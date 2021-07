Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Posse um georgische Tennisprofis: Ohne Anmeldung kein Olympia-Start

TOKIO: Weil die zuständigen Stellen ihres Heimatlandes die notwendigen Unterlagen nicht eingereicht haben, dürfen die georgischen Tennisspielerinnen Oxana Kalaschnikowa und Jekaterine Gorgodse nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio starten. Der kuriose Fall beschäftigte in den vergangenen Tagen den Internationalen Sportgerichtshof Cas, der nun am Freitag sein Urteil sprach: Auch wenn es für die beiden Athletinnen «unglücklich» gelaufen sei, bliebe keine andere Wahl, als ihnen die Teilnahme am Doppelwettbewerb zu verwehren, hieß es in der Cas-Mitteilung.

Kalaschnikowa und Gorgodse waren davon ausgegangen, dass sie vom Nationalen Olympischen Komitee Georgiens (GNOC) oder dem georgischen Tennisverband (GTF) für Olympia gemeldet worden waren. Beim Tennis-Weltverband ITF waren aber bis zum Stichtag 16. Juli die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht worden.

Einen Tag später habe die ITF die Sportlerinnen informiert, dass sie weder von GNOC noch von GTF gemeldet worden seien. Das GNOC wiederum hatte den Spielerinnen mitgeteilt, die Unterlagen an die ITF übermittelt zu haben. Alles detailliert nachzulesen in der Urteilsbegründung des Cas, die am Samstag veröffentlicht wurde.

Am 21. Juli klagten Kalaschnikowa und Gorgodse dann vor dem Cas: Laut den Regularien seien sie nach sportlichen Kriterien für das olympische Tennisturnier qualifiziert. Doch der Cas blieb hart. Weil das GNOC sie nicht offiziell nominiert habe, habe die ITF nichts falsch gemacht, indem sie die Liste vom 16. Juli herangezogen habe - auf der die Namen von Kalaschnikowa und Gorgodse fehlten. Die Konsequenz, «wenngleich unglücklich für die beiden Athletinnen», könnte daher nur die Zurückweisung der Klage sein, entschied der Cas.

Tennisspielerin Friedsam erreicht zweite Runde in Tokio

TOKIO: Anna-Lena Friedsam ist als erste Deutsche im Einzel-Wettbewerb des olympischen Tennis-Turniers von Tokio in die zweite Runde eingezogen. Bei ihrem Olympia-Debüt rang die 27-Jährige aus Andernach am Samstag die Britin Heather Watson 7:6 (7:5), 6:3 nieder. In der zweiten Runde trifft die Nachrückerin auf die favorisierte Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

Die Neumünsteranerin Mona Barthel hatte sich zuvor gleich zum Auftakt aus dem Wettbewerb verabschiedet. Am Sonntag bestreitet noch die Metzingerin Laura Siegemund ihre Erstrundenpartie, steht gegen die an Position vier gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina aber vor einer sehr schwierigen Aufgabe.

Alle drei deutschen Tennis-Damen sind klare Außenseiterinnen im olympischen Tennis-Turnier. Angelique Kerber, die 2016 in Rio de Janeiro Silber geholt hatte, hatte ihre Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt.

Trotz Corona-Notstand: Viele Zuschauer an der Radstrecke

TOKIO: Viele Japaner haben am Samstag eine der wenigen Chancen genutzt, olympischen Sport live zu verfolgen. Beim Radrennen der Männer waren zahlreiche Zuschauer am Straßenrand zu sehen, mitunter standen die Fans in mehreren Reihen an der Strecke. Die Behörden hatten die Bevölkerung eigentlich aufgerufen, wegen den steigenden Corona-Zahlen nicht an die Strecke zu gehen. Ein Verbot gab es aber nicht.

Tokio befindet sich noch bis weit nach Ende der Olympischen Spiele im vierten Corona-Notstand. Daher werden die Wettkämpfe in der Region Tokio ohne Zuschauer ausgetragen. Anders verhält es sich im Zielbereich des Radrennens auf dem International Speedway. An der früheren Formel-1-Strecke sind 11.000 Zuschauer, also die Hälfte der Tribünenkapazität, erlaubt.

