Neues aus dem Ausland am Freitag

Pro-Palästina-Protest im Gebäude der «New York Times»

NEW YORK: Bei einer Protestkundgebung in New York haben sich propalästinensische Demonstranten Zutritt zum Gebäude der «New York Times» verschafft. Wie die US-Zeitung am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, sei ein Protestzug mit Tausenden Teilnehmern in Richtung des Times Square in Manhattan gezogen. Dabei seien einige vor dem Wolkenkratzer stehengeblieben, in dem die Zeitung ihren Hauptsitz hat. Dutzende Personen seien in die Eingangshalle eingedrungen, hieß es.

Die Zeitung «New York Daily News» berichtete, etwa 30 Personen hätten in der Lobby der «New York Times» Augenzeugen zufolge Parolen skandiert. Demonstranten hätten ihre Gesichter im Gebäude mit Palästinensertüchern verhüllt. Das Sicherheitspersonal habe sie kurz gewähren lassen, über Festnahmen gab es zunächst keine Angaben. Die Demonstranten hätten ein Café im selben Gebäude mit den Worten «Blut an euren Händen», «Free Gaza» und «Free Palestine» besprüht. Bei einem Polizeiauto vor dem Hochhaus sei die Heckscheibe eingeschlagen worden, hieß es.

Der Protest habe sich gegen die Berichterstattung der «New York Times» gerichtet, hieß es weiter. Die Demonstranten warfen demnach dem Blatt eine «proisraelische Tendenz» vor. Die «New York Times» wies Kritik an ihrer Berichterstattung über den Krieg zwischen Israel und der Hamas zurück. Sie habe «ausführlich und mit Fairness, Unparteilichkeit und einem umfassenden Verständnis für die Komplexität des Konflikts» berichtet, hieß es in einer Stellungnahme, die der «New York Daily News» vorlag. «Wir unterstützen in vollem Umfang das Recht dieser Gruppe, ihren Standpunkt zu äußern, auch wenn wir mit ihrer Beschreibung unserer Berichterstattung nicht einverstanden sind.»

Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober geht das israelische Militär massiv gegen Ziele der Terroristen im Gazastreifen vor.

Biden für mehr Hilfslieferungen in Gazastreifen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat sich für die Lieferung von deutlich mehr Hilfsgütern in den Gazastreifen ausgesprochen. «Vor zwei Tagen waren es 96 Lastwagen mit Hilfsgütern und gestern 106 Lastwagen. Aber wir brauchen mehr, und zwar bald. Unser Ziel sind mindestens 150 pro Tag, jeden Tag», schrieb er in einem längeren Statement am Donnerstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). «Wir tun auch alles in unserer Macht Stehende, um die humanitären Hilfslieferungen und -leistungen zu erhöhen.»

Biden sagte weiter, es werde «ab heute» zwei humanitäre Passagen geben, die es den Menschen ermöglichen sollen, aus den Kampfgebieten im Norden des abgesperrten Küstenstreifens zu fliehen.

Biden fügte mit Blick auf die angestrebten humanitären Pausen hinzu, diese würden dazu beitragen, die Zivilbevölkerung in sicherere Gebiete zu bringen. «Sie sind ein Schritt in die richtige Richtung.» Er werde sich weiter für die Sicherheit der Zivilbevölkerung einsetzen und sich auf die Aufstockung der Hilfe konzentrieren, um das Leid der Menschen in Gaza zu lindern.

Israels Armee greift Ziel in Syrien an - Reaktion auf Drohnenangriff

TEL AVIV: Als Reaktion auf einen Drohnenangriff auf ein Schulgebäude in der südisraelischen Stadt Eilat hat die israelische Armee eigenen Angaben zufolge ein Ziel in Syrien angegriffen.

Die Armee habe die Organisation, die den Angriff durchgeführt habe, getroffen, teilte das Militär am Freitag auf X (vormals Twitter) mit. Die Armee mache Syrien «für jede terroristische Aktivität, die von seinem Territorium ausgeht, voll verantwortlich». Am Donnerstag war eine Schule durch eine Drohne beschädigt worden. Die Herkunft der Drohne sowie der Vorfall insgesamt würden überprüft, hatte es zunächst geheißen. Berichte über Verletzte gab es nicht.

Deutschlandbesuch Erdogans: Fast jeder Zweite für Ausladung

BERLIN: Fast jeder zweite Deutsche ist gegen den geplanten Berlin-Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 45 Prozent dafür aus, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Erdogan aufgrund seiner Haltung zur islamistischen Hamas auslädt. 32 Prozent sagen dagegen, er sollte trotzdem im Kanzleramt empfangen werden. Fast ein Viertel der Befragten machte keine Angaben.

