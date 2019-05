Von: Redaktion DER FARANG | 19.05.19

Eine Lesermeinung zu der Kolumne Nachgefragt: Schüler streiken für das Klima und dem Artikel Demoneulinge gegen Klimawandel:

Sehr geehrte Damen und Herren, während meines kurzen Aufenthaltes in Ihrem Land las ich zwei Ausgaben Ihrer Zeitschrift DER FARANG. Das meiste darin war gut, doch zwei Artikel zum Thema „Klima“ haben mich erschreckt. Meine Zuschrift ist eine Warnung davor, dass offenbar nun auch Ihr Land von gefährlichen Ideen unterwandert wird. Von riskanten Parolen, die auf den ersten Blick logisch erscheinen, die aber ganze Völker in den Ruin treiben werden. Bei uns in Deutschland hat das längst begonnen. Bei uns ist längst die Meinungsfreiheit abgeschafft, fast alle Journalisten folgen blindlings der „Staatsmeinung“, jener unserer grünen Partei. So folgsam wie einst in der DDR und im dritten Reich. Das heißt aber nicht, dass diese Hypothese auch wirklich wissenschaftlich gedeckt ist. Das wird nur behauptet, um unsere Ökodiktatur zu festigen. Man sollte in Thailand aufpassen, dass man dieser Entwicklung nicht auch dort Vorschub leistet. Ich habe 45 Jahre lang in einer deutschen Behörde in leitenden Funktionen gearbeitet, war danach Seniorstudent an meiner früheren Universität (u.a. Ökologie und Ökonomie) aber vor allem habe ich deshalb einen guten Überblick über die Welt, weil ich dieselbe auf über 150 Fernreisen 32-mal umrundet habe.

Es beunruhigt mich folgendes: Offenbar beginnt auch hier im „Land der Freien“ eine gefährliche Entwicklung, die ihm letztlich die Freiheit kosten wird. In Deutschland fing das auch so scheinbar harmlos an. Mit Halbwahrheiten und Verdrehungen wurde ein Zeitgeist geschaffen, der letztendlich eine Ökodiktatur schuf. In Deutschland haben wir sie bereits! Es merkt nur noch nicht jeder. Diesem „urgrünen“ Modell kann sich alsbald auch eine konservative Regierung nicht mehr entziehen. Unsere Kanzlerin Merkel ist genau unter diesem Einfluss grün geworden. Man könnte das nun als „pseudodemokratisch“ tolerieren. Aber aufgepasst! Den alles überprägenden Zeitgeist schufen Gruppen, die nicht demokratisch legitimiert sind. Ob die von Grünen instrumentalisierten Kinder auf den Demos, oder NGOs wie Greenpeace usw. Demokraten müssen aufpassen was hier passiert! Offenbar beginnt jetzt auch in Thailand eine Entwicklung, die mit einer schleichenden Epidemie vergleichbar ist. Deren Größe wird für das Land mittelfristig schlimmer sein als das Denguefieber. Leider scheinen die Anfänge auch in Thailand zu spät bemerkt zu werden. Natürlich darf jedes Land seine eigenen Fehler machen. Mein Rat ist nur, lassen Sie sich nicht gegen ihre ureigensten Interessen für dumm verkaufen.

Manfred Adam, derzeit Jomtien.

