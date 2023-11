Neues aus dem Ausland am Dienstag

Im Schnitt kommen 33 Lastwagen täglich in Gazastreifen

GAZA: Im Gazastreifen kommen für die notleidende Bevölkerung im Durchschnitt 33 Lastwagen mit Hilfsgütern täglich an. Das teilte der Palästinensische Rote Halbmond am Montagabend mit. Insgesamt seien seit Wiederöffnung des ägyptischen Grenzübergangs Rafah am 21. Oktober Hilfsgüter von 569 Lkw angekommen, darunter 93 Lkw am Montagabend. Nach UN-Angaben sind täglich eigentlich 100 Lkw-Ladungen notwendig, um die gut zwei Millionen Menschen im Gazastreifen mit dem Nötigsten zu versorgen.

Nach dem Terrorangriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel am 7. Oktober war der Übergang Rafah an der ägyptischen Grenze noch einige Tage geöffnet. Am 10. Oktober schloss Ägypten den Übergang bis auf Weiteres wegen anhaltender israelischer Angriffe in der Nähe. Erst etwa zwei Wochen später wurde er für den Transport von Hilfsgütern am 21. Oktober wieder geöffnet.

Mindestens 14 Menschen bei Wohnungsbrand gestorben

CORONEL: Bei einem Gebäudebrand in Chile sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. «Was uns am meisten schmerzt, ist, dass sich unter den Toten mehrere Kinder befinden», sagte der Bürgermeister der am Pazifik gelegenen Hafenstadt Coronel, Boris Chamorro, dem TV-Sender CNN Chile. Mindestens sechs Minderjährige seien durch das verheerende Feuer, das zwei Häuser in der Wohnsiedlung Los Pirquenes betraf, gestorben. Die Menschen sollen den Angaben zufolge dort in überfüllten Häuser gelebt haben.

Solche Brände in häufig illegal errichteten Wohnsiedlungen kommen in Chile häufiger vor. Anfang 2022 waren bei einem Großbrand im Norden des Landes mindestens 100 Häuser zerstört worden. Mehr als 400 Menschen wurden damals obdachlos.

Bund und Länder wollen vorerst an Grenzkontrollen festhalten

BERLIN: Bund und Länder wollen die Kontrollen an mehreren deutschen Landesgrenzen bis auf Weiteres fortführen.

Deutschland kontrolliert derzeit seine Grenzen zur Schweiz, Tschechien, Polen und Österreich. «Diese Binnengrenzkontrollen werden aufrechterhalten», heißt es in einem Beschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz, das in der Nacht zum Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde. «Die betroffenen deutschen Länder und die Bundespolizei arbeiten eng zusammen bei der Bekämpfung der Schleusungskriminalität und der irregulären Einwanderung», heißt es weiter.