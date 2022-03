Thailand Pass: Erneute Warnung vor Betrugsmails

BANGKOK: Bereits mehrere Male hat DER FARANG seine Leserschaft vor Betrugsmails gewarnt, die vortäuschen, dass sie vom offiziellen „Thailand Pass“-System des thailändischen Außenministeriums stammen, jedoch von Kriminellen versendet wurden, die es auf die persönlichen Daten von „Thailand Pass“-Antragstellern abgesehen haben.

Die Masche ist immer dieselbe: In den Phishing-Mails werden „Thailand Pass“-Registrierte aufgefordert, ihren Vor- und Nachnamen, ihr Geburtsdatum und die letzten vier Ziffern ihrer Reisepassnummer zu bestätigen sowie ein Dokument herunterzuladen oder eine URL aufzurufen. Befolgen die E-Mail-Empfänger die Aufforderung des Senders – z.B. durch das Öffnen des Anhangs der E-Mail oder per Klick auf den in der E-Mail genannten Link – werden sie Opfer von Schadsoftware.

Bei nachfolgenden E-Mail-Adressen handelt es sich um Phishing-Mails:

SUPPORT@THAPAS.COM SUPPORT@THAPASCONS.COM SUPPORT@THAILANDTRAVEL.LIVE SUPPORT@INFORMATIONTHAILANDPASS.COM SUPPORT@PASSINFORMATIONTHAILAND.COM CONTACT@THAILAND-PASS.LIVE CONTACT@THPASSCONSULATE.COM CONTACT@TEAMPASSTHAILAND.COM CONTACT@THAILANDPASSCONSULATE.COM

Sollten Sie eine E-Mail von diesen in rot aufgeführten Absenderadressen erhalten, REAGIEREN SIE NICHT AUF DIE E-MAIL und ÖFFNEN SIE KEINEN LINK ODER ANHANG. Anderenfalls werden Sie OPFER VON SCHADSOFTWARE.

Das Thailändische Außenministerium betont, dass es nur eine offizielle E-Mail-Adresse vom „Thailand Pass“-System gibt. Sie lautet wie folgt:

thpass@tp.consular.go.th

Auskünfte erteilt die National Cyber Security Agency per E-Mail.