Shinkansen - Der Stolz der Hightechnation Japan

TOKIO: Er gilt als der sicherste Hochgeschwindigkeitszug der Welt: Japans Shinkansen. Die «bullet trains» (Geschoss-Züge) mit ihrem futuristischen Design und Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometern in der Stunde sind der Stolz der Nation. Die erste Strecke mit einer Länge von rund 515 Kilometern war am 1. Oktober 1964 - rechtzeitig zu den damaligen Olympischen Spielen in Tokio - zwischen der Hauptstadt und Osaka eröffnet worden. Es war der Beginn der Ära der Hochgeschwindigkeitszüge. Seither wurde das Streckennetz des Shinkansen, zu Deutsch «Neue Hauptstrecke», immer mehr ausgebaut.

Die Japaner waren ihrer Zeit weit voraus. Der Erfolg des Shinkansen sollte später auf viele Staaten Europas ausstrahlen. Heute fahren zwar auch in anderen Ländern Hochgeschwindigkeitszüge, darunter der ICE in Deutschland. Dennoch haftet Japans Shinkansen weiter eine Aura an, die sie von anderen unterscheidet. Geradezu legendär ist die Pünktlichkeit des Shinkansen, die weltweit ihresgleichen sucht.

Außer bei Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Taifunen kommt es in Japan kaum zu Verspätungen. Zu verdanken haben die Japaner dies neben der hervorragenden Technologie und der guten Wartung dem Umstand, dass das Hochgeschwindigkeitsnetz baulich vom Nah- und Güterverkehrsnetz getrennt und fast durchweg eingezäunt ist.

Beeindruckend ist auch die Sauberkeit der Züge. Bereits Minuten vor der Ankunft stellen sich uniformierte Putzkolonnen in Reih und Glied auf dem Bahnsteig auf. Bei der Einfahrt des Shinkansen verneigen sie sich tief. Mit höchster Effizienz und Akribie sammeln sie sodann den Müll im Zug ein und drehen Sitzreihen wieder in die Fahrtrichtung.

Tischtennis-Duo Solja und Franziska im Viertelfinale gegen Japan

TOKIO: Das Duo Petrissa Solja und Patrick Franziska hat dem deutschen Tischtennis-Team einen erfolgreichen Start in die Olympischen Spiele in Tokio beschert. Bei der Olympia-Premiere des Mixed-Team-Wettbewerbs erreichten die 27-jährige Berlinerin und der 29-Jährige aus Saarbrücken ohne größere Probleme das Viertelfinale. Gegen die Kubaner Daniela Fonseca und Jorge Campos setzte sich das Duo am Samstag im Achtelfinale in Tokio mit 4:0 durch. Es war der erste Auftritt für das deutsche Tischtennis-Team bei den Spielen.

Im Viertelfinale spielt das deutsche Team nun am Sonntag gegen Mitfavorit Japan um seine Medaillen-Chance. «Da müssen wir schon unser Maximum abrufen», sagte der Weltranglisten-16. Franziska, der die Partie mit «voller Überzeugung» angehen will. Die Japaner gelten neben China als großer Favorit auf den Olympiasieg in der neuen Diziplin. Bundestrainer Jörg Roßkopf urteilte: «Gegen die Gold-Hoffnung Japan zu spielen, ist schön, aber eine schwierige Aufgabe. Sie sind die Favoriten, aber im Sport ist alles möglich.»

Im Achtelfinale hatten die deutschen WM-Dritten mit ihren kubanischen Gegnern wie erwartet wenig Probleme und lösten die Pflichtaufgabe zum Olympia-Auftakt souverän. «Die zwei wissen, dass sie sich noch steigern müssen», sagte Roßkopf zur Leistung seiner Schützlinge. «Wir wussten, dass wir die klaren Favoriten sind», sagte Europameisterin Solja. «Wir sind zufrieden, aber wir müssen noch besser spielen.»

Chinas Turner in Mehrkampf-Qualifikation vor russischem Team

TOKIO: Die Männer-Riege aus China hat zum Auftakt der Turn-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio die Führung in der Qualifikation für das Mannschaftsfinale im Mehrkampf übernommen. Der dreimalige Olympiasieger sicherte sich am Samstag Platz eins in der ersten Gruppe mit 262,061 Punkten. Rang zwei belegte knapp dahinter mit 261,945 Punkten die Auswahl des russischen Olympia-Komitees vor der Ukraine (247,492).

