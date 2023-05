Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.23

Eine Leserzuschrift erreichte die Redaktion:

Liebes Team von DER FARANG, ich liebe und schätze Ihr Magazin und den Newsletter seit Jahren. Nun werde ich in zwei Jahren nach Thailand, Chonburi auswandern, meine Frau ist Thai und wir freuen uns riesig. Wäre es für den Verlag nicht denkbar, dass Sie eine tolle Recherche über die Möglichkeiten der Krankenversicherung durchführen und einen Artikel darüber veröffentlichen? Es gibt sicherlich sehr viele Leser, die das Thema interessiert. Ein weiteres Thema wäre der Erwerb von Immobilien, welche Fallstrike gibt es, welche Möglichkeiten. Meine Frau ist wie erwähnt Thai und kann somit Land erwerben, was passiert jedoch, wenn meine Frau, was ich nicht hoffe, vor mir stirbt. Es ist ja denkbar, dass sie das Land erwirbt und ich die Immobilie, die auf dem Land steht. Ich hoffe, dass diese beiden Themen irgendwann zu einem Artikel in Ihrem tollen Magazin bekommen. Vorab besten Dank und macht weiter so.

Michael Kalmbacher

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!