Prayut: Thailand wird sich innerhalb von 120 Tagen öffnen

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha kündigte am Mittwoch an, das Land werde innerhalb von 120 Tagen vollständig für Touristen wieder geöffnet sein. Alle Unternehmen könnten ihren normalen Betrieb wieder aufnehmen und Besucher frei durch das Land reisen.

„Ich setze mir das Ziel, dass wir Thailand innerhalb von 120 Tagen ab heute für vollständig geöffnet erklären können, und dass Tourismuszentren, die bereit sind, dies noch schneller tun können", sagte der General in einer landesweit im Fernsehen übertragenen Sendung. Ausländische Touristen würden ohne Einschränkungen einreisen können.

General Prayut räumte ein, dass die Entscheidung, das Land vollständig wieder für den Tourismus zu öffnen, Risiken mit sich bringen würde. Aber es würde allen Unternehmen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. „Wenn wir die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Menschen in Betracht ziehen, ist jetzt die Zeit für uns gekommen, dieses kalkulierte Risiko einzugehen", fügte Prayut hinzu.

„Wir können nicht auf einen Zeitpunkt warten, an dem jeder mit zwei Impfungen vollständig geimpft ist, oder auf einen Zeitpunkt, an dem die Welt frei von dem Virus ist, um das Land wieder zu öffnen.“ Sein 120-Tage-Ziel würde auf Mitte Oktober fallen, und der Ministerpräsident sagte, dass bis dahin etwa 50 Millionen Menschen zumindest ihre erste Covid-Impfung erhalten hätten.

Etwa 5 Millionen Menschen - nur 10 Prozent der angestrebten 50 Millionen - haben eine Impfung erhalten, 1,8 Millionen sind vollständig geimpft, so die neuesten Zahlen des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA). Das Land muss also noch weitere 45,5 Millionen Menschen impfen - mehr als 10 Millionen pro Monat - um das erklärte Ziel von General Prayut zu erreichen. Der Premierminister sagte, das Ziel von 50 Millionen Menschen sei erreichbar, „wenn es genügend Impfstoffe gibt".

Das Land hat Vereinbarungen mit sechs Impfstoffherstellern - Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm und AstraZeneca - für 105,5 Millionen Dosen abgeschlossen, die in diesem Jahr geliefert werden sollen.