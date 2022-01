Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Ex-Skistar Vonn: «Ich vermisse den Druck»

MÜNCHEN: Die ehemalige Weltklasse-Skirennfahrerin Lindsey Vonn blickt wehmütig auf ihre aktive Karriere zurück. «Ich vermisse den Druck. Ich vermisse es, oben im Starthaus zu stehen, top vorbereitet zu sein. Ich habe diese Situationen immer geliebt», sagte die 37 Jahre alte Amerikanerin im Interview der «Welt am Sonntag».

Die mit 82 Weltcupsiegen bislang erfolgreichste Skirennfahrerin hatte 2019 ihre Karriere beendet. «Ich habe diesen Sport mein ganzes Leben lang gemacht, und ich wäre immer noch dabei, wenn ich es körperlich könnte», sagte die Abfahrts-Spezialistin.

Mit Blick auf die in rund drei Wochen beginnenden Winterspiele in Peking sagte Vonn, sie sei traurig, nicht anzutreten. «Olympische Spiele haben mich mein ganzes Leben lang inspiriert. Das wird sich niemals ändern.» Dennoch werde sie mit ihren Teamkolleginnen mitfiebern. Vonn selbst hatte 2010 Abfahrts-Gold in Vancouver gewonnen.

Deutsche Biathleten sichern sich sechsten Olympia-Quotenplatz

RUHPOLDING: Die deutschen Biathleten haben sich den sechsten Quotenplatz für die Olympischen Winterspiele in Peking gesichert. Durch Rang zwei mit der Staffel am Samstag beim Weltcup in Ruhpolding sowie das starke Sprintergebnis mit Benedikt Doll als Zweitem und Erik Lesser auf Platz sechs sicherten sich die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner im Teamranking die entscheidenden Punkte.

Somit können sechs Skijäger nach China fliegen. Startplätze gibt es aber nur vier. Doch angesichts der Corona-Problematik hat man so mehr Flexibilität. Bisher haben aus dem Kirchner-Team nur Lesser, Doll, Roman Rees, Johannes Kühn und Philipp Nawrath die verbandsinterne Norm erfüllt.

Derweil können nur fünf deutsche Damen aufgrund der bisherigen Saisonleistungen in die Olympia-Stadt reisen. Erfüllt haben die Norm in Franziska Preuß, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Vanessa Voigt bisher vier Sportlerinnen.

Knapp drei Wochen vor Olympia meldet Peking ersten Omikron-Fall

PEKING: Knapp drei Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking hat die chinesische Hauptstadt erstmals einen Fall der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus registriert. Insgesamt meldeten die Gesundheitsbehörden am Sonntag 65 Infektionen für ganz China. Trotz der weiterhin niedrigen Zahlen dürfte Omikron kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele die strikte Null-Covid-Strategie Chinas mit Massentests, Ausgangssperren, Quarantäne und Abschottung schwer auf die Probe stellen.

Derzeit haben neben Peking bereits mindestens vier andere Landesteile Infektionen der hochansteckenden Virusvariante gemeldet, darunter die benachbarte Küstenstadt Tianjin, sowie mehrere Millionenstädte in den Privinzen Henan, Liaoning und Guangdong. Am 4. Februar sollen in Peking die Winterspiele mit einem strengen Corona-Konzept beginnen. Sämtliche Teilnehmer des Sportereignisses werden vom Rest der Bevölkerung abgeschirmt, um Infektionen außerhalb der Olympia-Blase zu vermeiden.

DOSB-Hoffnung: Bei Winterspielen in Peking unter besten drei Nationen

BERLIN: Der Deutsche Olympische Sportbund wird angesichts der zu erwartenden Probleme und Ungewissheiten durch die Corona-Pandemie keine Medaillenvorgabe für die anstehenden Winterspiele in Peking machen. Das hat der deutsche Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF erklärt. Man wisse sehr wohl um genau die Einschränkungen, sagte Schimmelpfennig, formulierte aber trotzdem ein klares Ziel: «Ich denke, wir versuchen auch diesmal wieder, zu den besten drei Nationen zu gehören.»

