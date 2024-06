Neues aus dem Ausland am Sonntag

Fünf Menschen sterben bei Busunfall in Nordchina

SUIHUA: In China verunglückt ein Bus. Laut den Behörden war kein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Doch zur Ursache ist bislang öffentlich noch wenig bekannt.

Auf einer Autobahn in Nordchina sind fünf Menschen bei einem Unfall mit einem Kleinbus ums Leben gekommen. Zwölf weitere seien verletzt worden, teilte die zuständige Polizei im Kreis Qing'an in der Provinz Heilongjiang am Sonntag mit. Den Angaben zufolge war nur der Bus in den Unfall am Samstagabend (Ortszeit) verwickelt. Dieser sei auf der Autobahn zwischen Tieli und der Provinzhauptstadt Harbin unterwegs gewesen.

Nähere Angaben zur Unfallursache machte die Polizei nicht. Der Hergang werde derzeit noch untersucht, hieß es weiter. Online kursierten in sozialen Netzwerken Videos, die einen völlig zerbeulten weißen Bus zeigten.