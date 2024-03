Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

«NZZ»: Aufschrei wegen Nike-Deal ist wohlfeil

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag den Ausrüsterwechsel beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) vom deutschen Partner Adidas zu dessen US-Konkurrenten Nike:

«Dem DFB ging es offenbar ums Geld. Das ist aus zweierlei Gründen verständlich. Zum einen gilt der Verband als finanziell angeschlagen. Zum anderen hat Nike laut DFB in einer «transparenten Ausschreibung» das «mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot» abgegeben. Laut Medienberichten soll der größte Sportartikelkonzern der Welt für den Zeitraum 2027 bis 2034 jährlich mehr als 100 Millionen Euro im Rahmen der Ausrüstungs-Partnerschaft zahlen. So viel Geld wollte der Adidas-Chef Björn Gulden wohl nicht ausgeben, zumal der Konzern ein finanzielles Tief durchschreitet. (.)

Der DFB, einer der größten Sportverbände der Welt, ist in erster Linie seinen Mitgliedern verpflichtet. In ihrem Sinne konnte es sich der DFB-Chef Bernd Neuendorf kaum erlauben, ein sehr viel attraktiveres Angebot aus historischen, nationalen oder sentimentalen Gründen abzulehnen. Ein Teil der Gelder wird sicher auch in den Amateur- und Breitensport fließen. Der Aufschrei mancher Politiker ist wohlfeil. Wenn Fragen zu Einnahmen oder Ausgaben zur Debatte stehen, haben sie meist leicht reden, denn es geht in aller Regel nicht um ihr eigenes Geld.»

Hülkenberg in Melbourne-Qualifikation vorzeitig raus

MELBOURNE: Für Nico Hülkenberg geht in der Formel-1-Qualifikation von Australien nicht viel. Der Haas-Pilot scheidet schon in der ersten K.o.-Runde aus.

Haas-Pilot Nico Hülkenberg ist erstmals in dieser Formel-1-Saison schon in der ersten K.o.-Runde der Qualifikation gescheitert. Der Rheinländer kam am Samstag in der Startplatzjagd zum Großen Preis von Australien nicht über Platz 16 hinaus. Er verpasste damit die Runde der schnellsten zehn Fahrer und schied vorzeitig aus. Das dritte Saisonrennen findet am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/Sky) in Melbourne statt.

Sky-Boss zu TV-Rechte-Auktion: Diszipliniert und rational verhalten

BERLIN: Deutschland-Chef Barny Mills hat kurz vor der Auktion der TV-Rechte die Bedeutung der Fußball-Bundesliga für den Pay-TV-Sender Sky betont. «Die Bundesligarechte sind sehr wichtig für uns, das stimmt«, sagte der Sky-Manager der «Welt am Sonntag». «Das Bundesliga-Paket ist bei unseren Abonnenten sehr beliebt.»

Die Auktion der TV-Rechte der Fußball-Bundesliga durch die DFL beginnt Mitte April und soll zwei Wochen später abgeschlossen sein. Derzeit zeigt Sky die Live-Spiele am Samstag und die Konferenz. Konkurrent DAZN überträgt die Partien am Freitag und Sonntag.

«Wir haben viele Vorteile auf unserer Seite, nicht zuletzt unseren Eigentümer Comcast, der uns bei allen Investments in Sportrechte unterstützt», sagte der Sky-Manager. «Was nicht bedeutet, dass es kein Limit bei den Geboten gibt.» Mills kündigte an: «Wir werden uns sehr diszipliniert und rational verhalten.»

Ferrari-Fahrer Leclerc vor Verstappen im Melbourne-Abschlusstraining

MELBOURNE: Vor der Formel-1-Qualifikation in Melbourne rast Ferrari-Pilot Charles Leclerc zur Bestzeit. Direkt hinter ihm reiht sich nach dem letzten Training Weltmeister Max Verstappen ein.

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat sich die Bestzeit im Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen in Australien gesichert. Der Monegasse verwies am Samstag im Albert Park Circuit von Melbourne in 1:16,714 Minuten Weltmeister Max Verstappen auf den zweiten Platz. Dem Red-Bull-Piloten aus den Niederlanden fehlten aber gerade einmal 0,020 Sekunden auf den Spitzenmann. Hinter Verstappen wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari mit einem Rückstand von nur 0,077 Sekunden Dritter. Der Spanier hatte vor zwei Wochen in Saudi-Arabien noch wegen einer Blinddarm-Operation gefehlt.

Der überraschend schnelle Rekordweltmeister Lewis Hamilton schloss die einstündige Einheit vor der Qualifikation (6.00 Uhr MEZ/Sky) als Vierter (+0,092 Sekunden) ab. Der einzige deutsche Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg vom US-Team Haas, musste sich mit Position 16 (1,227+ Sekunden) begnügen.

Verstappen hat die ersten beiden Rennen des Jahres gewonnen und will in Australien seinen saisonübergreifend zehnten Sieg nacheinander schaffen.