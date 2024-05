Neues aus dem Ausland am Sonntag

Hüpfburg von Windböe erfasst - Acht Verletzte

MAGDEBURG: Großeinsatz in Magdeburg: Eine Hüpfburg wurde in die Elbe geweht. Vier Kinder und weitere Personen wurden verletzt.

In Magdeburg sind am Sonntag acht Menschen leicht verletzt worden, als bei einer Veranstaltung eine Hüpfburg von einer Windböe erfasst wurde. Die Hüpfburg wurde nach Angaben von Einsatzkräften in die Elbe geweht. Unter den Verletzten seien vier Kinder, zwei Einsatzkräfte sowie zwei weitere Personen, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Ulrich Claus der Deutschen Presse-Agentur.