Die deutsche Riege mit Mehrkampf-Meister Lukas Dauser (Unterhaching), Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Erfurt) und Philipp Herder (Berlin) war erst in der dritten Qualifikationsgruppe am Abend (Ortszeit) gefordert. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London und in Rio de Janeiro 2016 hatte das Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) jeweils Rang sieben belegt. Mannschafts-Olympiasieger vor fünf Jahren in Brasilien war Japan, das in der zweiten Gruppe antreten musste.

Die Führung in der Mehrkampf-Einzelwertung hat Welt- und Europameister Nikita Nagorni übernommen. Der Russe erturnte im Sechskampf aus Ringe, Pauschenpferd, Boden, Sprung, Barren und Reck 87,897 Punkte. Den vorläufigen Rang zwei belegte Xiao Ruoteng aus China mit 87,732 Punkten.

TOKIO: Japans Olympia-Macher bereiten sich auf einen Taifun vor.

Der Wirbelsturm - der achte der Saison - bewegte sich am Samstag über dem Pazifik Richtung der japanischen Hauptinsel Honshu und droht voraussichtlich am 27. Juli in der Region Kanto mit der Hauptstadt Tokio auf Land zu treffen. Für diesen Fall werde man entsprechende Maßnahmen treffen, sagte Masa Takaya, Sprecher des japanischen Olympia-Organisationskomitees. So habe man bereits die ursprünglich für Montag geplanten Ruderrennen verlegt. Es sei nichts ungewöhnliches, dass es aufgrund von Wetterbedingungen zu Änderungen im Ablaufplan komme, das habe es auch bei früheren Olympischen Spielen gegeben. Der Vorteil bei Taifunen sei, dass anders als bei Erdbeben der Verlauf eines Wirbelsturms eingeschätzt werden könne.

Tennis-Duo Krawietz/Pütz gelingt klarer Auftaktsieg bei Olympia

TOKIO: Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz ist gemeinsam mit Tim Pütz erfolgreich in den Doppel-Wettbewerb des olympischen Tennis-Turniers in Tokio gestartet. Das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main gewann am Samstag gegen die Argentinier Facundo Bagnis und Diego Schwartzman mit 6:2, 6:1 und benötigte für den Zweitrunden-Einzug nur eine Stunde. Einen Tag nach ihrem Besuch der Eröffnungsfeier hinterließ das deutsche Duo einen starken Eindruck.

«Wir sind beide super-happy, wie es gelaufen ist, wie wir das gemacht haben. Und über das Niveau, das wir hier abrufen konnten», meinte Pütz. In der zweiten Runde trifft das Duo auf die Briten Andy Murray/Joe Salisbury, die sich überraschend klar 6:3, 6:2 gegen die Franzosen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut durchsetzten.

Krawietz hatte 2019 und 2020 gemeinsam mit Andreas Mies bei den French Open im Doppel triumphiert, sein Kölner Tennis-Partner fehlt wegen einer schweren Knieverletzung bei Olympia. Das zweite deutsche Herren-Duo in der japanischen Hauptstadt bilden der Hamburger Alexander Zverev und der Sauerländer Jan-Lennard Struff. Die beiden sollen nach dem ersten Einzel-Auftritt von Struff in Tokio ebenfalls noch an diesem Samstag in den Doppel-Wettbewerb starten.

Im Damen-Einzel verabschiedete sich Mona Barthel dagegen gleich in der ersten Runde. Die Neumünsteranerin unterlag der früheren polnischen French-Open-Siegerin Iga Swiatek 2:6, 2:6. Das Match der 31-Jährigen war auf den Centre Court verlegt worden, nachdem die Partie des japanischen Tennis-Stars Naomi Osaka auf Sonntag verschoben worden war. Die Mitfavoritin auf die Goldmedaille hatte am Freitagabend das Feuer für die XXXII. Olympischen Spiele entzündet und damit für den Höhepunkt der Eröffnungsfeier gesorgt.

