Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 03.01.21 | Überblick

Leipzig übernimmt mit 1:0 in Stuttgart Bundesliga-Spitze

STUTTGART: RB Leipzig hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Samstagabend 1:0 (0:0) beim VfB Stuttgart und verdrängte damit den FC Bayern von Platz eins. Der Titelverteidiger aus München spielt erst am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) daheim gegen Mainz. Den Siegtreffer für die Leipziger erzielte Dani Olmo in der 67. Minute. Emil Forsberg war in der 23. Minute mit einem zweifelhaften Foulelfmeter an VfB-Torwart Gregor Kobel gescheitert.

Schalke verliert auch unter Gross: 0:3 bei Hertha

BERLIN: Auch unter dem neuen Trainer Christian Gross geht für den FC Schalke 04 die Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga weiter. Der Tabellenletzte unterlag am Samstag 0:3 (0:1) bei Hertha BSC und wartet damit schon seit 30 Ligaspielen auf einen Sieg. Den Bundesliga-Rekord hält Tasmania Berlin mit 31 Spielen ohne Sieg nacheinander. Die Tore für die Hertha erzielten Matteo Guendouzi (36. Minute), Jhon Cordoba (52.) und Krzysztof Piatek (80.). Die Berliner verbesserten sich damit auf Tabellenplatz zwölf.

Real Madrid nach 2:0 über Celta Vigo wieder an Tabellenspitze

MADRID: Real Madrid hat zumindest zwischenzeitlich wieder die Tabellenführung in der spanischen Primera Division übernommen. Die Königlichen kamen am Samstag zum 2:0 (1:0)-Erfolg über das Überraschungsteam von Celta Vigo. Nach der frühen Führung durch einen Kopfballtreffer von Lucas Vazquez (6.) machte Marco Asensio (53.) mit dem zweiten Treffer alles klar. Stadtrivale Atletico Madrid (35 Punkte) kann aber mit einem Sieg am Sonntag in Alaves erneut am Stadtrivalen, der nun über 34 Zähler verfügt, vorbeiziehen.

Ludwigsburg verteidigt BBL-Spitze

BAYREUTH: Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Basketball-Bundesliga den achten Sieg in Folge geholt und die Tabellenführung verteidigt. Das Team von Trainer John Patrick setzte sich am Samstagabend bei medi Bayreuth mit 89:70 (44:41) durch und sicherte sich so im elften Spiel den insgesamt zehnten Saisonerfolg.

Gerwyn Price erreicht erstmals Endspiel bei einer Darts-WM

LONDON: Der Waliser Gerwyn Price hat erstmals das Endspiel bei der Darts-Weltmeisterschaft in London erreicht. Am Samstagabend besiegte der frühere Rugby-Profi im Halbfinale den Engländer Stephen Bunting mit 6:4 und wahrte damit seine Chance, nach der WM erstmals die Nummer eins der Welt zu werden. Price müsste dafür auch das Finale am Sonntagabend (20.30 Uhr/Sport1 und DAZN) gewinnen. Der walisische Muskelprotz bekäme dann nicht nur die 23 Kilogramm schwere Sid-Waddel-Trophy, sondern auch ein Preisgeld von 500.000 Pfund.

Mannheim gewinnt DEL-Spitzenspiel gegen Red Bull München

MANNHEIM: Die Adler Mannheim bleiben auch nach dem dritten Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga ungeschlagen. Die Adler setzten sich am Samstag im Spitzenspiel der Gruppe Süd gegen den bisher gleichfalls ungeschlagenen EHC Red Bull München im Penaltyschießen mit 3:2 (2:2, 0:0, 0:0) durch. Das entscheidende Tor im Penaltyschießen erzielte Matthias Plachta, als sein Schuss wie in Super-Zeitlupe über die Torlinie trudelte.

«Gespräch unter Männern» zwischen VfB-Boss Hitzlsperger und Vogt

STUTTGART: Im Machtkampf des VfB Stuttgart sind Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt überraschend einen Schritt aufeinander zugegangen. Die beiden zerstrittenen Führungskräfte führten kurz vor dem Spiel gegen RB Leipzig am Samstagabend ein persönliches Gespräch miteinander, wie sie auf Twitter schrieben. «Waren nicht die besten Tage, die hinter uns liegen aber das heutige Gespräch mit @clausvogt1893 stimmt mich zuversichtlich, dass wir die anstehenden Aufgaben im Sinne des VfB lösen», schrieb Hitzlsperger. Vogt bezeichnete den Austausch als «Gespräch unter Männern».

Nach starker Leistung: U20-Auswahl scheitert im WM-Viertelfinale

EDMONTON: Die deutschen Eishockey-Junioren haben nach einer starken Leistung im Viertelfinale der U20-WM gegen Russland mit 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) verloren und sind aus dem Turnier ausgeschieden. Wassili Ponomarjow (10.) und Danil Baschkirow (29.) beendeten mit ihren Toren den Traum der deutschen Auswahl vom ersten Einzug in ein WM-Halbfinale. Die deutsche Mannschaft kam im letzten Drittel durch Florian Elias (44.) zum Anschlusstreffer und kämpfte in Edmonton gegen den Favoriten mutig bis zur Schlusssirene.