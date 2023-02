Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Skifahrer Straßer bei WM-Generalprobe Sechster - Zenhäusern siegt

CHAMONIX: Skirennfahrer Linus Straßer hat eine ordentliche Generalprobe für die alpine WM in Frankreich hingelegt. Der Münchner belegte beim Slalom in Chamonix am Samstag Rang sechs. Der Schweizer Ramon Zenhäusern feierte seinen fünften Weltcup-Sieg. Zweiter wurde völlig überraschend der Grieche AJ Ginnis vor Zenhäuserns Landsmann Daniel Yule. Der zur Halbzeit führende Olympiasieger Clement Noel schied bei seinem Heimrennen aus. Auch andere Topfahrer wie der Norweger Henrik Kristoffersen oder der Schweizer Loic Meillard kamen nicht ins Ziel.

«Cooles Rennen, schönes Wetter, Wahnsinns-Piste», sagte Straßer der ARD. Nachdem er beim vorangegangenen Slalom in Schladming früh eingefädelt hatte, fuhr der 30-Jährige im ersten Lauf diesmal mit etwas weniger Risiko. «Im zweiten habe ich es mit mehr Angriff probiert, was mir grundsätzlich ganz gut gelungen ist», erklärte er. «Ich bin voll dabei und freue mich auf die WM.» Die Titelkämpfe in Courchevel und Méribel beginnen am Montag.

Straßers Teamkollege Alexander Schmid, der nach einem starken ersten Lauf in Chamonix überraschend auf Rang zehn gelegen hatte, schied im zweiten Durchgang kurz vor dem Ziel aus. David Ketterer fuhr auf Platz 22, Fabian Himmelsbach und Sebastian Holzmann hatten es nicht ins Finale der besten 30 geschafft.

Berichte: LA Lakers und Dallas an Basketballer Irving interessiert

NEW YORK: Für Basketball-Starspieler Kyrie Irving soll es nach dem über Medien geäußerten Wechselwunsch gleich mehrere Interessenten in der nordamerikanischen Profiliga NBA geben. Wie das Portal ESPN berichtet, sollen die Los Angeles Lakers mit Nationalspieler Dennis Schröder, der ehemalige Dirk-Nowitzki-Club Dallas Mavericks sowie die Phoenix Suns Interesse an dem 30 Jahre alten Aufbauspieler der Brooklyn Nets haben. Die Lakers und die Suns sollen dieses bereits geäußert haben, die Mavericks sollen dem Bericht zufolge nachziehen. In übereinstimmenden Medienberichten hatte es am Freitagabend geheißen, Irving wolle den Club aus New York schnellstmöglich verlassen.

NBA: Wagner-Brüder siegen nach wilder Auseinandersetzung

MINNEAPOLIS: Die Orlando Magic mit den deutschen Basketball-Nationalspielern Franz und Moritz Wagner haben in der NBA einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. In einem hitzigen Duell bei den Minnesota Timberwolves am Freitagabend (Ortszeit) wurden fünf Spieler nach einer wilden Prügelei hinausgestellt. Am Ende gewannen die Magic mit 127:120. Ende des dritten Viertels löste eine Auseinandersetzung zwischen Minnesotas Austin Rivers und Orlandos Mo Bamba vor der Magic-Bank eine Prügelei aus, die sich aufs Spielfeld verlagerte. Fünf Spieler wurden danach des Feldes verwiesen. Die Wagner-Brüder waren nicht involviert. Daniel Theis hat derweil seinen ersten Sieg mit den Indiana Pacers gefeiert. Der lange verletzte Center erzielte beim 107:104 gegen die Sacramento Kings seine ersten acht Punkte für sein neues Team und griff sich zudem vier Rebounds. Theis' ehemaliges Team Boston Celtic unterlag gegen die Phoenix Suns mit 94:106. Die Philadelphia 76ers um Starspieler Joel Embiid siegten 137:125 bei den San Antonio Spurs.