Fechter Hartung und Szabo im Olympia-Achtelfinale - Wagner draußen

TOKIO: Säbelfechter Max Hartung hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Achtelfinale erreicht. Der 31-Jährige gewann sein Auftaktduell mit dem Ungarn Tamas Decsi in der Makuhari Messe-Halle B am Samstag souverän mit 15:8. Bis zum Stand von 8:6 verlief das Gefecht gegen den sieben Jahre älteren Routinier noch recht ausgeglichen, dann zog Hartung davon - und in die nächste Runde ein. Decsi verletzte sich im Laufe des Kampfs zudem leicht an der linken Hand und musste kurzzeitig behandelt werden.

Auch Hartungs Teamkollege Matyas Szabo steht in der Runde der besten 16. Der 29-Jährige setzte sich gegen den Weltranglisten-Neunten Bon-gil Gu (Südkorea) nach einem furiosen Start überraschend klar mit 15:8 durch. Der dritte deutsche Starter, Benedikt Wagner, hingegen schied im Sechzehntelfinale unglücklich aus. Gegen den Russen Kamil Ibragimow lag er bereits mit 7:12 zurück, kämpfte sich wieder heran und ging mit 13:12 in Führung, verlor letztlich dann aber doch mit 13:15. Im Achtelfinale trifft Ibragimow nun auf Szabo.

Hartung, der Star der deutschen Säbel-Herren, wird seine Karriere nach den Spielen in Japan beenden. Je zwei EM-Titel im Einzel und mit der Mannschaft gewann der Ausnahmekönner aus Dormagen schon, dazu mit dem Team die WM 2014. Eine olympische Medaille fehlt ihm noch. Sie wäre der krönende Abschluss für den deutschen Athletensprecher.

Deutschland-Achter mit Vorlauf-Sieg ins Olympia-Finale

TOKIO: Der Deutschland-Achter ist bei den olympischen Ruder-Wettbewerben in Tokio dank eines starken Schlussspurts direkt ins Finale eingezogen.

Das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes zog am Samstag auf den letzten Metern des Vorlaufs auf dem Sea Forest Waterway noch an den lange führenden US-Ruderern vorbei und sicherte sich Platz eins. Der Achter ist neben Einer-Fahrer Oliver Zeidler die größte Gold-Hoffnung des DRV in Tokio. Das eigentlich für Sonntag geplante Auftaktrennen des Achters war wegen umfassender Änderungen am Wettkampfkalender um einen Tag vorgezogen worden. Grund für die Verschiebungen war eine Unwetterwarnung für die nächsten Tage.

Deutsche Boote überzeugen bei Olympia - Achter direkt im Finale

TOKIO: Angeführt vom direkten Finaleinzug des Deutschland-Achters haben die deutschen Ruderer an ihrem zweiten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen überzeugt. Das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes zog am Samstag bei erneut drückender Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit auf den letzten Metern des Vorlaufs auf dem Sea Forest Waterway noch an den lange führenden US-Ruderern vorbei und sicherte sich Platz eins. Der Achter ist neben Einer-Fahrer Oliver Zeidler die größte Gold-Hoffnung des DRV in Tokio.

Auch der Leichtgewichts-Doppelzweier mit Jonathan Rommelmann (Krefeld) und Jason Osborne (Mainz) untermauerte mit einem überzeugenden Sieg im Vorlauf seinen Ruf als Medaillenkandidat. Das Boot qualifizierte sich am Samstag mit 2,54 Sekunden Vorsprung auf die Vizeweltmeister aus Italien für das olympische Halbfinale und hatte auf die drittplatzierten Portugiesen bereits 22,38 Sekunden Vorsprung. «Das gibt natürlich Zuversicht und untermauert unseren Anspruch, dass wir hier am Ende um die Medaillen mitfahren wollen», sagte Rommelmann der Deutschen Presse-Agentur.

Die beiden am Freitag noch enttäuschenden deutschen Doppelzweier erreichten über den Umweg Hoffnungslauf ebenfalls das Halbfinale. Leonie Menzel (Düsseldorf) und Annekatrin Thiele (Leipzig) kamen auf Rang zwei, Marc Weber (Gießen) und Stephan Krüger (Frankfurt/Main) gewannen ihr Rennen sogar und ließen dabei auch die Vizeweltmeister aus Irland hinter sich. Wegen der witterungsbedingten Änderungen am Rennkalender geht es für beide Boote ohne Ruhetag bereits am Sonntag weiter.

