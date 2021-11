Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Sieg im letzten Länderspiel des Jahres: DFB-Elf mit 4:1 in Armenien

ERIWAN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch das letzte Länderspiel des Jahres gewonnen. Im WM-Qualifikationsspiel in Armenien kam die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick zu einem 4:1 (2:0)-Erfolg. Die England-Profis Kai Havertz (15. Minute) und Ilkay Gündogan (45.+4/Foulelfmeter und 50.) sowie Jonas Hofmann (64.) trafen am Sonntag vor rund 13.000 Zuschauern in Eriwan für das längst für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifizierte Team des Deutschen Fußball-Bundes. Dem früheren Dortmunder Henrich Mchitarjan (59.) gelang per Foulelfmeter der Treffer für die Gastgeber. Für Flick war es im siebten WM-Qualifikationsspiel der siebte Sieg.

Formel-1-Pilot Hamilton bezwingt Verstappen in Brasilien

SÃO PAULO: Nach grandioser Aufholjagd hat Weltmeister Lewis Hamilton das Formel-1-Rennen in Brasilien gewonnen. Der britische Mercedes-Pilot ließ am Sonntag in São Paulo WM-Spitzenreiter Max Verstappen nach einem harten Zweikampf hinter sich. Hamilton war nach einer Strafe wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels von Platz zehn gestartet, kämpfte sich in dem spannenden Grand Prix aber bravourös zu seinem sechsten Saisonsieg. Dritter wurde sein finnischer Teamgefährte Valtteri Bottas. In der Gesamtwertung verkürzte Hamilton drei WM-Läufe vor Schluss seinen Rückstand auf Red-Bull-Fahrer Verstappen auf 14 Punkte.

Zverev gewinnt Auftakt bei ATP Finals - Berrettini gibt auf

TURIN: Tennisprofi Alexander Zverev ist der Auftakt bei den ATP Finals geglückt. Die deutsche Nummer eins gewann am Sonntagabend in Turin gegen den Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini sein erstes Gruppenspiel, weil sein italienischer Gegner beim Stande von 7:6 (9:7), 1:0 aus Sicht von Zverev verletzungsbedingt aufgab. Damit sicherte sich der Olympiasieger den ersten Erfolg auf dem angestrebten Weg ins Halbfinale des Jahresabschlussturniers der acht besten Tennisprofis der Saison. Am Dienstag trifft der 24-jährige Hamburger nun auf den russischen Titelverteidiger und US-Open-Sieger Daniil Medwedew.

Serbien schockt Portugal - Spanien bei der Fußball-WM dabei

SEVILLA/LISSABON: Spanien und Serbien haben sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert. Spanien mühte sich am Sonntagabend zu einem 1:0 (0:0) gegen Verfolger Schweden, der in die Playoffs einzieht. Portugal gab das sichere Ticket daheim gegen Serbien in der Nachspielzeit noch aus der Hand und muss nach dem 1:2 (1:1) als Zweiter zittern.

«Kicker»: Peters und Neuendorf als DFB-Kandidaten vorgeschlagen

FRANKFURT/MAIN: Im Machtkampf um das Präsidentenamt im Deutschen Fußball-Bund hat einer der Landesverbände einem Medienbericht zufolge überraschend Peter Peters und Bernd Neuendorf als Kandidaten vorgeschlagen. Wie der «Kicker» am Sonntag berichtete, konnten sich die 21 Landesverbände nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Wahl des künftigen DFB-Chefs einigen. Stattdessen soll der Westfälische Fußball- und Leichtathletik-Verband (FLVW) in einem überraschenden Schritt sowohl den Mittelrhein-Chef und SPD-Politiker Neuendorf als auch Peters, DFB-Interimspräsident und Noch-Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga (DFL), nominiert haben. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

DOSB-Präsident Hörmann mit Corona infiziert

BERLIN: Der scheidende DOSB-Chef Alfons Hörmann (61) hat sich mit Corona infiziert. Der bereits dreimal geimpfte Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes habe sich aufgrund von leichten Symptomen auf das Virus testen lassen, teilte der Dachverband am Sonntag mit. Hörmann hat sich demnach vorerst in Quarantäne begeben. Der umstrittene Spitzenfunktionär wird sein Amt am 4. Dezember bei der Mitgliederversammlung in Weimar räumen. Er hatte nach der Affäre um einen anonymen Brief aus dem Mitarbeiterkreis, in dem eine «Kultur der Angst» in der Verbandszentrale beklagt worden war, seinen Rückzug angekündigt.

BBL-Pokal: Titelverteidiger München raus - Crailsheim im Halbfinale

CHEMNITZ: Die Basketballer des FC Bayern München können den Titel im BBL-Pokal nicht mehr verteidigen. Sie unterlagen am Sonntag auswärts bei den Niners Chemnitz überraschend mit 80:85 und schieden damit im Viertelfinale aus. Im zweiten Duell des Abends bezwangen die Hakro Merlins Crailsheim daheim s.Oliver Würzburg mit 82:79. Im Halbfinale treffen nun die Löwen Braunschweig auf die Hakro Merlins und Chemnitz spielt gegen Alba. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Deutsche Basketball-Frauen unterliegen Belgien deutlich

KORTRIJK: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen hat das zweite Gruppenspiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2023 deutlich verloren. Bei den favorisierten Belgierinnen unterlag die DBB-Auswahl am Sonntagabend mit 55:84 (32:32). Zum Auftakt hatte Deutschland dank einer Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel noch deutlich mit 73:41 gegen Nordmazedonien gewonnen.

Deutsche Ski-Herren enttäuschen bei Parallelrennen - Hirschbühl siegt

LECH/ZÜRS: Die deutschen Skirennfahrer haben die erhofften Top-Platzierungen beim Parallelwettbewerb in Lech/Zürs klar verpasst. Für Alexander Schmid (SC Fischen), Linus Straßer (1860 München) und Julian Rauchfuß (RG Burig Mindelheim) war bei dem Event am Arlberg am Sonntag bereits im Achtelfinale Endstation. Der Österreicher Christian Hirschbühl feierte seinen ersten Weltcup-Sieg vor Landsmann Dominik Raschner und dem drittplatzierten Norweger Atle Lie McGrath.