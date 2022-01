Thailand führt „Test & Go“ ab 1. Februar wieder ein

Ausländische Touristen besichtigen den Wat Pho in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

EILMELDUNG – BANGKOK: Das Center of Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat nach Aussage des Regierungssprechers auf seiner großen Sitzung am Donnerstag zur Neubeurteilung der Covid-19-Situation im Land die Wiederaufnahme des „Test & Go“-Modells ab dem 1. Februar 2022 genehmigt.

Das „Test & Go“-Modell ermöglicht ausländischen Besuchern die Einreise ohne Quarantäne in Thailand. Sie müssen jedoch nach ihrer Ankunft einen RT-PCR-Test absolvieren und auf das Testergebnis eine Nacht in einem im Voraus gebuchten AQ-Hotel warten, ebenfalls – und das ist neu – am fünften Aufenthaltstag.

Wichtig: Die Wiederaufnahme des „Test & Go“ -Einreisemodells tritt erst dann in Kraft, wenn die Gesetzesänderung in der „Royal Gazette“ veröffentlicht wird. Wir werden unsere Leserschaft diesbezüglich auf dem Laufenden halten!

Alle bisherige Informationen auf einen Blick:



„Test & Go“-Beantragung über das Thailand Pass-System



Berechtigte Personen: alle Nationalitäten.



Vorkasse für 2 RT-PCR-Tests. Sie werden am 1. und 5. Aufenthaltstag durchgeführt.



Übernachtung am 1. und 5. Tag in einem Hotel mit Partnerkrankenhaus zur Durchführung des 1. und 2. RT-PCR-Tests sowie für das Warten auf die Testergebnisse.

(alle Angaben ohne Gewähr)