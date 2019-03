Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.19

LILLEHAMMER (dpa) - Die zweifache Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus hat beim Weltcup im norwegischen Lillehammer den zweiten Platz belegt. Nach Sprüngen auf 131,5 und 132 Meter musste sich die 22 Jahre alte Allgäuerin am Dienstagabend nur der Norwegerin Maren Lundby (125,5 und 138 Meter) geschlagen geben. Dritte wurde Eva Pinkelnig aus Österreich. Auch Juliane Seyfarth (5.) schaffte ein Top-10-Resultat. In der Gesamtwertung der Raw-Air-Tour liegt Althaus nun rund 19 Punkte hinter Lundby - das sind gut zehn Meter.

Auch Svenja Würth (20.) und Carina Vogt (22.) schafften es in den zweiten Durchgang. Ramona Straub hatte sich in Oslo einen Kreuzbandriss zugezogen und muss sich nun einer Operation in München unterziehen. Schon an diesem Mittwoch geht es für die Frauen in Trondheim (21.00 Uhr) mit der nächsten Qualifikation weiter.