Sean Payton wird neuer Cheftrainer der Denver Broncos

DENVER: Die Denver Broncos haben Sean Payton als neuen Cheftrainer für die kommende NFL-Saison verpflichtet. Das verkündete das Football-Team aus Colorado am Freitag (Ortszeit) offiziell. Zuvor hatten unter der Woche bereits mehrere US-Medien übereinstimmend berichtet. Nach Informationen des Sportsenders ESPN erhält Payton einen Fünfjahresvertrag bei den Broncos. Die mussten sich zuvor mit den New Orleans Saints einigen, bei denen der 59 Jahre alte Payton noch unter Vertrag stand.

Gesundheitliche Probleme: Kombinierer Geiger setzt aus

OBERSTDORF: Die Nordischen Kombinierer müssen beim ersten von zwei Weltcup-Wettbewerben in Oberstdorf auf Olympiasieger Vinzenz Geiger verzichten. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstagvormittag mit. «Vinzenz Geiger ist gesundheitlich noch etwas angeschlagen», sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Es handle sich dabei auch um eine «Vorsichtsmaßnahme» mit Blick auf die Nordische Ski-WM, die am 21. Februar im slowenischen Planica beginnt. Geiger ist Oberstdorfer und hofft in seiner Heimat zumindest auf einen Start beim zweiten Wettbewerb an diesem Sonntag.

Fortunas Rechtsverteidiger Zimmermann fällt mit Faserriss aus

DÜSSELDORF: Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss auf unbestimmte Zeit auf Matthias Zimmermann verzichten. Der Rechtsverteidiger erlitt am Freitagabend bei der 1:4-Niederlage beim SC Paderborn einen Faserriss in der Gesäßmuskulatur. Der Routinier musste bereits in der 26. Minute ausgewechselt werden. Dies teilte der Club nach weiteren Untersuchungen am Samstag mit. Der 30-Jährige falle bis auf Weiteres aus.

Mies/Pütz spielen für Deutschland - Schweiz setzt auf Wawrinka

TRIER: Das deutsche Tennis-Doppel Andreas Mies und Tim Pütz soll das deutsche Team im Qualifikationsspiel gegen die Schweiz in Führung bringen. Bundestrainer Michael Kohlmann setzt zum Auftakt des zweiten Tages am Samstag (13.00 Uhr/ Tennis Channel) wie erwartet auf die beiden Doppelspezialisten. Bei den Schweizern gibt es dagegen eine Änderung. Anstelle des 21 Jahre alten Leandro Riedi rückt der 37 Jahre alte Routinier Stan Wawrinka an die Seite von Dominic Stricker.

Nach dem ersten Tag steht es in Trier 1:1. Nachdem Oscar Otte am Freitag zunächst gegen Marc-Andrea Hüsler verloren hatte, sorgte Alexander Zverev mit einem überzeugenden Sieg gegen Wawrinka für den Ausgleich. Zverev trifft im Samstag nach dem Doppel auf Hüsler, danach ist das Duell Otte gegen Wawrinka angesetzt. Kurzfristige Änderungen sind aber noch möglich.

Kim Kalicki holt erstmals WM-Titel im Zweierbob

ST. MORITZ: Kim Kalicki hat erstmals den WM-Titel im Zweierbob geholt. Nach zuletzt zweimal WM-Silber setzte sich die Wiesbadenerin am Samstag in St. Moritz mit Anschieberin Leonie Fiebig durch. Das Duo hatte bei leichtem Schneefall fünf Hundertstelsekunden Vorsprung vor Lisa Buckwitz und Kira Lipperheide. Dritte wurde Monobob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA. Junioren-Weltmeisterin Maureen Zimmer landete mit Lauryn Siebert auf Rang sechs. Für Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte waren die Titelkämpfe nach dem dritten Lauf vorzeitig beendet. Die Winterbergerin stürzte mit ihrer Anschieberin Neele Schuten wie schon zuvor im Abschlusstraining.

