ein Ereignis für die Ewigkeit. Man kann nur hoffen, dass diese Würdenträger, zusammengebracht von (einer Frau), die bekanntlich für Einheit und Versöhnung stand, etwas Zeit zum Reden finden werden. Das Vermächtnis der Geehrten wird so am besten gewürdigt.»