«Erst mal schluckt man und denkt sich keine Pause mehr, kein Tag zum Runterkommen. Aber so, wie wir hier eingestiegen sind, ist es vielleicht ganz gut, dass wir noch ein Rennen vor dem Halbfinale hatten», sagte Weber.

Schwimmer Wellbrock über fehlende Fans: «Kenne ich auch aus Berlin»

TOKIO: Langstreckenschwimmer Florian Wellbrock befürchtet für sich keine Nachteile durch das Fehlen von Hallen-Zuschauern bei den Olympischen Spielen. «Wir Schwimmer kennen das aus Deutschland nicht anders. Bei uns sind die Hallen fast immer leer», sagte der 23-Jährige der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag). Wellbrock ist der größte Medaillenhoffnungsträger der deutschen Beckenschwimmer. Er ist Weltmeister über 1500 Meter Freistil im Becken und zehn Kilometer im Freiwasser. In Tokio startet er zudem über 800 Meter Freistil.

«Wenn wir im Ausland sind, in Schweden oder in Ungarn, da sind die Hallen voll», sagte er. «Oder bei der WM in Gwangju, da habe ich das richtig genossen: die 1500 Meter gewonnen, auf der Leine gesessen - und das ganze Schwimmstadion hat getobt! Das ist dieser Moment, für den man arbeitet. Das ist das schönste Gefühl der Welt. Wenn die Halle jetzt in Tokio leer ist - mein Gott, das kenne ich auch aus Berlin. Ich werde damit klarkommen.» Coronabedingt sind bei Olympia keine Zuschauer zugelassen.

Chinesin Yang holt erstes Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio

TOKIO: Die chinesische Schützin Qian Yang hat im Luftgewehr über die Zehn-Meter-Distanz die erste Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio geholt.

Auf der Asaka Shooting Range setzte sie sich am Samstag im Finale der besten Acht mit einem olympischen Rekord von 251,8 Ringen gegen die Russin Anastasia Galaschina durch. Dritte wurde die Schweizerin Nina Christen. Jolyn Beer vom SV Lochtum verpasste als 17. der Qualifikation das Finale. Die Olympia-Debütantin gilt im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr als Medaillenanwärterin.

Bogenschießen: Mixed-Team verliert bei Olympia in erster Runde

TOKIO: Die deutschen Bogenschützen sind bei den Olympischen Spielen im Mixed-Wettbewerb bereits nach dem ersten Schießen ausgeschieden. Michelle Kroppen und Florian Unruh verloren am Samstag im Yumenoshima Park mit ihrem olympischen Recurvebogen gegen die favorisierten Mexikaner 2:6 (35:37, 39:37, 35:36, 34:37).

«Wir sind mit dem Ziel hier hingegangen, gute Schüsse zu machen», sagte Kroppen. Dieses Ziel habe man verpasst. Vor allem der Wind machte der deutschen Paarung etwas zu schaffen. «Man muss wirklich aufpassen, weil er sich von Sekunde zu Sekunde verändert», berichtete die 25-Jährige nach der Niederlage. Für die kommenden Wettbewerbe sei es wichtig, mutiger aufzutreten und sich von den äußeren Bedingungen nicht zu stark beeinflussen zu lassen. «Wir sollten vorher wissen, wo wir hinhalten und den Schuss dann auch durchziehen», sagte Kroppen.

Nach dem Ausscheiden im Mixed-Wettbewerb kämpfen die deutschen Bogenschützen noch in drei weiteren Wettbewerben um Medaillen. So startet die 33-jährige Lisa Unruh, die 2016 in Rio mit Silber die erste deutsche Olympia-Medaille in dieser Sportart überhaupt geholt hatte, ebenso wie ihr Ehemann Florian und Kroppen am Dienstag in den Einzelwettbewerb - Charline Schwarz beginnt am Mittwoch. Zuvor treten die Damen zusammen am Sonntag im Team-Wettbewerb an und treffen als Zehntplatzierte nach der Qualifikation zunächst auf Taiwan.

17 neue Corona-Fälle bei Olympia

TOKIO: Bei den Olympischen Spielen in Tokio haben die Organisatoren 17 weitere Corona-Fälle vermeldet.

