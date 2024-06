Neues aus dem Ausland am Freitag

«Großartige Anerkennung»: Estland stolz auf Nominierung von Kallas

TALLINN: Estland ist stolz auf die Nominierung von Regierungschefin Kaja Kallas zur neuen EU-Außenbeauftragten. Staatspräsident Alar Karis schrieb in der Nacht zum Freitag auf der Plattform X von einer «großartigen Anerkennung für sie und Estland» und wünschte der 47-jährigen viel Glück. Außenminister Margus Tsahkna betonte in einer Mitteilung: «Die heutige Entscheidung ist für ganz Estland eine Bestätigung, dass unsere Außenpolitik auf dem richtigen Weg, klar, konstruktiv und mutig gewesen ist.»

Kallas wurde beim EU-Gipfel in Brüssel als Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik auserkoren und soll den Spanier Josep Borrell als EU-Chefdiplomaten ablösen. Die Ministerpräsidentin des an Russland grenzenden baltischen Landes betonte, sie sei «geehrt», für den Posten nominiert werden zu sein. «Ihr Vertrauen bedeutet viel.» Die Nominierung sei auch deshalb «symbolisch», da sie mit dem EU-Beitritt ihres Landes vor 20 Jahren zusammenfalle.

Kallas steht seit 2021 als erste Frau in Estlands Geschichte an der Regierungsspitze. Sie gilt als Verfechterin einer resoluten Haltung des Westens gegenüber Moskau. Daran werde sich nichts ändern, sagte sie nach ihrer Nominierung vor estnischen Journalisten in Brüssel. «Schließlich stehen wir für wichtige europäische Werte ein - Demokratie, territoriale Integrität, Souveränität. Diese Dinge stehen auch im Krieg in der Ukraine auf dem Spiel.»

US-Vizepräsidentin Harris verteidigt Bidens Leistung in TV-Debatte

ATLANTA/WASHINGTON: US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat in einem TV-Interview die Leistung von Präsident Joe Biden in der Fernsehdebatte mit seinem Herausforderer Donald Trump verteidigt. «Ja, da war ein holpriger Start, aber auch ein sehr starker Schluss», sagte Harris am Donnerstag (Ortszeit) beim Fernsehsender CNN. Man habe einen Präsidenten erlebt, der einen starken Kontrast zu seinem Konkurrenten gezeichnet habe und Trump habe «wieder und wieder» gelogen. «Die Menschen können über den Stil diskutieren, aber am Ende muss diese Wahl von Substanz handeln», sagte Harris. Sie erlebe Biden seit dreieinhalb Jahren im Weißen Haus als Mann, der erfolgreiche Arbeit für das amerikanische Volk leiste, sagte die Vizepräsidentin.

In der hitzigen Debatte war Biden teils zögerlich aufgetreten, hatte sich oft versprochen und gab nicht immer zusammenhängende Antworten. In ersten Reaktionen hatten US-Kommentatoren von Stimmen hinter den Kulissen der demokratischen Partei berichtet, wonach die Leistung des 81-Jährigen «Panik» ausgelöst habe.

Akzeptiert Trump den Wahlausgang? Er legt sich nicht fest

ATLANTA/WASHINGTON: Der frühere US-Präsident Donald Trump will sich weiterhin nicht festlegen, ob er den Ausgang der Wahl im November akzeptieren wird. Bei der Fernsehdebatte am Donnerstagabend (Ortszeit) in Atlanta, bei der Trump gegen den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden antrat, hakten die Moderatoren mehrfach nach, doch der Republikaner wand sich heraus, antwortete erst beim dritten Anlauf auf die entsprechende Frage und auch da nur ausweichend: «Wenn es eine faire, legale und gute Wahl ist, dann auf jeden Fall», gab Trump zurück. «Es gibt nichts, was ich lieber tun würde», schob er später nach.

US-Präsident Joe Biden, den Trump bei der Wahl im November herausfordern will, sagte, er bezweifle, dass Trump den Wahlausgang akzeptieren werde, «weil Sie so ein Jammerlappen sind». Der Demokrat warf Biden entgegen: «Sie halten es nicht aus, zu verlieren.»

Trump hatte bei der Präsidentenwahl 2020 gegen Biden verloren, gesteht die Niederlage aber bis heute nicht ein. Der Republikaner startete damals einen Feldzug gegen den Wahlausgang und versuchte mit allen Mitteln, das Ergebnis umzukehren. Dies gipfelte in der gewaltsamen Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Dort war der Kongress an jenem Tag zusammengekommen, um den Sieg Bidens bei der Präsidentenwahl von 2020 formal zu bestätigen. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede durch unbelegte Behauptungen aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg durch massiven Betrug gestohlen worden sei.

Melania Trump fehlt bei TV-Debatte ihres Mannes

ATLANTA/WASHINGTON: Melania Trump hat sich seit ihrem Abschied aus dem Weißen Haus rar gemacht. Auch bei der ersten TV-Debatte im laufenden Präsidentschaftswahlkampf lässt sie ihren Mann allein.

Die frühere First Lady Melania Trump hat beim ersten TV-Duell ihres Mannes im laufenden Präsidentschaftswahlkampf gefehlt. Die 54-Jährige begleitete den früheren Präsidenten Donald Trump am Donnerstagabend nicht zu der Debatte gegen Amtsinhaber Joe Biden - anders als dessen Ehefrau Jill. Die aktuelle First Lady zeigte sich nach dem Schlagabtausch gemeinsam mit ihrem Ehemann auf der Fernsehbühne in Atlanta. Trump verließ die Fernsehbühne sofort nach dem Ende des Duells - allein.

Melania Trump hatte sich seit ihrem Abschied aus dem Weißen Haus Anfang 2021 kaum öffentlich gezeigt, sich weitgehend in Schweigen gehüllt und auch im Wahlkampf ihres Mannes bislang kaum keine Rolle gespielt. Bidens Frau Jill dagegen ist in der Wahlkampagne ihres Mannes sehr präsent. Der US-Präsident schrieb am Donnerstag auf der Plattform X: «Das Beste am Wahlkampf ist, dass ich dich an meiner Seite habe, Jilly.»

Nach Unfall mit Reisebus auf A24 Sperrung teilweise aufgehoben

BLIEVENSTORF: In der Nacht kommt ein Reisebus auf der A24 von der Fahrbahn ab. 16 Menschen sind laut Polizei leicht verletzt. Nun ist ein Teil der Fahrbahn wieder frei.

Die Autobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg ist nach dem Busunglück mit 16 Leichtverletzten wieder zum Teil befahrbar. «Wir haben jetzt nur noch eine Sperrung von einer Fahrspur, die linke Überholspur ist frei», sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. 6 der 16 Leichtverletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Ersatzbusse brachten die übrigen Passagiere zu einem Autohof.

Der Bus aus dem polnischen Danzig war laut Polizei mit knapp 60 Männern, Frauen und Kindern an Bord auf dem Weg nach Hamburg. Das Fahrzeug kam nach ersten Erkenntnissen in der Nähe der Ortschaft Blievenstorf in Mecklenburg-Vorpommern nach links von der Fahrbahn ab. «Vermutlich aus Unachtsamkeit», sagte der Polizeisprecher. Der Reisebus kollidierte den Angaben zufolge mit der Mittelschutzplanke und einem Verkehrsschild. Sämtliche Scheiben der linken Seite des Busses wurden durch den Aufprall beschädigt.