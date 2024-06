Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.24

Ein Leser warnt vor einer neuen Betrugsmasche:

Für Ausstellung eines neuen Personalausweises bei der Deutschen Botschaft in Bangkok benötigte ich eine Geburtsurkunde im Original. Also setzte ich mich mit dem zuständigen Standesamt in Deutschland in Verbindung und beantragte den Versand unter Angabe meiner Wohnadresse. Nach ca. 14 Tagen bekam ich eine Nachricht, in der mir mitgeteilt wurde, dass die Postsendung wegen fehlender genauer Anschrift nicht zugestellt werden konnte. In derselben Nachricht werde ich aufgefordert, die genaue Anschrift und meinen E-Mail-Account einzutragen. Zum Schluss werde ich aufgefordert, den Betrag von 10 Baht mit meiner Kreditkarte zu begleichen. Zwei Tage später erhielt ich von meiner Bank eine Warnung, dass eine internationale Transaktion in Höhe von 750 US-Dollar getätigt wurde, die jedoch von der Bank gestoppt wurde mit dem Hinweis der Kontaktaufnahme mit meiner Bankfiliale, was ich auch sofort tat. Nach Prüfung meiner letzten Buchungen durch den Filialleiter wurde mir bestätigt, dass es diese Buchung tatsächlich gab, aber von der Bank storniert wurde. Man hat mir angeboten, meine Debit Card sofort zu sperren .Ich erhielt eine neue Karte und habe auch die Blockierung der Karte für den internationalen Transfer gesperrt. Ich denke, das ist vielleicht für alle Leser interessant!

Peter Müller

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!