Die Spiele in Peking dauern vom 4. bis zum 20. Februar. Vor vier Jahren hatte es in Pyeongchang in Südkorea 31 Medaillen für deutsche Sportlerinnen und Sportler gegeben, das bedeutete Rang zwei in der Nationenwertung und das beste Ergebnis seit der Wiedervereinigung. «Es wird schwer, die Medaillenausbeute von Pyeongchang zu wiederholen«, sagte Schimmelpfennig und erinnerte auch an die Winterspiele 2014 in Sotschi. In Russland gab es vor acht Jahren nur 19 Plaketten, das bedeutete Rang sechs im Medaillenspiegel.

Zu Befürchtungen, es könnte bei den Spielen in China Manipulationen durch gefälschte PCR-Tests geben, sagte Schimmelpfennig, dies sei Spekulation. Es gebe im Moment überhaupt keine Grundlage für die Annahme, dass dort manipuliert würde. Der deutsche Delegationschef äußerte zwar erneut Verständnis für die Sorgen, betonte aber: «Ich hoffe und bin optimistisch, dass es nicht zu Willkür-Entscheidungen kommt. Deshalb sehe ich die Gefahr der Manipulation eher nicht.»

Schimmelpfennig verdeutlichte, dass es angesichts der Corona-Pandemie derzeit schwieriger erscheine, in die Olympia-Blase hinein zu kommen, als sich dann in China darin aufzuhalten.

FC Bayern hält Vorsprung auf BVB - Leverkusen nun Dritter

BERLIN: Der FC Bayern München hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Einen Tag nach dem 5:1-Sieg von Verfolger Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg gewann der deutsche Rekordmeister am Samstag auch dank dreier Treffer von Torjäger Robert Lewandowski 4:0 beim 1. FC Köln. Damit liegen die Münchner weiter sechs Punkte vor dem BVB. Der bisherige Tabellendritte TSG 1899 Hoffenheim verlor bei Union Berlin 1:2. Neuer Dritter ist Bayer Leverkusen nach dem 2:1 bei Borussia Mönchengladbach. RB Leipzig verbesserte sich durch ein 2:0 beim VfB Stuttgart auf Platz sieben. Der VfL Wolfsburg und Hertha BSC trennten sich 0:0. Der FSV Mainz 05 bezwang den VfL Bochum 1:0.

Darmstadt verpasst trotz Doppelschlags Rang eins - 2:2 gegen KSC

DARMSTADT: Der SV Darmstadt 98 hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen und den Sprung auf Tabellenplatz eins verpasst. Zum Jahresauftakt kamen die Hessen am Samstagabend gegen den Karlsruher SC vor zugelassenen 250 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Die Tore für die Lilien erzielten Klaus Gjasula (48. Minute) und Fabian Holland (51.). Der KSC war durch ein Eigentor von Gjasula (22.) in Führung gegangen, zudem traf Fabian Schleusener (71.). Spitzenreiter bleibt der FC St. Pauli.

Kehrer trifft bei Sieg von Paris Saint-Germain über Brest

PARIS: Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer hat für Paris Saint-Germain erneut getroffen. Der deutsche Rechtsverteidiger erzielte am Samstag beim 2:0 (1:0)-Heimerfolg des französischen Liga-Spitzenreiters über Stade Brest den Treffer zum Endstand in der 53. Minute. Es war das zweite Tor des 25-Jährigen für PSG binnen einer Woche, nachdem er zuletzt beim 1:1 in Lyon erfolgreich war. Die Führung gegen Brest hatte Stürmerstar Kylian Mbappé in der 32. Minute besorgt. Nach dem 21. Spieltag hat Tabellenführer PSG weiterhin elf Punkte Vorsprung auf OGC Nizza. Das Star-Ensemble musste gegen Brest unter anderen ohne Lionel Messi und Neymar auskommen.

Kühn fehlt deutschen Handballern nach positivem Corona-Test bei EM

BRATISLAVA: Ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Julius Kühn muss die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft die weiteren Vorrundenspiele in der Slowakei bestreiten. Wie der Deutsche Handballbund am Samstagabend mitteilte, ergab der Test beim Rückraumspieler am Morgen einen positiven Befund. Der 28-Jährige ist nach Verbandsangaben dreimal geimpft und symptomfrei. Kühn habe sich nach Bekanntwerden des Ergebnisses am Abend in Isolation begeben. Damit muss Bundestrainer Alfred Gislason nicht nur an diesem Sonntag (18.00 Uhr/ARD) in Bratislava im Spiel gegen Österreich auf Kühn verzichten, sondern auch im letzten Vorrundenspiel am Dienstag gegen Polen.

