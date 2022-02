EILMELDUNG – BANGKOK: Gute Nachrichten für Touristen und Residenten, die aus dem Ausland nach Thailand zurückkehren möchten: Ab März wird der bisher für die Einreise nach dem „Test & Go“-Modell vorgeschriebene, zweite Covid-19-RT-PCR-Test am fünften Tag nach der Ankunft im Königreich gestrichen, teilte das Center for Covid-19 Situation Administraion (CCSA) am Mittwoch im Anschluss an seine große Sitzung zur Neubeurteilung der Covid-19-Situation im Land der Presse mit.

Laut dem CCSA wird der bisher obligatorische zweite Test in einem ASQ++-Hotel durch einen ATK-Selbsttest ersetzt. Darüber hinaus wird die für die Einreise geforderte Deckungssumme der Reisekrankenversicherung von 50.000 US-Dollar auf 20.000 US-Dollar reduziert.

Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Reisende können sich ab dem 1. März 2022 für die „Test & Go“-Einreise nach den neuen Regeln im Thailand Pass-System registrieren, die Einreise nach den neuen, gelockerten Regeln ist ab dem 7. März 2022 möglich.

Die neuen „Test & Go“-Regeln:

Buchung für 1 Übernachtung in einem SHA++-Hotel für das Abwarten des Testergebnisses am ersten Tag der Einreise (zuvor 2 Übernachtungen zur Isolation in einem SHA++-Hotel)

Buchung für 1 RT-PCR-Test am ersten Tag der Einreise (zuvor 2 RT-PCR-Tests am 1. und 5. Tag der Reise)

Mindestdeckungssumme der Reisekrankenversicherung 20.000 US-Dollar (zuvor 50.000 US-Dollar)

Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.