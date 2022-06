Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Verstappen will sechsten Saisonsieg - Mick Schumacher auf Punktekurs

MONTRÉAL: Max Verstappen kann seine WM-Führung in der Formel 1 an diesem Sonntag weiter ausbauen. Der 24 Jahre alte Titelverteidiger startet von Platz eins in den Großen Preis von Kanada (20.00 Uhr MESZ/Sky). Seine WM-Rivalen stehen weit hinter dem bereits fünfmal in dieser Saison siegreichen Niederländer von Red Bull.

Auf Platz zwei in der Qualifikation am Samstag schaffte es Fernando Alonso im Alpine. Die zweite Startreihe bilden Carlos Sainz im Ferrari und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Dahinter folgt das Haas-Duo mit Kevin Magnussen und dem Deutschen Mick Schumacher. Der 23 Jahre alte Sohn von Michael Schumacher hat damit beste Voraussetzungen für die ersten Formel-1-Punkte seiner Karriere.

Landsmann Sebastian Vettel schaffte es in der K.o.-Ausscheidung nur auf Platz 17, er profitiert aber im Aston Martin von der Startplatzstrafe gegen Charles Leclerc. Der WM-Dritte aus Monaco muss von ganz hinten loslegen. Im Klassement hat er 34 Punkte Rückstand auf Verstappen. Der Niederländer führt mit 150 Zählern vor seinem Teamkollegen Sergio Perez (129), der nicht über Startrang 13 hinaus kam.