Damit stieg die Zahl der positiven Tests seit Beginn der Erfassung am 1. Juli auf insgesamt 123. Wie das Organisationskomitee in dem am Samstag veröffentlichten Tagesbericht bekanntgab, gehört zu den Betroffenen eine Athletin oder ein Athlet, die oder der nicht aus Japan kommt. Tags zuvor hatte die deutsche Olympia-Mannschaft ihren ersten Corona-Fall bekanntgegeben. Der Radsportler Simon Geschke war positiv auf das Virus getestet worden.

Tischtennis-Routinier Boll führt «Zweckehe» mit seinem Körper

TOKIO: Der deutsche Tischtennis-Routinier Timo Boll geht seine sechsten Olympischen Spiele voller Tatendrang, aber ohne Druck an. «Mal schauen, was möglich ist, die EM hat mir jedenfalls eine Menge Selbstvertrauen gegeben», sagte der 40-Jährige der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Samstag). «Wenn ich bei Olympia körperlich okay bin, werde ich auch im Kopf okay sein, und es wird einigermaßen laufen. Und wenn es nicht klappt, dann bin ich auch mit mir im Reinen, weil ich dann ja weiß, woran es gelegen hat.»

Ende Juni hatte Boll bei der Europameisterschaft in Warschau das deutsche Finale gegen Dimitrij Ovtcharov gewonnen und zum achten Mal den Titel im Einzel geholt. Die EM habe ihn «ganz schön mitgenommen», sagte er, betonte aber auch, in Tokio «Ambitionen stellen» zu wollen.

Auch nach fünf Olympia-Teilnahmen fehlt Boll noch eine Einzelmedaille. Bei der Auslosung hatte er jedoch Pech: Falls er seine ersten beiden Partien gewinnt, könnte er schon im Viertelfinale auf den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong aus China treffen. Boll und Ovtcharov treten in Japan jeweils im Einzel und mit der deutschen Mannschaft an, mit der sie 2008 (Silber), 2012 (Bronze) und 2016 (Bronze) bereits drei Medaillen gewonnen haben.

Nach seinem ersten Training in der japanischen Hauptstadt hatte Boll unter der Woche berichtet, keine Schmerzen mehr zu verspüren. Auf die Frage der «FAZ», welches Verhältnis er zu seinem Körper habe, antwortete er: «Ein gespanntes. Wir führen eine Zweckehe, aber ich würde meinen Partner gern austauschen, obwohl er mir auch schon gute Dienste geleistet hat. Ich würde ihn wie ein Messer gern nachschärfen, weil es sich mit einem scharfen Instrument besser schneiden lässt. Aber das geht nicht mehr.»

Rio-Olympiasieger Reitz erreicht Finale mit der Luftpistole

TOKIO: Schnellfeuer-Olympiasieger Christian Reitz hat das olympische Finale mit der Luftpistole über die Zehn-Meter-Distanz erreicht.

Der 34-jährige Polizeioberkommissar aus Regensburg, der für den SV Kriftel an den Start geht, überzeugte am Samstag auf der Asaka Shooting Range in seiner Zweitdisziplin mit 584 Ringen in der Qualifikation. Damit erreichte er als Dritter das Finale der besten Acht. Für den gebürtigen Sachse aus Löbau, der in seiner Spezialdisziplin Schnellfeuerpistole Goldanwärter ist, wäre es der erste große Erfolg mit der Luftpistole auf olympische Bühne. Zuletzt holte er bei den Europaspielen 2019 in Minsk mit seiner Ehefrau Sandra im Luftpistolen-Mixed-Team die Bronzemedaille.

Handballer Drux vor Olympia-Start: Kannst auch Gold gewinnen

BERLIN/FRANKFURT: Handball-Nationalspieler Paul Drux will sich und der DHB-Mannschaft auch bei den Olympischen Spielen in Tokio den Medaillentraum erfüllen. «Ich finde es völlig in Ordnung, sich hohe Ziele zu setzen, und wenn du Bronze gewinnst, dann kannst du auch Gold gewinnen», sagte der 26 Jahre alte Profi von den Füchsen Berlin in einem Interview der «Frankfurter Rundschau» (Wochenendausgabe).

