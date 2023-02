Neues aus dem Ausland am Montag

Nach Abschüssen unbekannter Flugobjekte - London prüft Sicherheit

LONDON: Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons sowie weiterer unbekannter Flugobjekte über den USA und Kanada will Großbritannien die Sicherheit seines Luftraums überprüfen. «Das Vereinigte Königreich und seine Alliierten werden bewerten, was diese Eingriffe in den Luftraum für unsere Sicherheit bedeuten», sagte Verteidigungsminister Ben Wallace am Sonntagabend. «Diese Entwicklung ist ein weiteres Zeichen dafür, wie sich das globale Bedrohungsbild zum Schlechteren verändert.»

Das US-Militär hatte am Sonntag (Ortszeit) über dem Huronsee im Bundesstaat Michigan ein weiteres nicht identifiziertes Flugobjekt abgeschossen. Bislang ist unklar, um was für Objekte genau es sich handelte, woher sie kamen und welches Ziel sie verfolgten.

Festnahmen bei israelischer Razzia in Nablus - ein Toter

TEL AVIV/RAMALLAH: Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland ist am Montag nach Angaben von Sanitätern ein 22-jähriger Palästinenser getötet worden. Sieben weitere hätten Verletzungen erlitten. Die israelische Armee teilte am Montag mit, in Nablus seien zwei mutmaßliche Attentäter gefasst worden. Bei dem Einsatz sei es zu einem Schusswechsel mit den Tatverdächtigen gekommen.

Sie werden verdächtigt, im Oktober vergangenen Jahres einen israelischen Soldaten im nördlichen Westjordanland erschossen zu haben. Bei dem Einsatz seien drei weitere Verdächtige festgenommen worden, hieß es in der Mitteilung der Armee.

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit Wochen extrem angespannt. Neun Israelis und eine Ukrainerin sind seit Jahresbeginn bei palästinensischen Anschlägen getötet worden. Bei Razzien der israelischen Armee sowie ihren eigenen Anschlägen kamen allein in diesem Jahr 47 Palästinenser ums Leben.