Thailand stellt den Schildschnabel unter Schutz

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Kabinett hat am Dienstag einen Vorschlag des Ministeriums für Naturressourcen und Umwelt gebilligt, den Schildschnabel, auch Schildhornvogel genannt, als 20. geschützte Tierart Thailands zu benennen.



Das Ministerium für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz erklärte, dass die Genehmigung erteilt wurde, da der seltene Vogel nun vom Aussterben bedroht sei.

„In der Natur gibt es nicht mehr als 100 Schildhornvögel. Sie sind aufgrund ihrer Wangenknochen, die so schön wie Elefantenstoßzähne sind, von der Jagd bedroht“, erklärte das Ministerium.

Der Schildschnabel ist eine von 13 Schildhornvogelarten, die in Thailand vorkommen. Sie wurden im Budo-Su-Ngai Padi National Park und im Hala-Bala Wildlife Sanctuary in Narathiwat sowie im Klong Seang Wildlife Sanctuary in Surat Thani gesichtet.

Bis zu 19 Tiere – 14 Säugetiere, drei Vögel, ein Reptil und eine Fischart – werden unter dem Wildlife Preservation and Protection Act BE 2562 (2019) als geschützt aufgeführt.