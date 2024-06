Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Ex-Weltmeister Kramer im gefälschten Spanien-Trikot

BERLIN: Christoph Kramer genießt auf Mallorca seinen Urlaub. Ein Fußballspiel steht auch auf dem Programm - dafür braucht der Weltmeister von 2014 schnell noch ein Trikot.

Ex-Weltmeister Christoph Kramer war im Urlaub schnell noch einkaufen, allerdings im eher inoffiziellen Fanshop. «Ich fahre ja nicht ins Stadion ohne Trikot», sagte der 33-Jährige am Samstagabend in einem Videointerview im ZDF-«Sportstudio» zugeschaltet von Mallorca. Der Fußball-Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach war auf dem Sprung zum Testspiel der Spanier gegen Nordirland (5:1) und saß schon im roten Shirt der Furia Roja vor der Kamera. Dieses habe er sich schnell noch gekauft - «ist allerdings gefälscht», sagte Kramer.

Entsprechend hatte Kramer weder Rückennummer noch Name auf dem Trikot. «Leider nicht, gab es hier nicht so richtig», sagte Kramer. «Sonst wäre es Pedri geworden.» Immerhin: Der 21 Jahre alte Jungstar der Spanier traf dann im Estadi Mallorca Son Moix doppelt.

Mertesacker: Deutschland kommt ins Halbfinale

HERZOGENAURACH: Der langjährige Nationalspieler Per Mertesacker traut der DFB-Auswahl viel zu. Entscheidend sei der Start ins Turnier, sagt der Weltmeister von 2014. Topfavorit ist für ihn aber ein anderes Team.

Der frühere Weltmeister Per Mertesacker traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM den Einzug ins Halbfinale zu. «Und dann müssen wir schauen, auf wen wir treffen», sagte der 39-Jährige im Interview der «Bild am Sonntag». Für eine «relativ neu zusammengesetzte Mannschaft mit einem neuen Trainer ist es eine Drucksituation, die sie erst einmal zusammen erleben müssen».

Von großer Bedeutung seien die Auftritte in der Gruppenphase am 14. Juni in München gegen Schottland, fünf Tage später in Stuttgart gegen Ungarn sowie am 23. Juni in Frankfurt/Main gegen die Schweiz. «In der Gruppenphase haben wir eine sehr gute Chance aufs Weiterkommen. Das wird ein wichtiger Schritt für das Team sein», sagte Mertesacker. «Diese Gruppe überstehen und dann die Stimmung im Land mitnehmen und an diesen Erlebnissen auch wachsen. Wir werden die Gruppenphase brauchen, um wirklich alle hinter uns zu bekommen, damit das ein erfolgreicher Sommer werden kann.»

Als Topfavoriten sieht der einstige Innenverteidiger, der 2014 mit Deutschland den WM-Titel gewann, die englische Mannschaft. «Weil sie in ihrer Entwicklung weit gekommen sind», sagte der Nachwuchschef des englischen Premier-League-Clubs FC Arsenal. «Die Mannschaft ist über die letzten Jahre gewachsen. Sie haben tolle junge Spieler wie Phil Foden und Bukayo Saka. Da kann man mit der Zunge schnalzen.»