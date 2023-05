Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.23

Ein Leser präsentiert seine Gedanken zum Leben:

Wie Millionen andere Menschen, bin ich auch ein geborener Bürger Deutschlands. Damals, als ich geboren wurde war ich, konkret ausgedrückt, ein westdeutscher Bürger in der englischen Besatzungszone. Das war natürlich ein purer Zufall, da ich keinen Einfluss auf meine Entstehung und die Geburt hatte und somit keinen freien Willen entfalten konnte, ob ich dort mit diesen Eltern geboren werden wollte, oder nicht. Ich konnte mich damit trösten, dass ich mein Schicksal mit Millionen anderen Babys teilen musste, habe aber, wie ich im Laufe des Lebens feststellen durfte, sehr gute, fürsorgliche und liebevolle Eltern gehabt. Dieser nicht selbstbestimmte Teil ging also in Ordnung.

Dann kam die Staatszugehörigkeit. Wollte ich gerne ein Deutscher sein, ungeachtet der damaligen politischen Situation von West-Deutschland und SBZ (Sowjetische Besatzungszone), wie es damals hieß? Als ich verstandesmäßig aufnehmen konnte, wo ich lebe und was für ein Bürger ich bin, da war mir klar, dass es unumstößlich war, genauso wie meine Eltern ohne mein Zutun meine Eltern waren.

Während der Kindheit ein Leben in Trümmern und Mangel an vielen Dingen, ging es nach der Währungsreform aufwärts. Als Teenager in den 50ger Jahren erlebte ich einen Entwicklungsboom, wie man es sich heute kaum mehr vorstellen kann. Auf einmal war der Verlierer des Krieges auf der wirtschaftlichen Siegerstraße. Es gab nur noch ein aufwärts und vorwärts. Deutschland zählte wieder was und genoss neuerworbenes Ansehen. Die von der englischen Regierung erdachte diffamierende Kennzeichnung der Waren mit „Made in Germany“, bewirkte genau das Gegenteil und stand für gute Qualität.

So bekamen einige Menschen der Nachkriegsgeneration so langsam ein Gefühl von Stolz. Im Krieg waren die Väter und Großväter, die jungen Leute waren Nachkriegskinder und wollten mit Kriegsgräuel nicht belastet werden. Es gibt keine Allgemeinschuld und Sippenhaft, weshalb man zwar die von den eignen Vorfahren evtl. begangenen Gräuel verurteilte, dafür aber weder beschuldigt noch geradestehen musste.

So wie Deutschland, so hat sich auch die Welt weiterentwickelt. Bedingt durch die jeweilige politische Richtung, ist Deutschland einen relativ freiheitsliebenden Weg gegangen. Es hat sich Frankreich freundschaftlich wieder angenähert, ein gutes Verhältnis zu Großbritannien bekommen und die DDR ist politisch aufgelöst worden. Insbesondere die Freundschaft zu den USA ist hervorzuheben, die durch viele Verbindungen und Verträge bis heute andauert.

Durch wirtschaftliche Erfolge und äußerst soziale Einstellungen, ist Deutschland zu einem Einwanderungsland geworden. Nicht unbedingt jeder mag willkommen sein, aber es war politischer Wille, dass Asyl gewährt wird und wenn nicht, wird man abgeschoben, sofern möglich.

Auf vielen Reisen, die mich auf alle Kontinente geführt haben, wird man auch beiläufig gefragt nach dem Woher und Wohin. Fragt man z. B. einen Amerikaner, sagt der mit stolzgeschwellter Brust: ich bin ein US Citizen. Damit tue ich mich etwas schwerer. Ungeachtet der Tatsache, dass es in Deutschland einige Kreise gibt, die stolz darauf sind, Deutscher zu sein, trifft dies für mich nicht zu. Wie anfänglich bereits festgestellt, bin ich Deutscher per Zufallsgeburt. Stolz sein, so meine Ansicht, kann man nur auf Dinge, die man selbst erstellt, bewältigt, geschafft und erarbeitet hat. So könnte ich sagen, ja ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe in meinem Leben, unabhängig von meiner Staatsangehörigkeit.

Ein anderer Punkt, mit dem ich hadere, ist ein oftmals leicht ausgesprochener Satz, den ich auch vielfach hier in Thailand von Expats gehört habe. Er lautet: „Ja, ich lebe gerne hier und liebe Thailand“. Nein, ich liebe Thailand nicht. Ich lebe sehr gerne hier aber ich liebe meine Frau und kein Land auf dieser Welt. Vielleicht nehme ich es zu genau mit den Worten, aber sie sind der Ausdruck unserer Gefühle und unseres Denkens, weshalb sie wichtig sind und richtig gesetzt werden müssen.

Inzwischen bin ich in einem Alter, in dem ich viele Dinge gelassener sehe und alles etwas ruhiger angehe. In Thailand habe ich, auch durch viele Menschen Ruhe und Ausgeglichenheit gelernt sowie europäische Hast und Eile längst abgelegt. Durch meine Frau, durch ihre Familie und thailändische Freunde habe ich auf dem Land, wo ich lebe, sehr vieles an thailändischer Tradition gelernt. Die Thais sind ein stolzes Volk, das niemals kolonialisiert wurde und mit einem eigenen Rhythmus des Lebens versehen ist, der sich schwerlich mit dem europäischen vergleichen lässt.

So bin ich glücklich und froh (stolz?), dass ich es geschafft habe, meinen Lebensabend sorglos in Thailand verbringen zu können. Gekrönt wird der durch meine Frau, die ich sehr liebe und mir jeden Tag unvergesslich macht.

Wenn es jeder so nachvollziehen kann und so erleben kann wie ich, dann gibt es unzählige Menschen, ungeachtet welcher Staatsangehörigkeit, die ein ebenfalls stolzes und glückliches Leben in Liebe führen können. Zu wünschen ist es jedem.

Ingo Kerp, Korat

