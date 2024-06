Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Kreml nennt Haftbefehl gegen Schoigu absurd

MOSKAU: Der Internationale Strafgerichtshof will Russlands Ex-Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerassimow verhaften lassen. Der Kreml zeigt sich unbeeindruckt.

Der Kreml hat die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen Russlands Ex-Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow als absurd bezeichnet. «Wir erkennen die Kompetenz des Gerichts nicht an und sind nicht Mitglied des entsprechenden Statuts. Dementsprechend erkennen wir auch die Haftbefehle nicht an», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die Order seien so absurd wie die vorangegangenen Haftbefehle gegen Staatschef Wladimir Putin und die russische Kinderrechtsbeauftragte Maria Lwowa-Belowa, fügte er hinzu.

Das Gericht hatte den Fahndungsaufruf für Schoigu und Gerassimow am Dienstag wegen mutmaßlicher Beteiligung an Kriegsverbrechen erlassen. Laut IStGH gibt es plausible Hinweise darauf, dass Schoigu und Gerassimow für Raketenangriffe auf das ukrainische Energienetz vom 10. Oktober 2022 bis mindestens 9. März 2023 verantwortlich waren. Viele Ukrainer erlebten damals einen bitterkalten Winter mit vielen Stromausfällen.

Polizisten finden Bajonett in Auto an polnischer Grenze

Görlitz (dpa/sn) - Polizisten haben ein griffbereites Bajonett in einem Auto an der polnischen Grenze entdeckt. Polnische Grenzschützer und deutsche Bundespolizisten kontrollierten den Wagen am Dienstag an der Autobahn 4 in Görlitz, wie die Bundespolizei Ludwigsdorf mitteilte. Dabei fanden sie die Waffe in einem Fach an der Fahrertür, wie es hieß.

Außerdem war der Führerschein des 46 Jahre alten Autofahrers der Polizei zufolge gefälscht und der Wagen nicht versichert. Der Mann sei in Deutschland bereits wegen Drogendelikten aktenkundig. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Neue Hitzewelle in Pakistan - Ärzte schlagen Alarm

ISLAMABAD: Aufgrund einer neuen Hitzewelle sind in der pakistanischen Millionenstadt Karachi Tausende von Menschen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Zudem seien mindestens 20 weitere Menschen in den vergangenen Tagen vermutlich einem Hitzeschlag erlegen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilte. Insgesamt hätten Krankenhäuser vor Ort 1700 Menschen aufgrund der hohen Temperaturen behandeln müssen.

Nachdem Pakistan vergangenen Monat bereits unter einer ungewöhnlich starken Hitzewelle gelitten hat, stieg in den vergangenen Tagen erneut die gefühlte Temperatur vor allem wegen hoher Luftfeuchtigkeit. Behörden riefen die Menschen dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben und viel Wasser zu trinken.

In den kommenden Wochen könnten mit dem Beginn der Monsunzeit außerdem ungewöhnlich heftige Regenfälle das südasiatische Land treffen, befürchten Meteorologen. Extreme Wetterereignisse wie Fluten und Dürren nehmen in Pakistan zu. Experten machen die Klimakrise dafür verantwortlich. Im Sommer 2022 erlebte Pakistan eine schwere Flutkatastrophe, die zwischenzeitlich ein Drittel des Landes unter Wasser setzte und 1700 Menschen das Leben kostete.