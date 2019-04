Von: Redaktion DER FARANG | 06.04.19

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Wegen der anhaltenden Smogkrise sind die Preise für Lufteiniger explodiert, und Professor Chaicharn Pothirat von der Universität Chiang Mai hat die Bevölkerung zu Spenden aufgerufen.

Die Uni brauche für 300 „Reinräume" als Zufluchtsort für die vom Smog betroffenen Bewohner Luftreiniger. Einzelhändler hätten den Preis „übermäßig“ angehoben. Ein früher für 12.000 Baht erhältliches Gerät koste jetzt 20.000 Baht. Mit weiteren Luftreinigern könnten „Reinräume“ in Krankenhäusern und Kindergärten geschaffen werden. Und sollte Chiang Mai zu einer Katastrophenzone erklärt werden, könnten Preise und die Verfügbarkeit von Gütern kontrolliert werden. Das Gesundheitsamt fordert weiterhin Spenden von N95-Gesichtsmasken. 500.000 Menschen seien in Not - Kinder unter fünf Jahren, Erwachsene über 60, schwangere Frauen, 94.000 Asthmatiker und 36.000 Menschen mit Herzerkrankungen.