«Sme»: Olympia-Teilnahme ist kein Menschenrecht

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Samstag zur Diskussion über einen Ausschluss russischer Sportler von Olympischen Spielen:

«Es hat für außerordentliche Empörung gesorgt, dass das Internationale Olympische Komitee und die UNO sich für eine Teilnahme von Russen und Belarussen in Paris ausgesprochen haben. (...) Gespräche über ein Starten von Sportlern der verbrecherischen Spitzendiktatur mit Kriegsverbrechen am Hals wurden schon gleich nach Beginn der russischen Invasion geführt, die zwischen Olympia und Paralympischen Spielen begann. (...) Da schaffte es zunächst aber niemand, über die Verletzung der Menschenrechte russischer Sportler oder über Kollektivschuld zu schwafeln. (...)

Es ist eine Tatsache, dass Diskriminierung aufgrund - unter anderem - der Nationalität durch Artikel 14 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten verboten ist. Gemäß diesem Artikel müssen die in der Konvention zuerkannten Rechte ohne Diskriminierung gewährleistet werden. Ein Recht, an Spitzensportereignissen teilzunehmen, kommt unter diesen Rechten aber nirgendwo vor. Nur in der russischen Version der Konvention ist anscheinend auch das Recht auf Olympia-Teilnahmen enthalten. Vielleicht hat man da was dazu gekritzelt, weil Platz frei wurde, nachdem andere Rechte gestrichen wurden, die wir im verrotteten Westen noch immer als Menschenrechte anerkennen: Das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, das Verbot von Folter, das Recht auf faire Gerichtsverfahren, Gedanken-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, ...»

WM-Aus für Olympiasiegerin Nolte nach Sturz im Zweierbob

ST. MORITZ: Für Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte ist die Weltmeisterschaft in St. Moritz vorzeitig beendet. Die 24-Jährige aus Winterberg stürzte am Samstag im dritten von insgesamt vier Wertungsläufen und kam mit ihrer Gladbecker Anschieberin Neele Schuten nicht ins Ziel. Wie schon zuvor im Abschlusstraining fuhr Nolte zu früh aus der bekannten Kurve Horse-Shoe», bekam dann zu viel Druck und stürzte an derselben Stelle erneut.

«Die Mannschaft ist wohlauf», sagte der Bahnsprecher und gab Entwarnung. Auch Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), war erleichtert, nachdem die Frauen selbst aus dem Schlitten steigen konnten: «Wir halten da immer die Luft an, aber es ist noch gut ausgegangen.»

Nach dem Trainingssturz war das Duo «mit Schmerzen an der linken Seite» an den Start gegangen, hatte Nolte gesagt. Sie hatte sich nach «der Sicherheitslinie» im ersten Lauf als Drittplatzierte zur WM-Halbzeit noch Chancen auf Gold ausgerechnet.

Höfl-Riesch: Deutsche Olympia-Bewerbung wäre nicht durchsetzbar

MÜNCHEN: Die dreimalige Alpin-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch glaubt nicht an den Erfolg einer möglichen deutschen Olympia-Bewerbung. «So wie aktuell die Stimmung in der Bevölkerung ist, sehe ich einen neuen Versuch als sehr, sehr schwierig an. Ich persönlich fänd's toll, glaube aber nicht, dass die Idee durchsetzbar ist», sagte die 38-Jährige im Interview dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Oberbayerin war immer eine Befürworterin von Großereignissen im eigenen Land. «Ich habe eine Ski-WM in meinem Heimatort Garmisch-Partenkirchen erleben dürfen, habe die Olympia-Bewerbung Münchens und Garmisch-Partenkirchens für 2018 unterstützt. Die kam leider nicht zustande», sagte Höfl-Riesch rückblickend.

Die Allrounderin selbst feierte ihre größten Erfolge bei Olympia. Zwei Goldmedaillen im Slalom und der Kombination 2010 in Kanada sowie der Titel in der Kombi und Silber im Super-G 2014 in Sotschi machen Höfl-Riesch zu einer der erfolgreichsten Rennfahrerinnen in der deutschen Alpin-Geschichte.

Letztmals fanden Olympische Spiele in Deutschland 1972 in München statt. Die kommenden Sommerspiele wurden für 2024 an Paris, für 2028 an Los Angeles und für 2032 an das australischen Brisbane vergeben. Nächste Winter-Gastgeber sind 2026 Mailand und Cortina d'Ampezzo.