Spanien und Dänemark bei Handball-EM weiter souverän

BRATISLAVA: Titelverteidiger Spanien hat das Topspiel in der EM-Vorrundengruppe E gegen den WM-Zweiten Schweden mit 32:28 gewonnen und damit Kurs auf die Hauptrunde genommen. Der Europameister von 2020 verfügt nach dem zweiten Erfolg im Turnier über 4:0 Punkte. Eine böse Überraschung erlebte der Olympia-Dritte Norwegen. Die Skandinavier unterlagen in der Gruppe F überraschend Russland mit 22:23 und dürfen sich damit im weiteren Endrundenverlauf keinen weiteren Ausrutscher leisten. Olympiasieger und Rekord-Weltmeister Frankreich setzte sich in der Gruppe C gegen die Ukraine locker mit 36:23 durch und verfügt nun ebenfalls über 4:0 Punkte. Weiter souverän tritt Titelverteidiger Dänemark bei der Endrunde in Ungarn und der Slowakei auf. Der Weltmeister von 2019 und 2021 gewann gegen Slowenien mit 34:23 und führt die Gruppe A mit 4:0 Zählern an.

Deutsche Skispringer belegen Platz zwei bei Teamspringen in Zakopane

ZAKOPANE: Die deutschen Skispringer haben beim Teamwettbewerb im polnischen Zakopane Rang zwei belegt und damit Wiedergutmachung für die schwere Niederlage am vergangenen Wochenenende in Bischofshofen betrieben. In der Besetzung Severin Freund, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Karl Geiger musste sich das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher am Samstag nur Slowenien geschlagen geben. Die ebenfalls hoch gehandelten Japaner, Österreicher und Norweger landeten auf den Rängen drei bis fünf diesmal hinter Deutschland. Stark sprang vor allem Geiger, der es auf 135,5 und 137 Meter schaffte. Eisenbichler glänzte im zweiten Durchgang, als ihm ein 141,5-Meter-Flug gelang.

Skicrosser Wilmsmann auf Rang zwei bei Weltcup in Kanada

NAKISKA: Skicrosser Florian Wilmsmann hat sich rund drei Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking in glänzender Form präsentiert. Der 25-Jährige vom TSV Hartpenning fuhr am Samstag beim Weltcup-Rennen im kanadischen Nakiska auf den zweiten Platz und feierte sein bestes Saisonergebnis. Der Sieg ging an Lokalmatador Kristofor Mahler. Bei den Frauen gewann erneut die starke Schwedin Sandra Näslund. Die übrigen deutschen Starter waren zuvor nicht über das Viertelfinale hinausgekommen.

Essenerin Schott kommt nur auf Platz 13 - Russischer Dreifach-Erfolg

TALLINN: Die Essenerin Nicole Schott hat eine Platzierung unter den besten Zehn zum Abschluss der Eiskunstlauf-EM in Tallinn verpasst. In einer Kür mit zu vielen Fehlern konnte sich die sechsmalige deutsche Meisterin am Samstag nicht mehr verbessern und rutschte auf den 13. Rang. Damit verfehlte die 25-jährige Olympia-Teilnehmerin einem Platz unter den besten Zehn und konnte für den nächsten Winter keine zwei Startplätze für die deutschen Damen sichern. Einen Dreifach-Erfolg bei den Damen feierte Russland. Europameisterin wurde mit einer grandiosen Kür die erst 15 Jahre alte Kamila Walijewa.

Niederlagen-Serie bei Baskets Oldenburg geht nach Corona-Pause weiter

OLDENBURG: Die EWE Baskets Oldenburg bleiben nach der knapp vierwöchigen Corona-Pause in der Krise. Der vor der Saison als Playoff-Anwärter gestartete Club verlor am Samstag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 57:79 und ist nach der vierten Niederlage in Serie mit einer Bilanz von 2:10-Siegen in der Basketball-Bundesliga weiterhin Tabellenletzter. Ludwigsburg kletterte mit 11:6-Siegen dagegen vorerst auf Rang vier. Aufsteiger MLP Academics Heidelberg siegte nach Verlängerung bei den Löwen Braunschweig mit 92:83 und ist mit 6:10-Erfolgen auf Rang 13, direkt hinter den Niedersachsen.