Es wird erwartet, dass Erdogan in der kommenden Woche auf Einladung von Scholz zu seinem ersten offiziellen Besuch seit fünf Jahren nach Deutschland kommt. Das Treffen mit Scholz im Kanzleramt könnte am Freitag stattfinden. Offiziell angekündigt ist es aber noch nicht.

Nach der Terrorattacke auf Israel mit mehr als 1400 Toten hatte Erdogan die islamistische Hamas als «Befreiungsorganisation» bezeichnet. Die mit der Türkei in der Nato verbündeten USA und die EU stufen sie dagegen als Terrororganisation ein.

Deutlich weniger Rodung im brasilianischen Amazonasgebiet

BRASÍLIA: Erstmals seit vier Jahren sind im brasilianischen Amazonasgebiet innerhalb eines Jahres wieder weniger als 10.000 Quadratkilometer Waldfläche abgeholzt worden. Von August 2022 bis Juli 2023 ging Wald auf einer Fläche von rund 9000 Quadratkilometern verloren, wie das Nationale Institut für Weltraumforschung (Inpe) am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Das entspricht ungefähr der Hälfte der Fläche des Bundeslandes Sachsen - und einem Rückgang von 22,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (knapp 11.600 Quadratkilometer). Es ist zugleich der niedrigste Wert seit 2019.

Das brasilianische Amazonasgebiet, das als CO2-Speicher gilt und eine wichtige Funktion im internationalen Kampf gegen den Klimawandel hat, erstreckt sich über neun brasilianische Bundesstaaten und entspricht flächenmäßig der Größe Westeuropas. Der Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva, der am 1. Januar zum dritten Mal als Präsident Brasiliens vereidigt wurde, galt in seinen früheren Amtszeiten (Anfang 2003 - Ende 2010) nicht eben als Umweltschützer, hatte aber angekündigt, den Umwelt- und Klimaschutz zu priorisieren.

Deutschland hatte vor Kurzem nach vier Jahren wieder Hilfszahlungen für einen Fonds zum Schutz des Regenwaldes im Amazonasgebiet aufgenommen. Dieser sogenannte Amazonienfonds war 2008 ins Leben gerufen worden, war zuletzt allerdings wegen Unstimmigkeiten über die Verwendung des Geldes unter der Regierung des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro eingefroren.

Für den Rechtspopulisten bedeutete das Amazonasgebiet vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potenzial. Während seiner Amtszeit (2019-2022) nahmen Abholzung und Brandrodungen stark zu. Farmern und Goldschürfern ließ er bei der Landnahme weitgehend freie Hand. Den Kontrollbehörden kürzte er Gelder oder entzog ihnen ihre Kompetenzen.

Schutz beantragt: Neun kubanische Sportler setzen sich ab

SANTIAGO DE CHILE: Nach ihrer Teilnahme an den Panamerikanischen Spielen in Chile haben neun kubanische Sportler in dem südamerikanischen Land Flüchtlingsschutz beantragt. Insgesamt seien zwölf der 412 Mitglieder der kubanischen Delegation noch im Land, sagte die chilenische Regierungssprecherin Camila Vallejo am Donnerstag. Die alle vier Jahre stattfindenden Wettkämpfe von Athleten vom amerikanischen Kontinent waren vom 20. Oktober bis 5. November in Santiago de Chile ausgetragen worden.

Immer wieder setzen sich kubanische Sportlerinnen und Sportler bei Wettbewerben im Ausland ab. Der karibische Einparteienstaat erlebt derzeit eine seiner schwersten Wirtschaftskrisen seit der Revolution von Fidel Castro von 1959. Grund sind unter anderem das seit Jahrzehnten geltende Embargo der USA sowie Misswirtschaft und der Einbruch des für Kuba wichtigen Tourismus seit Beginn der Corona-Pandemie. Massenhaft wandern die Menschen aus ihrer von der Kommunistischen Partei regierten Heimat aus. Mehr als 400.000 Kubaner wurden in den vergangenen zwei Jahren beim Grenzübertritt in den USA erfasst - fast vier Prozent der Bevölkerung des Inselstaates.

Unter den Sportlern, die sich nun in Chile absetzten, waren nach Medienberichten sechs Feldhockey-Spielerinnen. Mannschaftskapitänin Yunia Milanés sagte dem chilenischen Fernsehsender T13, bei der Rückfahrt in das Athleten-Dorf nach ihrem Spiel gegen Uruguay hätten sie sich vom Team entfernt und versteckt. Kubanisches Sicherheitspersonal habe die Frauen bei den Spielen streng überwacht. In ihrer Heimat fehle es an Grundausrüstung zum Trainieren, sagte Milanés. Ihr Freund Lázaro Tolón, ebenfalls kubanischer Hockey-Nationalspieler, hatte sich bereits vor einigen Monaten nach Chile abgesetzt. Er begründete das mit seinem Wunsch nach Freiheit.