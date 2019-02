Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.19

KOH SAMUI: Der erste öffentliche Versuch einer Transportalternative gegen die überteuerten Taxis, Songthaews und Minibusse auf Koh Samui: seit Anfang Januar verkehren acht öffentliche Transitbusse zwischen 8 Uhr morgens und 22 Uhr, die stündlich die zunächst zehn Haltestellen anfahren.

Der Service soll in den nächsten Monaten ausgebaut werden, dafür sind weitere Haltestellen geplant sowie eine Informationsbroschüre des Transport-Departments Surat Thani. Feste Haltepunkte sind bisher der Flughafen Koh Samui, Bang-Rak-Pier, Bophut, Maenam, Bang Por und in der anderen Richtung Chawengs Ring Road am Tesco Lotus, Lamai, Hua Thanon, Namuang, Lipa Noi und Yai sowie der Nathon-Pier der Inselhauptstadt. Die Fahrpreise sollen pro Person maximal 150 Baht betragen. Das noch nicht ganz ausgereifte Transportangebot stieß wie zu erwarten auf Widerstand der Taxizunft, die um ihre Einnahmen fürchtet. Aufgestellte Halteschilder der Transitbusse waren teils kurzerhand von Unbekannten wieder abmontiert worden. Die Transportbehörde und die Inselverwaltung werden neben einer harten Hand reichlich Geduld zeigen müssen, um die Kleinbusse langfristig als Alternativen etablieren zu können. Auf einer ersten erstellten Karte sind bereits alle künftigen Haltepunkte der Transitbusse eingezeichnet.