Neues aus dem Ausland am Montag

Polens Regierungschef Tusk warnt nach Frankreich-Wahl vor Populisten

WARSCHAU: Nach der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich hat Polens Regierungschef Donald Tusk vor dem Aufstieg von Rechtspopulisten in Europa gewarnt. «Sie mögen Putin, Geld und Macht ohne Kontrolle. Sie regieren oder greifen nach der Macht im Osten und Westen Europas. Sie bündeln ihre Kräfte im Europäischen Parlament.», schrieb Tusk am Montag auf der Plattform X mit Blick auf das herausragende Abschneiden Marine Le Pens rechtsnationalem Rassemblement National (RN) beim Urnengang in Frankreich am Sonntag.

Tusk schloss einen Vergleich mit der Situation in seinem eigenen Land an seine Warnung an. «In Polen haben wir diesen verhängnisvollen Lauf der Dinge in letzter Minute umgedreht. Wir sollten das nicht vergeuden», schrieb er weiter. Bei der polnischen Parlamentswahl im vergangenen Oktober war die nationalkonservative PiS-Regierung, die das Land seit 2015 regiert hat, abgewählt worden. Sie hatte das Land mit ihrer Justizreform auf Konfrontationskurs zur EU gebracht und das Verhältnis zu Berlin mit antideutschen Tönen zerrüttet. Seit Dezember wird Polen von einer Mitte-Links-Regierung unter Tusk geführt.

Starkregen sorgt für Überflutungen

ZLIN: Vollgelaufene Keller und geflutete Straßen: Nach heftigen Regenfällen laufen die Aufräumarbeiten in mehreren Ortschaften im Osten Tschechiens.

Heftige Regenfälle haben im Osten Tschechiens zu lokalen Überflutungen geführt. Die Feuerwehren rückten in der Verwaltungsregion um die Industriestadt Zlin zu mehr als 300 Einsätzen aus. Die Einsatzkräfte förderten mit ihren Pumpen Wasser aus Kellern und Erdgeschossen und räumten umgestürzte Bäume von den Straßen. Zlin liegt rund 250 Kilometer südöstlich von Prag.

In der besonders betroffenen Gemeinde Sazovice stand das Wasser bis zu einen Meter hoch in den Straßen. Ein Dutzend Menschen mussten aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Sie kamen in eine Notunterkunft. In der Ortschaft Rackova gelangte das Wasser in mehr als 40 Gebäude, darunter auch das Gemeindeamt und die Schule. Vielerorts verwandelten sich kleine Bäche in reißende Ströme. Die Schäden gehen ersten Schätzungen zufolge in die Millionen Euro.