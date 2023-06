Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.23

Ein Schweizer Architekt spricht sich für die Fertigstellung der Waterfront-Bauruine am Hafen Bali Hai aus:

Ich bin ein Schweizer Architekt, 1933 geboren und bin seit Jahrzehnten mit der weltweiten Bauwelt, Pattaya und mit meiner Thai-Familie in Buriram verbunden. Leider sehe ich in Pattaya, einen ansonsten fortschrittlichen Badeort, über die Jahre viele Bauprojekte stillstehen. Ausgerechnet die 53 Stockwerke hohe Bauruine des Waterfront Condo am Hafen Bali Hai ist zu einem meiner Berufsträume geworden. Was ist hier behördlicher oder finanzieller Seite vorgefallen? Die Zeiten verändern sich, doch nicht die Ideen, um diesen Bau mit fortschrittlichen Behörden zeitgemäß zu beenden! Ich suche einer Möglichkeit, ohne Geld zu verdienen mit den geliebten Thais hier am Hafen eine Attraktivität zu schaffen, die Pattaya gerecht wird. Ein ideenreicher, brummender Schweizer Kopf nach schwerer überstandener Operation im Bangkok Pattaya Hospital.

Peter Uster, z. Z. zur Erholung im Dusit Thani Pattaya

