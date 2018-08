Auch in den nächsten Tagen wird es in vielen Landesteilen nass. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Anhaltende Niederschläge und Starkregen sagt das Nationale Büro für Wasserressourcen für die kommende Wochen in 31 Provinzen voraus.

Die 31 Provinzen sind: Chiang Mai, Phayao, Nan, Uttradit, Phitsanulok, Phetchabun, Mae Hong Son und Tak im Norden; Loei, Chaiyaphum, Nong Khai, Bung Karn, Nakhon Phanom, Udon Thani, Sakon Nakhon, Kalasin, Ro Et, Yasothorn, Mukdahan, Amnart Charoen und Ubon Ratchathani im Nordosten; Kanchanaburi, Ratchaburi, Phetchaburi und Prachuab Khiri Khan im Westen; Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaeo, Chanthaburi und Trat Osten und Ranong im Süden. Das Büro hat die Behörden aufgefordert, sich auf die Unwetter vorzubereiten und die Bevölkerung vor Hochwasser zu warnen. Fünf größere Staudämme sind randvoll oder laufen bald voll und müssen massiv Wasser ablassen, das wiederum zu Überschwemmungen führen kann. Die fünf Staudämme sind: Kaeng Krachan in Phetchaburi, Pran Buri in Prachuap Khiri Khan, Vajiralongkorn in Kanchanaburi, Nam Oon in Sakhon Nakhon und Khun Dan Prakan Chon in Nakhon Nayok.