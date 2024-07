Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.07.24 | Aktualisiert um: 20:25 | Überblick

Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA als erwartet

WASHINGTON: In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker gestiegen als erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge legte um 4000 auf 238.000 zu, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 235.000 Anträge gerechnet.

Die wöchentlichen Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für den Arbeitsmarkt. Die Zahl liegt aber weiter auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau. An diesem Freitag wird der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed eine wichtige Rolle. Schließlich wirkt sich die Lage am Arbeitsmarkt auf die Lohnentwicklung aus. Bis zuletzt hatte die Notenbank keine Signale für eine baldige Zinssenkung gegeben. Als Begründung für die Vorsicht der Fed gilt neben der hartnäckigen Inflation auch der robuste Arbeitsmarkt.

Rettungsschwimmer auf Mallorca retten fünf Deutsche

PALMA: Sonne, Strand - das ist für viele der Inbegriff von Urlaub auf Mallorca. Jedoch können im Meer starke Strömungen auftreten. Mehreren Deutschen wäre das fast zum Verhängnis geworden.

Rettungsschwimmer haben auf Mallorca nach eigenen Angaben fünf Deutsche aus dem Meer gerettet. Zunächst seien zwei Männer und zwei Frauen aus Deutschland am Strand Son Bauló im Osten der Insel ins Meer hinausgeschwommen. Dort seien sie von einer plötzlich einsetzenden starken Strömung erfasst worden, teilte das Unternehmen Marsave mit. Insgesamt vier Rettungsschwimmer hätten sie gestern sicher an Land zurückbringen können.

Ein weiterer Urlauber aus Deutschland sei am Strand von Sa Canova an der Nordküste gerettet worden. Auch dort sei der Mann von einer plötzlich einsetzenden Strömung mitgerissen worden, nachdem eine Sandbank durch Wellengang gebrochen und plötzlich viel Wasser in Richtung offenes Meer zurückgeströmt sei. Zwei Rettungsschwimmern sei es schließlich trotz der heftigen Strömung gelungen, den Mann wohlbehalten zu bergen.