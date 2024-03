Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Alpinchef Maier: Selbstreflexion in Ski-Krise zentrales Thema

SAALBACH-HINTERGLEMM: In den schnellen Disziplinen haben die deutschen Skirennfahrer den Anschluss verloren. Die Ursachenforschung beginne bei jedem selbst, sagt der Alpindirektor - und bleibt zuversichtlich.

Nach Meinung von Alpindirektor Wolfgang Maier ist die Selbstreflexion der deutschen Skirennfahrer das zentrale Thema auf dem angestrebten Weg zurück Richtung Weltspitze. «Viele hatten diese Saison keine überzeugende Körpersprache und kein Zutrauen in ihr eigenes Fahren», sagte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Die Gründe dafür sind individuell. Die muss jeder herausfinden. Erst dann kommen Dinge wie technische Feinabstimmung oder Trainingsplan. Dass wir den Trend verschlafen und im Speed-Bereich zum Beispiel zu wenig Riesenslalom trainiert hätten, dagegen wehre ich mich. Es geht eher darum, mit welcher Überzeugung ich ihn dann trainiere.»

Besonders die Männer in den schnellen Disziplinen blieben im zu Ende gehenden Winter weit hinter den Erwartungen. Keiner von ihnen konnte sich für das Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm qualifizieren. Kira Weidle, WM-Zweite von 2021, fuhr zwar achtmal in die Top Ten, aber kein einziges Mal auf das Podest. Die Slalom-Spezialisten Linus Straßer und Lena Dürr, die in ihren Disziplinwertungen jeweils Zweite wurden, überzeugten hingegen und fuhren die einzigen deutschen Podiumsplätze der gesamten Saison ein.

In der Abfahrt ruhen die Hoffnungen nach dem Rücktritt des einstigen Streif-Siegers Thomas Dreßen künftig auch auf Simon Jocher und Luis Vogt, der zuletzt sowohl im Welt- als auch im Europacup unterwegs war. «Wir werden uns der Herausforderung stellen», sagte Maier. «Wir hatten schon öfter solche Situationen und werden es auch diesmal wieder schaffen, junge Athleten so zu entwickeln, dass sie auf Sicht mit der Weltspitze konkurrieren können.»

VfL Wolfsburg schreibt Titel nach 0:4 gegen Bayern praktisch ab

WOLFSBURG: Die Wolfsburger Fußballerinnen haben nach dem 0:4 gegen Bayern nur noch sehr geringe Chancen auf die Meisterschaft. Zu groß ist das Polster der Münchnerinnen.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre Meisterschaftsträume nach der klaren Niederlage gegen Tabellenführer FC Bayern München praktisch aufgegeben. «Ich glaube, dass es sehr, sehr unrealistisch ist, dass Bayern sich das noch nehmen lässt. So ehrlich bin ich», sagte VfL-Trainer Tommy Stroot am Samstag nach dem 0:4 in der Bundesliga gegen die Münchnerinnen.

«Das wird sich Bayern nicht mehr nehmen lassen, das brauchen wir nicht schönzureden», sagte Abwehrspielerin Kathrin Hendrich. «0:4, das klingt auf jeden Fall böse.» Aber das Ergebnis spiegele «nicht ganz das Spiel wider», fügte die Innenverteidigerin an. FCB-Spielerin Giulia Gwinn pflichtete ihr bei: «In der Höhe, das hört sich sehr, sehr krass an. Ich glaube, so extrem war es nicht.»

Die Münchnerinnen machten mit dem Erfolg einen großen Schritt Richtung zweiter Meisterschaft nacheinander. Die Titelverteidigerinnen bauten den Vorsprung bei fünf ausstehenden Spieltagen auf sieben Punkte aus. «Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wir haben uns ein ganz gutes Polster verschafft», sagte Gwinn.

Rauchender Red Bull: Frühes Verstappen-Aus in Melbourne

MELBOURNE: Der Titelverteidiger scheidet vorzeitig aus, der Rekordweltmeister ebenfalls. Max Verstappen und Lewis Hamilton erleben einen Frust-Sonntag in Australien.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat den ersten schweren sportlichen Rückschlag in dieser Saison kassiert. Der 26 Jahre alte Niederländer schied am Sonntag in Melbourne beim Großen Preis von Australien nach nur fünf Runden aus. Er hatte im Red Bull zunächst seine Pole Position verteidigt und in Führung gelegen, war dann aber bereits schnell vom spanischen Ferrari-Piloten Carlos Sainz überholt worden.

Verstappen klagte über den Wagen, ehe er an die Box funkte: «Es raucht, blauer Rauch, Feuer. Feuer.» Das Feuer kam vom rechten Hinterrad. Verstappen konnte den Wagen noch zurück in die Box steuern, wo Feuerlöscher zum Einsatz kamen und er dann ausstieg. Damit ist seine saisonübergreifende Siegesserie gestoppt. Der Weltmeister der vergangenen drei Jahre hatte zuletzt neun Rennen nacheinander gewonnen. Es war Verstappens erster Ausfall seit dem Australien-Rennen 2022.

Ebenfalls ein frühes Rennende musste Lewis Hamilton verkraften. Nach nicht mal einem Drittel des Grand Prix im Albert Park stoppte ein Motorenproblem den Mercedes des Rekordweltmeisters. Der 39 Jahre alte Brite hatte allerdings ohnehin aussichtslos im Rennen gelegen. Für den siebenmaligen Champion zeichnet sich erneut eine schwere Saison ab, bevor er im kommenden Jahr für Ferrari fahren wird.