«Ich denke schon, dass wir das Zeug haben, um die Medaillen mitzuspielen. Aber der Weg ist schwer», meinte der Rückraumspieler, der mit der DHB-Auswahl 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Bronze erkämpft hatte. Schon in den Testspielen vor Tokio habe man zuletzt wieder gesehen, «dass das ein super Team ist. Wir kennen uns schon so lange, da braucht es nicht viel, dass es läuft.»

Trotz der Corona-Krise und der fehlenden Zuschauer geht Drux die Mission Olympia optimistisch an. «Ich habe schon das Gefühl, dass das IOC sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Und grundsätzlich sind wir nach der langen Zeit jetzt auch sehr gut darin geübt, uns selbst zu schützen», meinte der Handballprofi, der kürzlich sein 100. Länderspiel absolviert hatte. Man müsse «es nehmen, wie es kommt». Für ihn bleibe Olympia trotzdem «etwas total Besonderes».

Sein Auftaktspiel beim Olympia-Turnier bestreitet das DHB-Team an diesem Samstag (9.15 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) gegen Europameister Spanien.

Tennisspielerin Osaka nach Olympia-Eröffnung: «Größte Ehre»

TOKIO: Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka hat sich tief bewegt über den Moment des Entzündens der olympischen Flamme gezeigt. «Ohne Zweifel die größte sportliche Errungenschaft und Ehre, die ich jemals in meinem Leben haben werde», schrieb die Gewinnerin von vier Grand-Slam-Turnieren nach der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio in den Sozialen Netzwerken. Die 23-Jährige hatte am Freitagabend um 23.48 Uhr (Ortszeit) im Olympiastadion der japanischen Hauptstadt das Feuer für die XXXII. Olympischen Spiele entzündet und damit für den Höhepunkt der Eröffnungsfeier gesorgt.

«Ich finde keine Worte, um die Gefühle zu beschreiben, die ich jetzt gerade empfinde», schrieb Osaka weiter. Sie sei erfüllt von Dankbarkeit.

Auch der Sportdirektor des Deutschen Tennis Bunds (DTB), Klaus Eberhard, freute sich, dass Osaka diese Rolle einnehmen durfte. «Sie ist die populärste Sportlerin im Land», sagte Eberhard. «Tennis ist inzwischen eine etablierte Sportart in der olympischen Familie. Das Feuer durch eine Tennisspielerin zu entzünden, ist für unseren Sport dennoch ein sehr besonderes Ereignis.»

Am 12. März 2020 war das Feuer traditionell in Griechenland entzündet worden. Acht Tage später kam es in Japan an. Der Fackellauf begann nach der Verschiebung der Sommerspiele aufgrund der Corona-Pandemie im Vorjahr erst am 25. März dieses Jahres und dauerte bis zur Ankunft in Tokio am 9. Juli. Osaka hatte bei den French Open Ende Mai lange Depressionsphasen öffentlich gemacht und sich von dem Turnier zurückgezogen. Auf einen Start in Wimbledon hatte sie verzichtet, bei Olympia gibt sie nun ihr Comeback.

Corona-Test negativ: Buchmann darf bei Olympia-Radrennen starten

TOKIO: Nach dem corona-bedingten Aus von Zimmerkollege Simon Geschke darf Emanuel Buchmann beim olympischen Straßen-Radrennen am Samstag (4.00 Uhr) an den Start gehen. Auch ein zweiter PCR-Test des 28-Jährigen sei negativ ausgefallen, teilte der Bund Deutscher Radfahrer knapp drei Stunden vor Beginn des Wettkampfs mit.

Buchmann war durch das Organisationskomitee in der Fieber-Klinik von Tokio getestet worden. Bis das Ergebnis vorlag, hielt er sich in einem separaten Appartement auf, wie der BDR weiter mitteilte. Die weiteren deutschen Starter Nikias Arndt und Maximilian Schachmann hatten die Freigabe für das 234 Kilometer lange Rennen bereits erhalten.

Zuvor war Geschke als erster deutscher Sportler bei den Olympischen Spielen von Tokio positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 35-Jährige war zunächst im täglichen Antigen-Test positiv aufgefallen, ein anschließender PCR-Test verifizierte das Ergebnis. Geschke hätte im Straßenrennen an den Start gehen sollen. Die Radsportler sind gut 100 Kilometer westlich von Tokio am Mount Fuji untergebracht.