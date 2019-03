„Das Klima ist heißer als der Boyfriend meiner Träume“ – Schüler in Bangkok fordern am „Freitag für die Zukunft“ Taten statt Worten gegen Klimawandel und Umweltzerstörung. Fotos: Lenz

BANGKOK: Khun Pete ist zum ersten Mal in seinem Leben auf einer Demo. „Das ist ein ikonenhafter Moment“, sagt der 21-jährige Student der Geistes- und Sozialwissenschaften. Seinen vollen Namen will der junge Mann aber nicht nennen. „Man muss doch einfach was tun. Von den großen Parteien spricht keine über Umwelt und Klima. Es geht nur um Politik.“