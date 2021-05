Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 30/05/2021 | Überblick

Schweizer Motorrad-Pilot nach Sturz bei WM-Lauf in kritischem Zustand

MUGELLO: Der Schweizer Motorrad-Pilot Jason Dupasquier wird nach seinem schweren Sturz bei der Qualifikation zur Moto3-WM in Italien auf der Intensivstation eines Florenzer Krankenhauses behandelt. Sein Zustand sei sehr kritisch, teilte der Motorrad-Weltverband FIM am Samstag mit. «Im Moment wissen wir mit Sicherheit, dass er sich in einem sehr ernsten Zustand befindet», sagte FIM-Chefarzt Giancarlo de Filippo. «Wir warten auf Nachrichten aus dem Krankenhaus.» Wie aus dem Hospital bekannt wurde, wird auf eine Operation vorerst verzichtet, um den kritischen Zustand des Patienten nicht weiter zu destabilisieren.

Der 19-jährige Dupasquier aus dem deutschen Prüstel-Team war beim zweiten Qualifikationsrennen der Moto3-Klasse in Mugello ausgangs einer Kurve gestürzt. Der folgende Japaner Ayumu Sasaki soll den am Boden liegenden Schweizer am Kopf touchiert haben. Nach einem Zusammenprall mit der Maschine Dupasquiers stürzte er selbst wie auch der Spanier Jeremy Alcoba. Beide blieben unverletzt. Die Qualifikationsrennen wurden nach einer Unterbrechung fortgesetzt.

Chelsea gewinnt Champions League: 1:0 gegen Man City

PORTO: Der FC Chelsea hat mit Trainer Thomas Tuchel die Champions League gewonnen.

Die Londoner setzten sich am Samstag im Finale in Porto mit 1:0 (1:0) gegen den englischen Fußballmeister Manchester City durch, das Siegtor erzielte der deutsche Nationalspieler Kai Havertz.